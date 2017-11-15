Vị trí đắc địa trong nhà hút hết tiền tài của thiên hạ, vợ chồng phải nắm chắc để làm giàu ngay và luôn!

Đây là vị trí hút tiền tài trong nhà, gia đình nào cũng nên để ý để lúc nào cũng có của ăn của để, hạnh phúc đủ đầy!
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Thuyền buồm
Theo các chuyên gia phong thủy thì thuyền buồm là biểu trưng cho sự phát tài trong kinh doanh, làm ăn. Vì thuyền chính là tượng trưng cho gió, sẽ mang đến kết quả mỹ mãn trong kinh doanh, lợi nhuận tăng như diều gặp gió. Bên cạnh biểu tượng rồng thì đây là hình ảnh mà các doanh nhân có tiếng ở Hồng Kông luôn muốn để trong nhà để hu hút tài lộc.
Để tiền tài trong nhà ngày một dồi dào từ kinh doanh, hãy đặt một chiếc thuyền buồm trên bàn làm việc hay ngay cửa ra vào. Vị trí đặt thuyền nên để thuyền di chuyển như đang đi vào trong phòng làm việc hay nhà cửa. Đừng đặt thuyền theo hướng ra ngoài vì sẽ mang ý nghĩa tài lộc sẽ ra khỏi nhà.
Và cũng theo quan niệm phong thủy, thuyền chổ vàng sẽ mang ý nghĩa hanh thông suôn sẻ nhất. Vì vậy bạn nên để vài nén vàng hay tiền xu cổ Hồng Kông trên thuyền và để ở vị trí “đắc địa” như ở trên thì sẽ tốt nhất cho gia đình
Cách bày trí phòng ốc, nhà cửa
Trong phong thủy, vị trí thu hút tiền tài cho gia đình chính là nằm ở góc Đông Nam trong nhà và nằm phía trên, bên trái (hướng từ cửa vào).
Nước
Hãy bày trí góc thu hút tài lộc trong nhà bằng một hồ nước nhỏ, hay hồ non bộ…Vì nước là một trong những nhân tố thu hút tiền tài giàu sang trong phong thủy.
Không những vậy, nước là tượng trưng cho sự linh hoạt, dễ hòa hợp, hóa giải những mâu thuẫn, khó khăn trong công việc cũng như cuộc sống. Và nếu có thể hãy trưng bày một đài phun nước cỡ nhỡ thôi để càng giúp gia đình hưng thịnh vật chất, hạnh phúc ngập tràn, không lo nghèo khó.
Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.