Vận trình lao dốc thê thảm vào năm 2023 là con giáp nào?

Tâm linh - Tử vi 18/07/2022 21:00

Bước sang năm mới, nhưng các con giáp dưới đây vẫn không thể gột rửa được vận xui của năm cũ.

Tuổi Tý

Năm 2023 là năm Quý Mão. Tuổi Tý gặp Mão sinh tương hình vô lễ. Sự nghiệp, công việc của bản mệnh trở nên bếp bênh, dễ gặp thị phi. 

Ngoài ra, tuổi Tý còn phạm Hình Thái Tuế trong năm 2023 nên vận trình vô cùng lao đao. Đặc biệt, những người có ý định khởi nghiệp cần hết sức chú ý vì rất dễ thất bại trong thời gian này. Tiền thì không kiếm ra mà còn phải chịu nhiều thiệt hại lớn.

Vì tính cách nóng vội mà bản thân tuổi Tý còn dễ rơi vào những tình huống phát sinh ngoài dự kiến. Điều này không đem lại kết quả tốt đẹp cho công việc và thu nhập của con giáp này.

Vận trình lao dốc thê thảm vào năm 2023 là con giáp nào? - Ảnh 1
Trong cuộc sống, tuổi Tý cần phải tránh các tình huống dễ gây tranh cãi, xung đột với những người xung quanh. Bên cạnh đó, chuyện hôn nhân gia đình cũng không được êm đẹp, bản mệnh nên chú ý để giữ tổ ấm của mình được bền chặt.

Tuổi Dần

Năm 2023, người tuổi Dần cần đặc biệt chú ý tới các mối quan hệ với đồng nghiệp bởi nếu không khéo léo xử lý sẽ rất dễ rơi vào cảnh bị bài xích, cô lập.t

Đồng thời cũng nên chú ý đến lời ăn tiếng nói, phải “uốn lưỡi bảy lần trước khi nói” để tránh gây khó chịu, làm tổn thương người khác mà ảnh hưởng xấu đến công việc, thu nhập và danh tiếng của bản thân

Tuổi Thân

Tử vi nói rằng năm 2023 là thời gian không thuận lợi của tuổi Thân. Trong năm nay, tuổi Thân đã được dự báo là không gặp được nhiều vận may thì sang năm sau, vận trình xấu vẫn tiếp tục đeo đuổi con giáp này. Mọi mặt của cuộc sống như tình cảm, công việc, thu nhập của tuổi Thân đều có dấu hiệu đi xuống khiến bản mệnh cảm thấy khó khăn, mệt mỏi.

Tuổi Thân dễ chịu thiệt thòi trong công việc, gặp nhiều thị phi. Người tuổi Thân nếu không có sự đề phòng thì rất dễ bị tiểu nhân phá hoại, tranh cướp công. Điều này cũng khiến thu nhập của bản mệnh bị sụt giảm nhiều, cuộc sống trở nên khó khăn hơn. Chuyện tình cảm của tuổi Thân cũng diễn ra không mấy suôn sẻ.

* Thông tin mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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