Vào cuối tuần, Thần Tài dắt tay đến kho vàng: 3 con giáp may mắn bùng nổ, lộc tài hanh thông, sự nghiệp tăng tiến, nhà đất, bạc vàng tăng vù vù

Vào cuối tuần, tuổi Thân dự báo có đường tài vận vượng phát, sự nghiệp có nhiều khởi sắc, có cơ hội thể hiện tài năng trong công việc, mọi nỗ lực mà họ bỏ ra sẽ nhanh chóng được đền đáp.

Theo tử vi 12 con giáp , người tuổi Thân là người vui vẻ hòa đồng và luôn biết tiếp thu ý kiến. Dù là lúc thuận lợi hay khó khăn, bạn luôn khiêm tốn không kiêu căng, không nóng nảy và giữ thái độ hòa nhã.

Người tuổi Thân có thể sẽ được thăng chức, tăng lương. Những ai đang thất nghiệp có khả năng sẽ tìm được công việc mới phù hợp. Những người làm kinh doanh, buôn bán cũng gặp nhiều niềm vui tài lộc, buôn may bán đắt.

Giờ tốt trong ngày: 17h -19h

Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn làm công ăn lương có những bước tiến vững chắc trên con đường sự nghiệp trong ngày này. Bạn thường được cấp trên giao cho những công việc trọng đại, giúp khẳng định vị thế của mình.

Nếu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, bạn không chỉ được thưởng nóng mà còn có thể được thăng chức, tăng lương.

Ảnh minh họa: Internet

Với người làm lãnh đạo, bản mệnh thường đưa ra những quyết định chính xác, khiến tập thể phát triển nhanh chóng hơn. Bên cạnh đó, bạn cũng luôn quan tâm đến tâm tư của nhân viên, khiến mọi người đều cảm thấy thân thiết, gần gũi, sẵn sàng cống hiến sức lực cho tập thể.

Vào cuối tuần, với đầu óc minh mẫn, bạn có thể cùng mọi người mở lối đi riêng, khiến tiền đổ về túi nhanh chóng.

Con số may mắn: 7, 20

Giờ tốt trong ngày: 15h -16h

Tuổi Dậu

Những người tuổi Dậu quan tâm đến thành công hay thất bại, cũng như danh vọng và tài lộc. Bạn luôn muốn có tiếng cười cuối cùng, bạn luôn muốn thắng lớn. Tuy nhiên, bạn sẽ không vội vàng thành công nhanh chóng, bạn sẽ luôn kiểm soát được tỷ lệ của mình, và bạn sẽ luôn là kẻ bất khả chiến bại.

Ảnh minh họa: Internet

Vào cuối tuần, ngôi sao tài lộc sẽ chiếu sáng, người tuổi dậu sẽ gặp nhiều may mắn. Bạn được dự báo sẽ có vận may, tiền bạc đến không thể ngăn cản, và bạn sẽ rất giàu có. Bạn không chỉ có khả năng kiếm tiền mà còn rất giỏi kiếm tiền bằng tiền. Hãy tin rằng bạn sẽ ngày càng giàu có và mạnh mẽ hơn.

Con số may mắn: 1, 17

Giờ tốt trong ngày: 9h -12h

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.