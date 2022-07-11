Vào ngày 12/7: Tam Hợp độ mệnh, 3 con giáp tài lộc tăng vun vút như tên, giàu sang ập đến không ngừng, cuộc đời trải đầy gấm hoa

Người tuổi Mão hoạt bát và năng động. Họ thường không che giấu cảm xúc và cá tính của mình. Con giáp này có thế giới nội tâm phong phú và đa dạng. Vì vậy họ có nhiều ý tưởng mới lạ trong sự nghiệp nên cũng có nhiều cơ hội kiếm tiền.

Từ đây, Mão sẽ trở nên giàu có và thịnh vượng hơn, sự nghiệp cũng thăng tiến hơn. Bên cạnh đó, nhờ có Chính Ấn và Chính Quan hỗ trợ nên vận khí của Mão lên cao hơn so với năm cũ. Mặc dù vậy, trong hợp tác làm ăn Mão vẫn nên cẩn thận xem ai là quý nhân, ai là kẻ tiểu nhân rình rập.

Ở giai đoạn đầu của sự nghiệp, Mão chịu khá nhiều áp lực. Nhưng trong ngày 12/7, tuổi Mão được kết bạn với nhiều người. Đó chính là quý nhân giúp Mão có nhiều may mắn, thuận lợi hơn.

Tuổi Thìn

Những người tuổi Thìn sinh ra vốn dĩ ở vạch đích, chuyện gì cũng dễ dàng thuận theo ý mình. Bởi vậy, con giáp này sớm đạt được nhiều thành công trong cuộc sống và sự nghiệp.

Theo tử vi 12 con giáp, vào ngày 12/7 là thời điểm Thìn bước vào giai đoạn vàng đổi đời nhanh chóng. Vận tài lộc của bản mệnh tăng lên không ngừng, Thần Tài mang lộc đến cho bạn ngập trời, tiêu hoài không hết.

Ảnh minh họa

Về sự nghiệp, bản mệnh sẽ có cơ hội thăng chức, tăng lương. Tiếng nói của tuổi Thìn cũng có trọng lượng khiến cấp dưới nể phục. Những xích mích với đồng nghiệp trước đây cũng đã được hóa giải, không còn bất cứ mâu thuẫn nào. Hãy chuẩn bị tinh thần để đón nhận lộc lá trời ban, tha hồ tận hưởng vinh hoa phú quý trong thời điểm này.

Tuổi Mùi

Mùi là người xem trọng chữ tín nên trong công việc cũng có tiếng tăm đáng nể. Bạn được nhiều người biết đến bởi tài hoa hơn người. Tuy nhiên thời gian trước, tuổi Mùi vẫn chưa gặp thời, rồi gặp phải nhiều nạn lớn khiến sự nghiệp của bạn không có đường thăng tiến.

Ảnh minh họa

Nhưng từ ngay mai, vận mệnh của bạn sẽ thay đổi. Không chỉ tài lộc đổ về, sự nghiệp cũng có nhiều bước chuyển vượt bậc. Bạn bắt đầu có những bước đi mới trong công việc.

Nhiều dự án mở ra cho bạn nhiều cơ hội tốt, đường công danh rộng mở, tiếng tăm cũng vang xa. Thời điểm này, Mùi chiếm được lòng tin và sự tín nhiệm của cấp trên nên mọi sự đều diễn ra thuận lợi. Tài lộc đổ về đều đều, có khi phải sắm thêm két sắt để chứa đựng.

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.