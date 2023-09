Cách giải xui xẻo bằng muối hiệu quả

Kết hợp muối với những đồng tiền kim loại sẽ tạo nên các phản ứng giúp loại bỏ, tiêu tán chi năng lượng tiêu cực -Ảnh: Internet

Trong phong thủy, muối được quan niệm là có vị mặn giúp lấn át sinh khí của ma quỷ. Đồng thời, giúp hút đi các nguồn năng lượng xấu và bảo vệ gia đình bạn.

2. Cách giải xui xẻo bằng muối

Ném muối

Tục "ném muối" sẽ giúp xua đuổi vận đen -Ảnh: Internet

Bạn có thể ném muối giải xui bằng cách cầm một nắm muối và ném qua vai trái của mình. Nếu là nữ giới thì bạn phải lưu ý cho muối vào tay phải. Nếu là nam giới thì cho muối vào tay trái. Hết sức lưu ý để không bị nhầm lẫn vì ném qua vai phải sẽ khiến xui xẻo mang lại gấp đôi.

Tắm muối

Bên cạnh đó, bạn có thể tắm muối giải xui giúp da dẻ sạch sẽ, thanh lọc cơ thể và mang đến tinh thần sảng khoái hơn.

Bạn chỉ cần hòa muối vào bồn nước để tạo thành dung dịch nước muối và ngâm mình vào trong. Sau đó, xối lại bằng nước sạch như bình thường.

Lưu ý: Nếu là nam giới thì dùng 7 muỗng còn nữ giới bạn hãy dùng 9 muỗng muối.

Tắm muối giải xui giúp da dẻ sạch sẽ, thanh lọc cơ thể và mang đến tinh thần sảng khoái hơn -Ảnh: Internet

- Làm lọ phong thủy

Muối giúp giữ gia đạo bình yên, và làm suy yếu âm khí. Lọ phong thủy này sẽ hấp thu hết năng lượng xấu, âm khí,… giúp xua tà khí và mang đến không gian sống trong lành cho cả một năm.

Cách thực hiện như sau:

Chuẩn bị một lọ thủy tinh và trút muối phong thủy ngang miệng lọ.

Thanh lọc sạch sẽ cho cả người và nhà.

Xếp muối vào đầy 3/4 bát hoặc ly thủy tinh và đặt 6 đồng xu xếp theo hình vòng tròn vào bát.

Lưu ý xếp mặt dương của xu ngửa lên trên.

Bát nước muối trước và sau một năm -Ảnh: Internet

Đổ nước từ từ vào bát rồi đặt lên một miếng vải lót. Đặt bát nước muối ở cung Tài lộc (Đông Nam)

Nếu muốn giàu có thì bạn hãy đặt bát nước muối ở cung Tài lộc (Đông Nam). Còn nếu muốn cải thiện sức khỏe thì bạn đặt ở cung Gia đạo (hướng Đông)

Giữ yên, không xê dịch hay động chạm, không che miệng bát lại để năng lượng tiêu cực tích tụ trong suốt một năm đó sẽ tích tụ lại.

Đến ngày cuối năm, bạn đổ bát nước muối đựng xu đó đi.

- Rắc muối trước cửa nhà

Nếu bạn không may mắn gặp phải những điều xui rủi thì hãy đem muối rắc trước cửa nhà trong ngay sáng hôm sau. Muối có tác dụng giống như một lá bùa giúp trấn giữ ở cửa để âm hồn không thể nào bước vào nhà bạn.

Đem muối rắc trước cửa nhà có tác dụng giúp trấn giữ ở cửa để âm hồn không bước vào nhà bạn -Ảnh: Internet

Trong những ngày đầu năm mới đến, gia chủ có thể rắc muối giải xui ở từng phòng và trước cửa nhà để đón vận may, xua tà khí.

Muối có những tác dụng phong thủy, giải vận rất hiệu quả. Bởi vậy, không phải tự nhiên mà ông bà ta có câu "đầu năm mua muối, cuối năm mua vôi". "Có thờ có thiêng, có kiêng có lành", hy vọng với những chia sẻ về công dụng và cách dùng muối giúp xua đuổi tà khí, đẩy lùi những luồng khí độc và rước may mắn bình an trên sẽ giúp bạn và gia đình thêm bình an.