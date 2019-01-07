Văn khấn lễ hóa vàng ngày mùng 3 Tết chuẩn nhất năm Kỷ Hợi 2019

Theo thông lệ, sau những ngày đầu năm đón tết rực rỡ thì ngày mùng 3 tết được coi là hết tết, khi đó các gia đình thường chuẩn bị mâm cơm cúng lễ hóa vàng để tiễn gia tiên về lại cõi âm. Bài văn khấn cúng lễ hóa vàng ngày tết vừa để thông báo cho gia tiên, thần linh biết những ngày tết nguyên đán đã qua, vừa để chuẩn bị hành trang lễ vật cho gia tiên mang về trời.

Để lễ cúng hóa vàng ngày tết được trọn vẹn nhất, gia chủ khi cúng cần chuẩn bị mâm cơm đủ đầy với các món ăn truyền thống ngày tết dâng lên bàn thờ mời thần linh, gia tiên thụ hưởng. Sau đó khi hóa vàng cũng cần đọc một bài văn khấn cúng báo cáo rõ ràng để các quan biết mà cho gia tiên nhận đủ lễ vật, không bị quỷ dữ tranh cướp.

Mâm cơm cúng lễ hóa vàng ngày mùng 3 tết là một trong những mâm cơm quan trọng nhất ngày năm mới

Bài văn khấn cúng dâng mâm cơm hóa vàng ngày mùng 3 tết

Lễ cúng hóa vàng ngày mùng 3 tết coi như kết thúc những ngày tết nguyên đán, tiễn gia tiên trở lại cõi âm

Con Nam Mô A Di Đà Phật! (lặp lại 3 lần)

Con kính lạy chín phương Trời, lạy Chư Phật mười phương.

Lạy Đức Đương lai hạ sinh ra Di Lặc Tôn Phật.

Con kính lạy Đức Phật, Hoàng thiên Hậu Thổ.

Con lạy các Chư vị Tôn thần.

Con lạy các ngài Bản cảnh Thành Hoàng, ngài Thổ địa Táo quân cùng các vị Long mạch Tôn thần, các vị thần linh cai quản đất này.

Con kính lạy các cụ Tổ khảo, Tổ tỷ, các bên gia tiên nội ngoại.

Kính cẩn báo rằng, hôm nay là ngày mùng 3 tháng giêng năm Kỷ Hợi

Tín chủ chúng con là:..........

Ngụ tại:..........

Nay nhân ngày xuân đã mãn, mấy ngày nghỉ tết nguyên đán đã qua, chúng con sắm sửa lễ vật, sửa biện hương hoa trầu quả kính cẩn dâng lên trước án tiễn thần linh, gia tiên trở về âm giới. Kính mong các vị thần linh, gia tiên tiền tổ giáng lâm thụ hưởng lễ vật, chứng giám lòng thành, phù hộ độ trì cho con cháu chúng con được hưởng bình an, hạnh phúc, vạn sự lành, tấn tài tấn lộc trong năm mới.

Con Nam Mô A Di Đà Phật! (lặp lại 3 lần)

Bài văn khấn cúng xin hóa vàng ngày tết

Trước khi tiến hành xin hóa vàng cũng cần đọc văn khấn nêu rõ tên, địa chỉ mộ phần rõ ràng

Con Nam Mô A Di Đà Phật! (lặp lại 3 lần)

Con kính lạy ngài Hoàng thiên Hậu thổ, lạy Chư vị Tôn thần.

Con lạy thần Vũ Lâm sứ giả

Hôm nay là ngày mùng 3 tháng giêng năm Kỷ Hợi

Tín chủ chúng con là:

Hiện đang ngụ tại:

Nay xuân đã mãn, tết nguyên đán đã qua, âm dương cách trở, chúng con sắm sang áo quần, dụng cụ, tiện nghi mong theo lối đường âm báo đáp ân thâm, tỏ lòng hiếu kính. Xin được kính dâng hương linh gia tiên chúng con là:

Hương linh….. (đọc tên)

Mộ phần an táng tại:...........

Đồ mã gồm:..........

(Tùy theo gia tiên có bao nhiêu người cần gửi mà đọc thành danh sách, có tên vong linh, vị trí mộ phần rõ ràng, bởi vậy gia chủ nên ghi vào giấy cẩn thận trước khi đọc)

Mọi thứ nay đã được kể tên rõ ràng trong giấy nên không còn lo ngại quỷ chứng kiến chúng con trình lên trên xét, hội trí nhờ Đức Vũ Lâm. Kính ngài cho phép vong linh được nhận lễ vật.

Cẩn cáo.

Khi cúng hóa vàng gửi đồ vàng mã cho gia tiên cần ghi sẵn vào giấy tên, địa chỉ mộ, danh sách các lễ vật hiến cúng giống như ở trên trần sao thì dưới âm cũng vậy, cần có nơi gửi rõ ràng để gia tiên nhận đủ lễ vật. Lễ hóa vàng nên chuẩn bị mâm cơm đủ đầy, ngoài các lễ vật cũng nên có thêm chút tiền vàng mã để gia tiên được hưởng cái tết trọn vẹn nhất, đi đường có tiền để qua các cửa thuận lợi mà trở về cõi âm.