Bài văn khấn cúng cô hồn vào rằm tháng 7 chuẩn nhất ai cũng nên biết

Hãy nhớ rằng đừng bao giờ cúng chúng sinh ở bên trong nhà, bạn có thể sẽ rước họa bởi việc cho ma quỷ vào trong nhà phá phách. Hãy tiến hành lễ cúng riêng, đặt mâm lễ cúng cô hồn rằm tháng 7 ở ngoài trời hoặc ở ngoài ban công và sau khi cúng xong, hãy rắc bột trừ tà ma để tránh cho các vong hồn vất vưởng quanh nhà bạn gây ra vận xấu cho gia đình.

Bài văn khấn cúng cô hồn rằm tháng 7 không quá dài dòng mà rất ngắn gọn và dễ hiểu. Ngoài việc cúng chúng sinh bố thí cho những linh hồn quỷ đói lang thang bên ngoài thì bạn cũng đừng quên sửa soạn mâm lễ cúng riêng trên ban thờ gia tiên để bày tỏ lòng thành đối với tổ tiên của mình nhé.

Lễ cúng cô hồn rằm tháng 7 nên lưu ý những điều quan trọng để tránh rước họa vào nhà

Chuẩn bị lễ cúng cô hồn rằm tháng 7

- Muối và gạo mỗi thứ 1 nắm cho vào bát con

- 3 chén nước đầy

- 3 cây nhang và 2 cây nến

- 1 tô cháo trắng nấu loãng

- Vàng mã đầy đủ tiền vàng (khoảng 15 bộ), quần áo (khoảng 20 bộ)

- Bỏng ngô, các loại khoai lang luộc thái miếng, ngô luộc cũng bẻ thành các khúc nhỏ vừa, sắn,...

- Các loại kẹo bánh, tiền lẻ

Theo dân gian truyền miệng thì Diêm Vương bắt đầu mở cửa ngục từ đầu tháng 7 âm lịch và đến ngày rằm tháng 7 thì sẽ bắt đầu đóng cửa ngục lại bắt giam vong hồn trở về lại địa ngục. Do đó mà bạn có thể tiến hành cúng cô hồn từ đầu tháng cho đến hôm rằm, tuy nhiên người dân Việt Nam đa số thường làm cơm cúng vào đúng ngày rằm tháng 7.

Đặt mâm cúng cô hồn ngoài trời để ma quỷ không vào được nhà

Sau khi sửa soạn đủ đầy mâm cúng ở bên ngoài nhà, bắt đầu đọc bài khấn cúng. Đến khi tàn nhang thì bạn đem muối và gạo rải hết ra xung quanh các phía, tiền cúng cũng đem rải. Đồ đã cúng không nên đem vào nhà ăn mà để cho gia súc hoặc vứt đi.

Bài văn khấn cúng cô hồn rằm tháng 7

Sau khi khấn cô hồn không nên đem đồ cúng vào nhà để ăn