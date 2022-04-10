Vận may tới tấp, trong 2 tuần cuối tháng 4, 3 con giáp ví căng chặt, thêm hỉ thêm tài, tiền vàng hội tụ

Tâm linh - Tử vi 10/04/2022 13:35

Gian nan sẽ qua, trong 2 tuần cuối tháng 4, 3 con giáp may mắn này sẽ liên tục gặt hái được quả ngọt trong cuộc sống.

Tuổi Dần

Nửa đầu tháng 4, tuổi Dần gặp không ít gian nan nhưng điều này không làm họ chùn bước trước những cơ hội đổi đời. Người tuổi Dần luôn vững tâm, bình thản đối diện với các trở ngại. Trong 2 tuần cuối tháng 4 sẽ là khoảng thời gian vận khí của người tuổi Dần tốt lên.

Theo các chuyên gia tử vi, tuổi Dần sẽ được quý nhân đưa đường dẫn lối, công việc được hanh thông, suôn sẻ. Đặc biệt, đối với những người kinh doanh, đầu tư, thời gian tới cũng sẽ có cơ hội để phát triển, từng bước gia tăng thu nhập, ổn định tài chính cá nhân.

Vận may tới tấp, trong 2 tuần cuối tháng 4, 3 con giáp ví căng chặt, thêm hỉ thêm tài, tiền vàng hội tụ - Ảnh 1
Trong 2 tuần cuối tháng 4 sẽ là khoảng thời gian vận khí của người tuổi Dần tốt lên - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Có thể nói tuổi Thìn là một trong những con giáp vận khí tốt nhất trong 2 tuần cuối tháng 4. Không chỉ các mối quan hệ mà cuộc sống mà tiền tài của người tuổi Thìn đều bùng nổ trong thời gian này.

Tài lộc của tuổi Thìn chỉ có tăng không có giảm, cả nguồn thu nhập chính lẫn phụ đều tăng. Điều này có nghĩa là dù người tuổi Thìn làm công ăn lương, làm chủ hay đầu tư đều gặt được quả ngọt, đạt được đa số các mục tiêu tài chính, tiền bạc rủng rỉnh.

Vận may tới tấp, trong 2 tuần cuối tháng 4, 3 con giáp ví căng chặt, thêm hỉ thêm tài, tiền vàng hội tụ - Ảnh 2
Có thể nói tuổi Thìn là một trong những con giáp vận khí tốt nhất trong 2 tuần cuối tháng 4 - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Vận khí của tuổi Mùi trong 2 tuần cuối tháng 4, tuổi Mùi rất thịnh vượng và có nhiều điều đáng mong chờ. Thời gian trước đó khó khăn thế nào không biết nhưng thời gian này, cuộc sống của họ sẽ có nhiều biến chuyển, khởi sắc từng chút một.

Từ sự nghiệp, tài vận đến đời sống tình cảm đều dần chuyển biến tích cực, biến họa thành phúc. Đặc biệt, tuổi Mùi còn có thể tìm được cơ hội thăng chức, tiền lương cao gấp đôi. Tất cả những gì người tuổi Mùi cần làm là vận dụng tốt những gì đã học được, tích lũy sau nhiều lần thất bại.

Vận may tới tấp, trong 2 tuần cuối tháng 4, 3 con giáp ví căng chặt, thêm hỉ thêm tài, tiền vàng hội tụ - Ảnh 3
Vận khí của tuổi Mùi trong 2 tuần cuối tháng 4, tuổi Mùi rất thịnh vượng và có nhiều điều đáng mong chờ - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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