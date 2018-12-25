Bài văn khấn cúng tất niên cuối năm ở cơ quan đầy đủ nhất

Tâm linh - Tử vi 25/12/2018 20:57

Một doanh nghiệp muốn làm ăn thuận lợi thì cuối năm không thể thiếu việc chuẩn bị lễ vật, bài văn khấn cúng tất niên ở cơ quan để năm mới vẹn tròn hơn.

Lễ cúng tất niên không chỉ là mâm cúng quan trọng dịp cuối năm ở mỗi gia đình mà lễ tất niên còn đóng vai trò rất quan trọng đối với các công ty lớn nhỏ. Chuẩn bị một mâm lễ vật cùng bài cúng tất niên cuối năm ở cơ quan là một hình thức tạ ơn các thần linh đã phù hộ độ trì giúp cả một năm công ty làm ăn thuận lợi, cầu cho năm mới tiếp tục được hưởng nhiều thành công mới.

Sắm sửa lễ vật, bài văn khấn cúng tất niên ở cơ quan và cách cúng ra sao, gia chủ nên tham khảo những hướng dẫn chi tiết dưới đây để bày biện lễ cúng tất niên cơ quan cho đầy đủ.

Tổ chức lễ cúng tất niên ở cơ quan là một nét đẹp trong văn hóa doanh nghiệp

Tổ chức lễ cúng tất niên ở cơ quan là một nét đẹp trong văn hóa doanh nghiệp

Cách cúng tất niên ở cơ quan

Cúng tất niên ở cơ quan thường có hình thức đơn giản hơn so với tại gia đình, tùy vào điều kiện của chủ doanh nghiệp, cơ quan mà sửa biện hương hoa, lễ vật tùy khả năng, nhưng không thể thiếu được các lễ vật cơ bản như: hương hoa, mâm ngũ quả, các loại tiền vàng mã, trầu cau, chén rượu, hộp trà, bánh chưng hoặc bánh tét. Ngoài ra, lễ vật chuẩn bị cho cúng tất niên ở cơ quan còn có thể sửa biện mâm cơm mặn có thịt gà luộc, giò lụa, các món xào, canh măng, nem rán,...

Mâm cúng tất niên tại cơ quan có thể được bày biện vào chiều 30 tết hoặc cúng từ sớm sau lễ cúng Ông Công Ông Táo nếu như doanh nghiệp không thu xếp được thời gian. Chuẩn bị cơm canh đầy đủ, mâm ngũ quả, sửa biện hương hoa, rót 3 chén rượu đầy bày lên trước ban thờ, thắp 3 nén nhang là có một mâm cúng đầy đủ, không cần quá cầu kỳ.

Mâm cơm cúng tất niên ở cơ quan không cần quá cầu kỳ, chỉ cần thành tâm sửa biện lễ vật

Mâm cơm cúng tất niên ở cơ quan không cần quá cầu kỳ, chỉ cần thành tâm sửa biện lễ vật

Chủ yếu trong lễ cúng tất niên ở cơ quan, gia chủ thể hiện lòng thành tri ân đến những vị thần linh trong năm qua đã phù hộ cho việc làm ăn, mong muốn năm mới vạn sự yên ổn, tài lộc dồi dào. Bởi vậy, lễ cúng tất niên ở cơ quan chỉ cần khấn các vị tài thần, thổ công ở chốn công sở để các vị tiếp tục giúp đỡ trong năm tiếp theo.

Bài văn khấn cúng tất niên cuối năm ở cơ quan

Chuẩn bị đầy đủ lễ vật bày lên ban thờ, gia chủ cần chuẩn bị quần áo gọn gàng sạch sẽ, thắp nén hương, rót đầy 3 chén rượu rồi mới bắt đầu đọc bài văn khấn.

Trước khi đọc bài văn khấn lễ tất niên, gia chủ cần chuẩn bị quần áo sạch sẽ gọn gàng

Trước khi đọc bài văn khấn lễ tất niên, gia chủ cần chuẩn bị quần áo sạch sẽ gọn gàng

Con Nam mô A Di Đà Phật! (đọc lặp lại 3 lần đồng thời khấn lạy 3 lần)

Con xin kính lạy chín phương trời, con lạy chư phật mười phương

Kính lạy Hoàng thiên hậu thổ, con lạy chư vị Tôn thần

Kính lạy ngài Bản cảnh thành hoàng, lạy chư vị Đại vương

Con lạy ngài Bản xứ thần linh, con lạy Thổ địa tôn thần

Cúi đầu kính lạy các ngài Ngũ thổ, Ngũ phương, Long mạch, Tài thần, ngài Bản gia Táo quân cùng các vị thần linh cai quản đất này.

Hôm nay là ngày 30 tháng Chạp năm.......... (đọc lịch âm)

Tín chủ của chúng con tên là:..........

Nay hiện đang ngụ tại:..........

Nhân ngày cuối năm cũ, chuẩn bị bước sang năm mới, ngày 30 tết năm nay chúng con với tất cả lòng thành sửa biện các lễ vật hương hoa, trà quả, cơm canh để dâng cúng các vị Thiên địa tôn thần lễ tất niên. Với chút lễ mọn lòng thành, chúng con cúi xin chư vị tôn thần giáng lâm trước án, chứng giám lòng thành thụ hưởng lễ vật của chúng con.

Cúi xin các vị phù hộ độ trì cho toàn thể chúng con năm mới được hưởng bình an, vạn sự luôn tốt lành, anh chị em trong công ty hòa thuận, việc làm ăn tấn tài tấn lộc bằng năm bằng mười năm trước.

Với tất cả lòng thành kính, chúng con cúi xin chứng giám!

Con Nam mô A Di Đà Phật! (đọc lặp lại 3 lần đồng thời khấn lạy 3 lần)

Sau khi cúng tất niên, gia chủ đợi cho tàn hết hương rồi mới đem hóa vàng mã, và xin thụ lộc, chia đều cho cán bộ nhân viên trong cơ quan cùng được lộc để đón một năm mới với nhiều may mắn và suôn sẻ.

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