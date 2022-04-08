Đúng 8h ngày 9/4, 3 con giáp thời tới cản không nỗi, vận trình vụt sáng như sao trời, tài lộc sáng chói

Tâm linh - Tử vi 08/04/2022 15:25

Từ thời điểm này, những con giáp may mắn sau đây sẽ đếm tiền sái tay, tài lộc khởi sắc, làm gì cũng hái ra tiền.

Tuổi Thân

Tuổi Thân là con giáp nhanh nhẹn, khôn ngoan và có đầu óc kinh doanh. Họ có kế hoạch cụ thể cho đời mình, luôn nỗ lực không ngừng để chinh phục đỉnh cao danh vọng nên càng về hậu vận càng giàu sang viên mãn, phú quý phát tài.

Đúng 8h ngày 9/4 nhờ có cát tinh chiếu mệnh Thân sẽ ăn nên làm ra, tiền bạc sinh sôi nảy nở. Chẳng những thăng chức tăng lương, con giáp giàu có này còn có của nả đầy nhà, thức trắng đêm để đếm cũng không hết.

Đúng 8h ngày 9/4, 3 con giáp thời tới cản không nỗi, vận trình vụt sáng như sao trời, tài lộc sáng chói - Ảnh 1
Đúng 8h ngày 9/4 nhờ có cát tinh chiếu mệnh Thân sẽ ăn nên làm ra, tiền bạc sinh sôi nảy nở - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Sách tử vi con giáp có nói, từ 8h ngày 9/4 sẽ mang lại nhiều may mắn tài lộc cho người tuổi Ngọ. Họ tự cao, ham chơi và bất cần là thế nhưng một khi đã tập trung cho công việc thì con giáp bản lĩnh này sẽ gặt hái được thành tựu đáng ngưỡng mộ.

Thần tài rót lộc vào nhà, quý nhân nâng đỡ, cứ bước chân ra cửa tiền rơi trúng đầu chính là phúc phần trời cho con giáp giàu sang này được hưởng. Tuổi Ngọ nhớ nắm thật chắc cơ hội vì có thể bạn sẽ vô cùng hối tiếc nếu bỏ lỡ.

Đúng 8h ngày 9/4, 3 con giáp thời tới cản không nỗi, vận trình vụt sáng như sao trời, tài lộc sáng chói - Ảnh 2
Sách tử vi con giáp có nói, từ 8h ngày 9/4 sẽ mang lại nhiều may mắn tài lộc cho người tuổi Ngọ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Đúng 8h ngày 9/4 trở đi sẽ là thời gian rực rỡ của người tuổi Mùi. Thế nên, con giáp này làm gì cũng hanh thông thuận lợi, suôn sẻ hơn người. Nếu đang ấp ủ kế hoạch đầu tư kinh doanh hay buôn bán thì từ thời gian này chính là thời cơ để Mùi gặt hái thành công vang dội.

Con giáp này may mắn ngút trời chẳng về tiền tài mà tình duyên cũng viên mãn, ấm êm hạnh phúc. Tuổi Mùi còn thoải mái tận hưởng những chuyến du lịch xa vui vẻ cùng gia đình, từ đó mà tình cảm khắng khít hơn.

Đúng 8h ngày 9/4, 3 con giáp thời tới cản không nỗi, vận trình vụt sáng như sao trời, tài lộc sáng chói - Ảnh 3
Đúng 8h ngày 9/4 trở đi sẽ là thời gian rực rỡ của người tuổi Mùi - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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