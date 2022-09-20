Thần Tài về gõ cửa trao lộc sáng 21/9, 3 con giáp may mắn chuẩn bị hốt tiền "khủng", bội thu bạc vàng, phú quý thăng hạng

Tâm linh - Tử vi 20/09/2022 23:15

Sáng 21/9 sẽ là thời gian thăng hoa trong công việc và tiền tài của 3 con giáp sau đây.

Tuổi Tuất

Thần Tài về gõ cửa trao lộc sáng 21/9, 3 con giáp may mắn chuẩn bị hốt tiền 'khủng', bội thu bạc vàng, phú quý thăng hạng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Tuất chân thật, hòa đồng và chân thành với người khác. Trong cuộc sống thường ngày, họ sẵn sàng giúp đỡ người khác mà không toan tính thiệt hơn.

Con giáp tuổi này hào hiệp, ngay thẳng và thường tự mình tìm cách giải quyết khó khăn.

Sáng 21/9, người tuổi này hợp vía Thần Tài, tài lộc dồi dào. Con giáp tuổi này làm công ăn lương ắt đạt được thành tích vượt bậc, có thể được thăng quan, tiến chức. Họ sẽ có cơ hội phát triển tài vận cá nhân, nâng cao hiệu suất làm việc.

Tuy vậy, họ cũng cần tìm kiếm cơ hội tốt hơn cho mình, chớ nên ở mãi trong "vùng an toàn". Người làm kinh doanh thì công việc làm ăn, buôn bán có khởi sắc, gặp được nhiều khách hàng lớn, những thương vụ đều suôn sẻ.

Tuổi Tý 

Người tuổi Tý cũng được dự báo là sẽ gặp nhiều may mắn trên phương diện tiền bạc trong Sáng 21/9.

Người tuổi Tý có quý nhân nâng đỡ nên gặp được nhiều cơ hội làm ăn tốt, khiến mọi người ngưỡng mộ.

Thần Tài về gõ cửa trao lộc sáng 21/9, 3 con giáp may mắn chuẩn bị hốt tiền 'khủng', bội thu bạc vàng, phú quý thăng hạng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Với những người làm công ăn lương có cơ hội khẳng định bản thân và được cấp trên công nhận. Nhờ đó, một khoản thưởng nóng có thể về tay tuổi Tý.

Con giáp này cũng có thể nhận được cơ hội tăng lương, thăng chức.

Với những người làm ăn kinh doanh gặp nhiều thuận lợi, nguồn tiền quy vòng đều đặn... rất có thể sẽ có cơ hội giúp người tuổi Tý có thể ký kết được những hợp đồng mới, có giá trị lớn.

Tuổi Mão

Thần Tài về gõ cửa trao lộc sáng 21/9, 3 con giáp may mắn chuẩn bị hốt tiền 'khủng', bội thu bạc vàng, phú quý thăng hạng - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Tử vi tuần mới 12 con giáp dự đoán vận trình tổng thể của tuổi Mão khởi sắc vào sáng 21/9.

Người tuổi Mão trong quá trình làm việc sẽ được quý nhân phù trợ. Đồng thời, bản mệnh cũng thăng hoa, kiếm được bội tiền nhờ tài ăn nói, thương lượng.

Con giáp này nhận được khá nhiều niềm vui trong tình cảm. Người đã lập gia đình biết quan tâm hơn tới nửa kia của mình, tình cảm gia đình có nhiều biến chuyển tích cực.

Vận trình tài lộc của con giáp tăng lên đáng kể và có thể gặp được nhiều cơ hội làm giàu mới.

Thông tin trong bài chỉ mang tính chiêm nghiệm, tham khảo

Từ 20/9 (25/8 Âm lịch), 3 con giáp chính thức hết khổ, vận đời đổi sắc, làm một thu mười, hứng mưa tài lộc, vươn tới sang giàu

Từ 20/9 (25/8 Âm lịch), 3 con giáp chính thức hết khổ, vận đời đổi sắc, làm một thu mười, hứng mưa tài lộc, vươn tới sang giàu

Từ 20/9 trở đi, vận sắc của 3 con giáp sau thay đổi vù vù, vươn mình khỏi nghèo khổ, hướng tới đời giàu sang.

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