Bài văn khấn cúng cô hồn vào rằm tháng 7 chuẩn nhất ai cũng nên biết

Nếu không nắm rõ hay không đọc đúng bài văn khấn cúng cô hồn ngày rằm tháng 7, rất có thể gia chủ sẽ vô tình gặp phải vận xui không ai mong chờ.
Bài văn khấn cúng cô hồn rằm tháng 7 không quá dài dòng mà rất ngắn gọn và dễ hiểu. Ngoài việc cúng chúng sinh bố thí cho những linh hồn quỷ đói lang thang bên ngoài thì bạn cũng đừng quên sửa soạn mâm lễ cúng riêng trên ban thờ gia tiên để bày tỏ lòng thành đối với tổ tiên của mình nhé.
Hãy nhớ rằng đừng bao giờ cúng chúng sinh ở bên trong nhà, bạn có thể sẽ rước họa bởi việc cho ma quỷ vào trong nhà phá phách. Hãy tiến hành lễ cúng riêng, đặt mâm lễ cúng cô hồn rằm tháng 7 ở ngoài trời hoặc ở ngoài ban công và sau khi cúng xong, hãy rắc bột trừ tà ma để tránh cho các vong hồn vất vưởng quanh nhà bạn gây ra vận xấu cho gia đình.
Lễ cúng cô hồn rằm tháng 7 nên lưu ý những điều quan trọng để tránh rước họa vào nhà
Chuẩn bị lễ cúng cô hồn rằm tháng 7
- Muối và gạo mỗi thứ 1 nắm cho vào bát con
- 3 chén nước đầy
- 3 cây nhang và 2 cây nến
- 1 tô cháo trắng nấu loãng
- Vàng mã đầy đủ tiền vàng (khoảng 15 bộ), quần áo (khoảng 20 bộ)
- Bỏng ngô, các loại khoai lang luộc thái miếng, ngô luộc cũng bẻ thành các khúc nhỏ vừa, sắn,...
- Các loại kẹo bánh, tiền lẻ
Theo dân gian truyền miệng thì Diêm Vương bắt đầu mở cửa ngục từ đầu tháng 7 âm lịch và đến ngày rằm tháng 7 thì sẽ bắt đầu đóng cửa ngục lại bắt giam vong hồn trở về lại địa ngục. Do đó mà bạn có thể tiến hành cúng cô hồn từ đầu tháng cho đến hôm rằm, tuy nhiên người dân Việt Nam đa số thường làm cơm cúng vào đúng ngày rằm tháng 7.
Đặt mâm cúng cô hồn ngoài trời để ma quỷ không vào được nhà
Sau khi sửa soạn đủ đầy mâm cúng ở bên ngoài nhà, bắt đầu đọc bài khấn cúng. Đến khi tàn nhang thì bạn đem muối và gạo rải hết ra xung quanh các phía, tiền cúng cũng đem rải. Đồ đã cúng không nên đem vào nhà ăn mà để cho gia súc hoặc vứt đi.
Bài văn khấn cúng cô hồn rằm tháng 7
Sau khi khấn cô hồn không nên đem đồ cúng vào nhà để ăn
Nam mô A Di Đà Phật (lặp lại 3 lần)
Lạy chín phương trời lạy mười phương đất, con lạy chư phật mười phương
Con kính lạy:
Đức Phật Di Đà
Lạy Bồ Tát Quan Âm
Lạy Táo Phủ Thần quân Chinh thần
Tiết tháng 7 sắp thu phân
Ngày rằm xá tội vong nhân
Âm cung mở cửa ngục ra
Vong linh không cửa không nhà
Đại Thánh Khảo giáo – A Nan Đà Tôn giả
Tiếp chúng sinh mồ không mả ở bốn phương
Gốc cây nơi xó chợ đầu đường
Không nơi chốn tựa đêm ngày lang thang
Quanh năm đói rét bần hàn
Không manh áo mỏng – che làn heo may
Cô hồn năm bắc đông tây
Trẻ già trai gái về đây hợp đoàn
Dù ai chết uổng, chết oan
Chết vì nghiện hút chết tham làm giàu
Chết tai nạn, chết ốm đau
Chết đâm chết chém chết đánh nhau tiền tình
Chết bom đạn, chết đao binh
Chết vì chó dại, chết đuối, chết vì sinh sản giống nòi
Chết vì sét đánh giữa trời
Nay nghe tín chủ thỉnh mời
Lai lâm nhận hưởng mọi lời trước sau
Cơm canh cháo nẻ trầu cau
Tiền vàng quần áo đủ màu đỏ xanh
Gạo muối quả thực hoa đăng
Mang theo một chút để dành ngày mai
Phù hộ tín chủ lộc tài
An khang thịnh vượng hòa hài gia trung
Nhớ ngày xá tội vong nhân
Lại về tín chủ thành tâm thỉnh mời
Bây giờ nhận hưởng xong rồi
Dắt nhau già trẻ về nơi âm phần
Tín chủ thiêu hóa kim ngân
Cùng với quần áo đã được phân chia
Cẩn cáo Tôn thần
Chứng minh công đức
Cho tín chủ con tên là: ..........
Năm nay ..... tuổi
Ngụ tại: ...........
Con Nam mô A Di Đà Phật (lặp lại 3 lần)