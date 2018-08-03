Bài văn khấn và lễ vật cần chuẩn bị để cúng cô hồn hàng tháng đầy đủ nhất

Tâm linh - Tử vi 03/08/2018 13:55

Lễ cúng cô hồn lớn nhất trong năm là vào tháng 7 âm lịch, thế nhưng người ta vẫn nên cúng cô hồn hàng tháng để sẻ chia đau khổ với những linh hồn lang thang không siêu thoát.

Cúng cô hồn hàng tháng là một nghi thức nhỏ giúp gia chủ tích đức qua việc bố thí cho những linh hồn bơ vơ, đói khát. Lễ cúng cô hồn hàng tháng không cần quá cầu kỳ, chỉ cần mua một chút đồ cúng, chuẩn bị bài văn khấn là có thể tiến hành.

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Cúng cô hồn hàng tháng giúp gia chủ bày tỏ lòng từ bi bác ái đối với chúng sanh

Lễ cúng cô hồn hàng tháng theo phong tục ở miền Nam là vào ngày mùng 2 và 16 âm lịch hàng tháng, trong khi đó ở miền Bắc là vào ngày mùng 1 và 15 âm lịch hàng tháng. Cúng cô hồn hàng tháng là hành động nên làm bởi xung quanh ta có rất nhiều linh hồn sống vất vưởng, cúng cô hồn là một hành động thể hiện sự từ bi, bác ái.

Lưu ý cách cúng cúng cô hồn hàng tháng sao cho đúng

Khi sắp mâm cúng cô hồn, nhất định chỉ nên đặt mâm cúng ở ngoài hành lang chứ không được cúng ở bên trong nhà. Lễ cúng cô hồn được thực hiện từ sau 12 giờ trưa, khi mà âm khí chiếm phần nhiều trong ngày.

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Mâm cúng cô hồn chỉ bày bên ngoài, không đặt trong nhà

Trong khi cúng, nhang cháy được 2/3 thì tiến hành đốt giấy, rải muối và gạo ra xung quanh. Các đồ cúng chúng sinh tuyệt đối không được ăn hay dùng đến mà đem bỏ đi hoặc cho súc vật trong nhà ăn.

Lễ vật chuẩn bị cúng cô hồn hàng tháng

Chuẩn bị lễ vật cúng cô hồn hàng tháng chỉ cần một số loại sau:

- 3 chén nước đầy

- 3 nén nhang

- 2 cây nến

- Một nắm gạo, muối trắng

- 1 bát tô cháo lớn nấu loãng

- Tiền vàng mã, quần áo giấy

- Bỏng ngô hoặc khoai lang, sắn luộc

Bài văn khấn và lễ vật cần chuẩn bị để cúng cô hồn hàng tháng đầy đủ nhất - Ảnh 3

Mâm lễ cúng cô hồn đơn giản, chỉ cần thành tâm ban phước

Bài văn khấn cúng cô hồn hàng tháng

Sau khi sắp xếp đủ mâm cúng ngoài trời, thắp 3 nén hương rồi có thể bắt đầu đọc văn khấn:

Hôm nay ngày ... tháng ... năm ... (Đọc lịch âm)

Tên con là: ...... Năm nay ..... tuổi

Ngụ tại: ...............

Nay con sửa soạn lễ, với lòng thành xin kính mới các chư vị khuất mặt khuất mày, những kẻ lớn, người nhỏ, thập loại cô hồn, các Đảng, âm binh bên ngoài đường, ngoài xá, những kẻ hữu danh vô vị, hữu vị vô danh, các chiến sĩ đã trận vong, đồng bào tử nạn… tụ họp về nơi đây hưởng lộc thực đủ đầy.

Phát lòng thành tịnh, con thiết lập đạo tràng, bày tiệc cam lồ, Kỳ an gia trạch, Kỳ an bổn mạng. Nhờ được ơn tế độ, mong thêm sự phước duyên, nguyện xin phù hộ cho gia đình yên ổn, thuận lợi buôn bán, phù hộ cho chúng con được buôn may bán đắt, mọi sự đều được sở cầu như ý, dòng họ quy hướng đạo mầu, con cháu trong học hành tinh tiến, nguyện cầu thế giới hòa bình, nhơn sanh phước lạc.

Đọc các câu thần chú mời chư Phật

Nam mô độ cho nhất thiết siêu thăng thượng đài.

ÔM LAM, ÔM SĨ LÂM

ÁN GIÀ RA ĐẾ DẠ, TA BÀ HA

NAM MÔ TÁT PHẠ ĐÁT THA NGA ĐÀ, PHẠ LÔ CHỈ ĐẾ, ÁN TÁM BẠT RA, TÁM BẠT RA HỒNG

(Đọc 7 lần) NAM MÔ TÔ RÔ BÀ DA, ĐÁT THA NGA ĐA DA, ĐÁT ĐIỆT THA; ÁN TÔ RÔ, BÁT RA TÔ RÔ, BÁT RA TÔ RÔ, TA BÀ HA

NAM MÔ TAM MÃN ĐA MỘT ĐÀ NẪM, ĐỘ RÔ, ÁN ĐỘ RÔ, ĐỊA VĨ TA BÀ HA

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