Vị trí đắc địa trong nhà hút hết tiền tài của thiên hạ, vợ chồng phải nắm chắc để làm giàu ngay và luôn!

Thuyền buồm

Theo các chuyên gia phong thủy thì thuyền buồm là biểu trưng cho sự phát tài trong kinh doanh, làm ăn. Vì thuyền chính là tượng trưng cho gió, sẽ mang đến kết quả mỹ mãn trong kinh doanh, lợi nhuận tăng như diều gặp gió. Bên cạnh biểu tượng rồng thì đây là hình ảnh mà các doanh nhân có tiếng ở Hồng Kông luôn muốn để trong nhà để hu hút tài lộc.

Để tiền tài trong nhà ngày một dồi dào từ kinh doanh, hãy đặt một chiếc thuyền buồm trên bàn làm việc hay ngay cửa ra vào. Vị trí đặt thuyền nên để thuyền di chuyển như đang đi vào trong phòng làm việc hay nhà cửa. Đừng đặt thuyền theo hướng ra ngoài vì sẽ mang ý nghĩa tài lộc sẽ ra khỏi nhà.