3 con giáp may mắn bậc nhất, vận khí xuôi thuận, ôm trọn bạc vàng, tình tiền đỏ thắm, làm gì cũng có tiền.
- Đúng 16h chiều mai (14/11), 3 con giáp 'nương tựa' Thần Tài, may mắn trúng số độc đắc cực lớn, tiền tài phú quý về tận cửa, của cải tràn vào nhà, không lo cơm ăn áo mặc
- Kể từ 9h sáng ngày 14/11/2022, Thần Tài thả túi quà to, 3 con giáp tiền bạc như 'nấm mọc sau mưa', 'sơ hở' là trúng số độc đắc, tài lộc đổ về hứng không hết, cơ hội trở thành tỷ phú, sung túc đủ đầy trong thời gian tới
Tuổi Tuất
Tuất không bao giờ hứng thú với những công việc nhàm chán, đơn giản, con giáp này luôn muốn thử sức mình trong những lĩnh vực khó khăn, khắc nghiệt hơn. Tuất dành cả đời để theo đuổi tiền bạc và địa vị, nếu như không có hai thứ đó cuộc sống của tuổi Tuất tưởng chừng như không còn ý nghĩa. Trong thời gian này, Tuất sẽ may mắn ngút trời, chỉ cần quơ tay là có tiền.
Đúng 10h sáng mai, tuổi Tuất được Thần Tài cho phúc lộc đầy nhà, tiền tài ngày càng thăng tiến, cuộc sống tràn đầy niềm vui và hạnh phúc. Tuổi Tuất sẽ có những bước tiến không ai ngăn cản được. Sự may mắn đến với tuổi Tuất sẽ giúp con giáp này đạt nhiều thành tựu trong sự nghiệp, công việc phất lên như diều gặp gió, những khoản lời kếch xù ùn ùn kéo đến tận tay Tuất mà chẳng phải tốn công bỏ sức.
Con giáp này làm việc gì cũng hanh thông, thuận lợi và suôn sẻ ngoài sức tưởng tượng. Đặc biệt trong thời điểm này, người tuổi Tuất sẽ được quý nhân phù trợ, sự nghiệp thăng tiến thấy rõ. Dù trước đó, Tuất có gặp những khó khăn, trở ngại trong công việc. Nhưng tới đây, Tuất sẽ được quý nhân giúp đỡ, có thể chuyển bại thành thắng.
Tuổi Thìn
Với bản lĩnh và kinh nghiệm phong phú, người tuổi Thìn có thể hoàn thành rất tốt nhiệm vụ của mình. Thậm chí, khó khăn cũng chẳng thể cản được bước chân tiến về phía trước. Bước vào thời gian này, tuổi Thìn sẽ luôn toát ra nguồn năng lượng vô cùng tích cực và tràn đầy sức sống.
Tử vi cho biết, vào lúc 10h sáng mai, Nguyệt lệnh Dưỡng mang lại cho Thìn một ngày mới với hi vọng tràn đầy, bớt vất vả hơn thời gian trước rất nhiều. Được Thần Tài ưu ái, tuổi Thìn thời gian này tài lộc đỏ rực, sự nghiệp hanh thông, ước mơ kiếm được nhiều tiền sẽ thành hiện thực, dù bận rộn nhưng vẫn cứ gặt hái kết quả tốt nhất.
Cuộc sống của con giáp tuổi Thìn được cải thiện đáng kể, tiền tiêu rủng rỉnh. Vận may đến không ngừng khiến Thìn làm việc gì cũng xuôi chèo mát mái, hạnh phúc tràn đầy. Có quý nhân phù trợ, Thìn gặp dữ hóa lành, biến họa thành phúc, công việc suôn sẻ, lợi nhuận mang về rất lớn.
Tuổi Sửu
Sửu hiền lành, lương thiện, luôn nỗ lực hết sức mình vì công việc. Những gì con giáp này đặt ra, Sửu sẽ luôn dốc lòng hết sức để đạt được. Tuy nhiên, con đường tới thành công của con giáp này cũng không dễ dàng gì, cũng phải trải qua qua bao khó khăn, trắc trở đủ đường, thế nhưng sau những ngày khổ tận cam lại Sửu sẽ thu được trái ngọt cho mình.
Đúng 10h sáng mai, nhờ có Hữu Bật xuất hiện đã chống đỡ lại các hung tinh giúp cho vận trình của con giáp tuổi Sửu được thăng hoa. Thời gian này, vượng khí mở ra, Sửu sẽ được chọn vào tuổi có tài lộc lên cao, sự nghiệp hanh thông, hãy nắm bắt cơ hội để làm việc chăm chỉ, phát huy hết khả năng của mình. Đặc biệt vận may sẽ nhiều hơn giúp họ trở nên giàu có. Người cầm tinh con Trâu vì vậy phú quý, được Thần Tài chăm sóc.
Thời gian này, sự nghiệp của Sửu có nhiều bước phát triển vượt bậc. Con giáp may mắn này biết cách tận dụng các yếu tố thiên thời - địa lợi - nhân hòa để từng bước vươn lên và thành công trong sự nghiệp.
*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.