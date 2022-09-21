Vào lúc 16h ngày 21/9., vận trình tổng thể của tuổi Tỵ tốt đẹp. Công việc của con giáp này không có gì phải lo lắng cả khi làm gì cũng có quý nhân chỉ đường.

Vận trình tình cảm sẽ thăng hoa. Người độc thân cần mở lòng hơn nữa sẽ tìm thấy được người bạn đời tâm đầu ý hợp với mình.

Tài vận người tuổi Tỵ có thêm nhiều khoản thu. Nếu bạn có ý định đầu tư hay mở rộng kinh doanh thì nên bắt tay vào thời điểm giữa tuần, tỷ lệ thành công sẽ cao hơn.

Hơn nữa, thời khắc may mắn này cũng là lúc tuổi Tỵ có nhiều cơ duyên đổi đời do nhận bổng bất ngờ.

Tuổi Tý

Ảnh minh họa: Internet

Xem tử vi của 12 con giáp, Tam Hợp xuất hiện trong tử vi của người tuổi Tý mang tới vận trình tài lộc khởi sắc rực rỡ. Tiền bạc ùn ùn đổ về nhà khi bạn có lợi thế hơn hẳn mọi người. Người làm kinh doanh có lộc làm ăn buôn bán, người vào kẻ ra tấp nập mua bán không ngừng, tiền tài vào nhà nhiều như nước.

Sức khỏe của người tuổi Tý cũng rất ổn định, quý bạn chỉ cần duy chì chế độ ăn uống, luyện tập khoa học như hiện tại thì sẽ duy trì được sức khỏe tốt.

Tuổi Tuất

Ảnh minh họa: Internet

Môi trường làm việc của tuổi Tuất từ lúc 16h ngày 21/9 khá thoải mái, tạo điều kiện cho bạn phát triển sự nghiệp và chuyên môn của bản thân. Tuy nhiên, điều mà bạn nên chú ý trong tháng này là mặc dù công việc không mấy bận rộn thì cũng đừng làm những việc không liên quan đến công việc tại công ty. Điều này có thể tạo ấn tượng xấu trong mắt đồng nghiệp và cấp trên của bạn đấy. Bên cạnh đó, tuổi Tuất nên dành thời gian để nâng cao chuyên môn và học hỏi thêm những kĩ năng mới để không bị thụt lùi lại phía sau nhé.

Tử vi 16h ngày 21/9 cũng cho thấy tuổi Tuất sẽ có nhiều cơ hội phát tài phát lộc, có duyên trúng số độc đắc, đường tiền tài rộng mở thênh thang.

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.