Bài văn khấn và lễ vật cần chuẩn bị để cúng cô hồn hàng tháng đầy đủ nhất

Khi sắp mâm cúng cô hồn, nhất định chỉ nên đặt mâm cúng ở ngoài hành lang chứ không được cúng ở bên trong nhà. Lễ cúng cô hồn được thực hiện từ sau 12 giờ trưa, khi mà âm khí chiếm phần nhiều trong ngày.

Mâm cúng cô hồn chỉ bày bên ngoài, không đặt trong nhà

Trong khi cúng, nhang cháy được 2/3 thì tiến hành đốt giấy, rải muối và gạo ra xung quanh. Các đồ cúng chúng sinh tuyệt đối không được ăn hay dùng đến mà đem bỏ đi hoặc cho súc vật trong nhà ăn.

Chuẩn bị lễ vật cúng cô hồn hàng tháng chỉ cần một số loại sau:

- 3 chén nước đầy

- 3 nén nhang

- 2 cây nến

- Một nắm gạo, muối trắng

- 1 bát tô cháo lớn nấu loãng

- Tiền vàng mã, quần áo giấy

- Bỏng ngô hoặc khoai lang, sắn luộc

Mâm lễ cúng cô hồn đơn giản, chỉ cần thành tâm ban phước

Sau khi sắp xếp đủ mâm cúng ngoài trời, thắp 3 nén hương rồi có thể bắt đầu đọc văn khấn:

Hôm nay ngày ... tháng ... năm ... (Đọc lịch âm)

Tên con là: ...... Năm nay ..... tuổi

Ngụ tại: ...............

Nay con sửa soạn lễ, với lòng thành xin kính mới các chư vị khuất mặt khuất mày, những kẻ lớn, người nhỏ, thập loại cô hồn, các Đảng, âm binh bên ngoài đường, ngoài xá, những kẻ hữu danh vô vị, hữu vị vô danh, các chiến sĩ đã trận vong, đồng bào tử nạn… tụ họp về nơi đây hưởng lộc thực đủ đầy.

Phát lòng thành tịnh, con thiết lập đạo tràng, bày tiệc cam lồ, Kỳ an gia trạch, Kỳ an bổn mạng. Nhờ được ơn tế độ, mong thêm sự phước duyên, nguyện xin phù hộ cho gia đình yên ổn, thuận lợi buôn bán, phù hộ cho chúng con được buôn may bán đắt, mọi sự đều được sở cầu như ý, dòng họ quy hướng đạo mầu, con cháu trong học hành tinh tiến, nguyện cầu thế giới hòa bình, nhơn sanh phước lạc.

Đọc các câu thần chú mời chư Phật

Nam mô độ cho nhất thiết siêu thăng thượng đài.

ÔM LAM, ÔM SĨ LÂM

ÁN GIÀ RA ĐẾ DẠ, TA BÀ HA

NAM MÔ TÁT PHẠ ĐÁT THA NGA ĐÀ, PHẠ LÔ CHỈ ĐẾ, ÁN TÁM BẠT RA, TÁM BẠT RA HỒNG

(Đọc 7 lần) NAM MÔ TÔ RÔ BÀ DA, ĐÁT THA NGA ĐA DA, ĐÁT ĐIỆT THA; ÁN TÔ RÔ, BÁT RA TÔ RÔ, BÁT RA TÔ RÔ, TA BÀ HA

NAM MÔ TAM MÃN ĐA MỘT ĐÀ NẪM, ĐỘ RÔ, ÁN ĐỘ RÔ, ĐỊA VĨ TA BÀ HA