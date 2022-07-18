Vận xui sẽ đến với con giáp nào trong tuần mới (18-24/07/2022)?

Tuần này có vẻ là một tuần không mấy may mắn với người tuổi Sửu trên nhiều khía cạnh của cuộc sống. Bạn cần nhắc nhở mình cố gắng vươn lên chứ đừng vội đầu hàng nghịch cảnh.

Tuy nhiên, dù dư dả đến mấy thì Đại Hao cũng khuyên bạn không nên chi tiêu quá nhiều vào những việc không cần thiết. Nếu muốn giàu có bền vững, bản mệnh cần có cách chi tiêu hợp lý hơn, nếu không thì dù kiếm được nhiều tiền, bạn cũng nhanh chóng cháy túi.

Với người làm công ăn lương, con giáp xui xẻo tuần này thường xuyên bị cấp trên và đồng nghiệp gây khó dễ, không phát huy được năng lực của mình. Các kế hoạch bạn đặt ra rất có thể sẽ phải giậm chân tại chỗ trong tuần này. Phương diện tài lộc có chút ít điểm sáng vào đầu tuần với những người làm nghề tự do hoặc làm nghề tay trái.



Phương diện tình cảm không có nhiều điểm sáng khi bạn vẫn mãi đắm chìm trong quá khứ. Cho dù có đối tượng triển vọng tiếp cận đi nữa, bạn cũng vẫn tỏ vẻ khá dửng dưng.

Bây giờ bạn lạnh lùng như vậy, có thể tương lai bạn sẽ cảm thấy nuối tiếc vì đã để lỡ lương duyên đấy.

Tuổi Tỵ

Tuần này, người tuổi Tỵ làm công ăn lương liên tục gặp phải trục trặc trong sự nghiệp. Dường như bạn có cố gắng đến thế nào đi nữa cũng không thể làm vừa lòng mọi người xung quanh. Bạn cần tiếp tục tập trung vào việc mình đang làm, rồi thời gian sẽ cho bạn lời nhận định đúng đắn nhất.

Sao Dịch Mã cũng khuyên những người vướng phải khó khăn không nên ngại gian khổ nhất thời. Hiện tại, bạn càng cố gắng bao nhiêu thì tương lai bạn sẽ càng thu được kết quả rực rỡ bấy nhiêu. Ai rồi cũng sẽ nhận được thành quả xứng đáng với công sức của mình.

Ngược lại, tình hình tài chính của bản mệnh lại phát triển khá rực rỡ trong tuần này, đặc biệt là trong khoảng thời gian giữa tuần. Người làm nghề tự do hoặc đầu tư kinh doanh cần nhanh chóng chớp lấy thời cơ, không nên chần chừ do dự, nhường cơ hội cho người khác.

Chuyện tình cảm của bản mệnh khá trầm lắng vào thời điểm đầu tuần. Nếu còn độc thân, bạn có vẻ khép kín và không chủ động tiếp cận với ai. Bạn cảm thấy mình có thể sống một cách độc lập mà không cần đến sự quan tâm của bất cứ người nào.

Tuổi Mùi

Dường như vận trình của người tuổi Mùi không mấy hanh thông trong tuần này. Bạn phải chịu sự chèn ép của cấp trên, bị giao cho nhiều công việc khó, khiến tinh thần luôn căng thẳng. Những lúc thế này, bạn tìm người có kinh nghiệm phong phú để trao đổi, tháo gỡ khúc mắc.

Tài lộc cũng khá ảm đạm khi bạn không gặt hái được thành tích nào đáng kể. Với người làm kinh doanh, sự cạnh tranh gay gắt khiến bạn cảm thấy mệt mỏi, thậm chí muốn bỏ cuộc. Đây là lúc con giáp xui xẻo tuần này cần bước chậm lại để nhìn nhận, đánh giá những việc đã qua, đồng thời xác định phương hướng cho thời gian sắp tới.

Phương diện tình cảm ảm đạm bởi bạn luôn so đo, tính toán với nửa kia. Nếu cứ nhắc đi nhắc lại những chuyện đã qua, bạn sẽ khiến người ấy cảm thấy mệt mỏi đấy. Hãy bao dung hơn cho đối phương, bởi chẳng ai hoàn hảo, ai cũng sẽ có lúc mắc lỗi mà.

Hung tinh Thái Tuế cũng khuyên bạn nên cẩn thận trong bất cứ công việc gì, đặc biệt là khi cần xuất hành hoặc tham gia giao thông. Hãy luôn tuân thủ luật giao thông, không nên lái xe hoặc lao động chân tay khi đang thiếu tỉnh táo để tránh gặp phải sự cố đáng tiếc.

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo.