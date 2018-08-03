Bài văn khấn và lễ vật cần chuẩn bị để cúng cô hồn hàng tháng đầy đủ nhất

Cúng cô hồn hàng tháng là một nghi thức nhỏ giúp gia chủ tích đức qua việc bố thí cho những linh hồn bơ vơ, đói khát. Lễ cúng cô hồn hàng tháng không cần quá cầu kỳ, chỉ cần mua một chút đồ cúng, chuẩn bị bài văn khấn là có thể tiến hành.

Lễ cúng cô hồn hàng tháng theo phong tục ở miền Nam là vào ngày mùng 2 và 16 âm lịch hàng tháng, trong khi đó ở miền Bắc là vào ngày mùng 1 và 15 âm lịch hàng tháng. Cúng cô hồn hàng tháng là hành động nên làm bởi xung quanh ta có rất nhiều linh hồn sống vất vưởng, cúng cô hồn là một hành động thể hiện sự từ bi, bác ái.

Cúng cô hồn hàng tháng giúp gia chủ bày tỏ lòng từ bi bác ái đối với chúng sanh

Lưu ý cách cúng cúng cô hồn hàng tháng sao cho đúng

Khi sắp mâm cúng cô hồn, nhất định chỉ nên đặt mâm cúng ở ngoài hành lang chứ không được cúng ở bên trong nhà. Lễ cúng cô hồn được thực hiện từ sau 12 giờ trưa, khi mà âm khí chiếm phần nhiều trong ngày.

Mâm cúng cô hồn chỉ bày bên ngoài, không đặt trong nhà

Trong khi cúng, nhang cháy được 2/3 thì tiến hành đốt giấy, rải muối và gạo ra xung quanh. Các đồ cúng chúng sinh tuyệt đối không được ăn hay dùng đến mà đem bỏ đi hoặc cho súc vật trong nhà ăn.

Lễ vật chuẩn bị cúng cô hồn hàng tháng

Chuẩn bị lễ vật cúng cô hồn hàng tháng chỉ cần một số loại sau:

- 3 chén nước đầy

- 3 nén nhang

- 2 cây nến

- Một nắm gạo, muối trắng

- 1 bát tô cháo lớn nấu loãng

- Tiền vàng mã, quần áo giấy

- Bỏng ngô hoặc khoai lang, sắn luộc

Mâm lễ cúng cô hồn đơn giản, chỉ cần thành tâm ban phước

Bài văn khấn cúng cô hồn hàng tháng

Sau khi sắp xếp đủ mâm cúng ngoài trời, thắp 3 nén hương rồi có thể bắt đầu đọc văn khấn: