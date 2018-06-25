Cách cúng và đọc văn khấn giải xui trừ hạn, xua tan mọi điều tiêu cực

Cúng giải xui thế nào, có cần văn khấn chỉn chu không là điều chắc hẳn nhiều người không nắm rõ. Cúng xả xui như thế nào mới là chuẩn cũng cần phải có trình tự như các bài văn khấn cúng khác, chuẩn bị mâm lễ đủ đầy thì mới mong xua tan đi các năng lượng tiêu cực đeo bám.

Có rất nhiều cách giải xui khác nhau được lưu truyền phổ biến trong dân gian như đốt vía (đốt phong long), rắc muối, ăn các món ăn có tính chất giải xui như thịt chó, thịt vịt,... Trong đó, khấn cúng giải xui cũng là một hình thức giúp bạn cảm thấy vững tâm hơn để đón chờ những điều may mắn sắp tới.

Cúng xả xui có thể giúp ta nhẹ lòng hơn với hi vọng điều xấu sẽ bị xua đuổi - Ảnh: Internet

Người ta quan niệm rằng việc đốt vía có thể giúp làm tiêu biến, xua đuổi các loại tà ma, các năng lượng tiêu cực xung quanh ta. Lửa là đặc trưng cho nguồn sức mạnh có thể hóa giải, xua đuổi vận đen. Nếu muốn đốt vía hiệu quả, bạn nên chuẩn bị 1 tờ giấy, mở hết các cửa rồi đốt giấy đi soi khắp các ngóc ngách tăm tối trong nhà.

Có nhiều cách xả xui ngay tức thì nếu chẳng may gặp xui xẻo - Ảnh: Internet

Cách khấn xua đuổi vận xui trong khi đốt vía là: “Ba hồn bảy vía, ba hồn chín vía ở đây, vía lành thì giữ vía dữ mời đi”. Ngoài ra, nếu đến cuối cùng còn lửa cháy ở tờ giấy, bạn vứt xuống trước sân nhà, nếu nam nhảy qua 7 lần, nữ nhảy qua 9 lần là xong.

Bài văn khấn giải hạn, xả xui

Để chuẩn bị cúng giải xui, bạn cần sửa soạn các loại lễ vật như sau:

- Nước: 3 chén đầy ắp

- Muối và gạo: mỗi loại 1 bát con

- Quả cau lá trầu: 3 cặp

- Thắt lưng: cắt làm 3 mảnh đều nhau

- Thuốc lá: 3 điếu

- Bộ Tam Sanh gồm 1 quả trứng vịt lộn đã luộc đập ra bát, 1 con tôm luộc, 1 miếng thịt rọi luộc cho ra đĩa

- Tóc rối của người gặp vận xui

- Đồng bạc: 3 xu lấy giấy đỏ bọc lại

- Vàng mã, hoa tươi, các loại trái cây

Bày mâm cỗ cúng ngoài sân. Sau khi sắp đủ lễ vật, thắp 3 nén nhang, khấn cúng rồi để mâm cỗ ở đó, đến khi tàn hết 3 nén nhang thì bỏ đồ cúng đi, tuyệt đối không ăn.

Cúng giải xui giúp trừ hạn và là một cách để người gặp vận xui tìm thấy một chút hi vọng mới nhiều may mắn hơn - Ảnh: Internet

Khấn cúng giải xui quan trọng nhất là phải vái đúng với ngày và mâm cỗ đặt đúng hướng đã được chỉ định như sau:

Nam mô bậc hữu thiên chí tôn kim quyết Thượng đế ngọc hoàng.

Con kính thỉnh: Mông Long Đại Tướng ...(1) Tam Tai ...(2) ách thần quang!

Hôm nay là ngày ... tháng ... năm ... (Đọc ngày tháng năm theo âm lịch)

Con tên là:...

Ngụ tại:...

Nay con thành tâm sử biện hương hoa, lễ vật cùng các thứ cúng dâng giải hạn, kính dâng Mông Long Đại Tướng ...(1) Tam Tai ...(2) Ách Thần Quang giá đáo đàn tràng, chứng minh lòng thành mà thọ hưởng.

Chứng giám ủng hộ con tai nạn tiêu tan, nguyên niên phước thọ. Cúi xin thọ hưởng!

(cúi lạy 3 lần rồi hóa vàng)

Trước khi đọc, bạn nên tra xem phần (1) là tên các vị thần cai quản từng năm:

- Năm Tí là ĐỊA VONG, cúng vào ngày 22, khi đặt mâm cúng hướng về phía Bắc

- Năm Sửu có thần ĐỊA HÌNH, cúng ngày 14 hướng Đông Bắc

- Năm Dần cúng thần THIÊN LINH vào ngày rằm theo hướng Đông Bắc

- Năm Mão có thần THIÊN HÌNH cúng ngày 14 theo hướng Đông

- Năm Thìn thần THIÊN KIẾP cúng ngày 13 hướng Đông Nam

- Năm Tị cúng thần HẮC SÁT vào ngày 11 cũng hướng Đông Nam

- Năm Dậu có thần THIÊN HỌA cúng ngày mùng 7 hướng Tây

- Năm Tuất là thần ĐỊA TAI cúng ngày mùng 6 theo hướng Tây Bắc

- Năm Hợi cúng thần ĐỊA BẠI ngày 21 hướng Tây Bắc

Phần (2) là ngũ hành của năm đó, được tính như sau:

- Năm Thân và Dậu là ngũ hành KIM

- Năm Dần và Mão là ngũ hành MỘC

- Năm Hợi và Tí thuộc ngũ hành THỦY

- Năm Tị và Ngọ thuộc ngũ hành HỎA

- Các năm Thìn, Sửu, Mùi, Tuất ứng với ngũ hành THỔ

Ví dụ nếu như năm Mậu Tuất sẽ khấn là: “Mông Long Đại Tướng ĐỊA TAI Tam Tai, Thổ Ách Thần Quang”

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