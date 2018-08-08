Bài văn khấn cúng cô hồn vào rằm tháng 7 chuẩn nhất ai cũng nên biết

Tâm linh - Tử vi 08/08/2018 16:49

Nếu không nắm rõ hay không đọc đúng bài văn khấn cúng cô hồn ngày rằm tháng 7, rất có thể gia chủ sẽ vô tình gặp phải vận xui không ai mong chờ.

Bài văn khấn cúng cô hồn rằm tháng 7 không quá dài dòng mà rất ngắn gọn và dễ hiểu. Ngoài việc cúng chúng sinh bố thí cho những linh hồn quỷ đói lang thang bên ngoài thì bạn cũng đừng quên sửa soạn mâm lễ cúng riêng trên ban thờ gia tiên để bày tỏ lòng thành đối với tổ tiên của mình nhé.

Hãy nhớ rằng đừng bao giờ cúng chúng sinh ở bên trong nhà, bạn có thể sẽ rước họa bởi việc cho ma quỷ vào trong nhà phá phách. Hãy tiến hành lễ cúng riêng, đặt mâm lễ cúng cô hồn rằm tháng 7 ở ngoài trời hoặc ở ngoài ban công và sau khi cúng xong, hãy rắc bột trừ tà ma để tránh cho các vong hồn vất vưởng quanh nhà bạn gây ra vận xấu cho gia đình.

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Lễ cúng cô hồn rằm tháng 7 nên lưu ý những điều quan trọng để tránh rước họa vào nhà

Chuẩn bị lễ cúng cô hồn rằm tháng 7

- Muối và gạo mỗi thứ 1 nắm cho vào bát con

- 3 chén nước đầy

- 3 cây nhang và 2 cây nến

- 1 tô cháo trắng nấu loãng

- Vàng mã đầy đủ tiền vàng (khoảng 15 bộ), quần áo (khoảng 20 bộ)

- Bỏng ngô, các loại khoai lang luộc thái miếng, ngô luộc cũng bẻ thành các khúc nhỏ vừa, sắn,...

- Các loại kẹo bánh, tiền lẻ

Theo dân gian truyền miệng thì Diêm Vương bắt đầu mở cửa ngục từ đầu tháng 7 âm lịch và đến ngày rằm tháng 7 thì sẽ bắt đầu đóng cửa ngục lại bắt giam vong hồn trở về lại địa ngục. Do đó mà bạn có thể tiến hành cúng cô hồn từ đầu tháng cho đến hôm rằm, tuy nhiên người dân Việt Nam đa số thường làm cơm cúng vào đúng ngày rằm tháng 7.

Bài văn khấn cúng cô hồn vào rằm tháng 7 chuẩn nhất ai cũng nên biết - Ảnh 2

Đặt mâm cúng cô hồn ngoài trời để ma quỷ không vào được nhà

Sau khi sửa soạn đủ đầy mâm cúng ở bên ngoài nhà, bắt đầu đọc bài khấn cúng. Đến khi tàn nhang thì bạn đem muối và gạo rải hết ra xung quanh các phía, tiền cúng cũng đem rải. Đồ đã cúng không nên đem vào nhà ăn mà để cho gia súc hoặc vứt đi.

Bài văn khấn cúng cô hồn rằm tháng 7

Bài văn khấn cúng cô hồn vào rằm tháng 7 chuẩn nhất ai cũng nên biết - Ảnh 3

Sau khi khấn cô hồn không nên đem đồ cúng vào nhà để ăn

Nam mô A Di Đà Phật (lặp lại 3 lần)

Lạy chín phương trời lạy mười phương đất, con lạy chư phật mười phương

Con kính lạy:

Đức Phật Di Đà

Lạy Bồ Tát Quan Âm

Lạy Táo Phủ Thần quân Chinh thần

Tiết tháng 7 sắp thu phân

Ngày rằm xá tội vong nhân

Âm cung mở cửa ngục ra

Vong linh không cửa không nhà

Đại Thánh Khảo giáo – A Nan Đà Tôn giả

Tiếp chúng sinh mồ không mả ở bốn phương

Gốc cây nơi xó chợ đầu đường

Không nơi chốn tựa đêm ngày lang thang

Quanh năm đói rét bần hàn

Không manh áo mỏng – che làn heo may

Cô hồn năm bắc đông tây

Trẻ già trai gái về đây hợp đoàn

Dù ai chết uổng, chết oan

Chết vì nghiện hút chết tham làm giàu

Chết tai nạn, chết ốm đau

Chết đâm chết chém chết đánh nhau tiền tình

Chết bom đạn, chết đao binh

Chết vì chó dại, chết đuối, chết vì sinh sản giống nòi

Chết vì sét đánh giữa trời

Nay nghe tín chủ thỉnh mời

Lai lâm nhận hưởng mọi lời trước sau

Cơm canh cháo nẻ trầu cau

Tiền vàng quần áo đủ màu đỏ xanh

Gạo muối quả thực hoa đăng

Mang theo một chút để dành ngày mai

Phù hộ tín chủ lộc tài

An khang thịnh vượng hòa hài gia trung

Nhớ ngày xá tội vong nhân

Lại về tín chủ thành tâm thỉnh mời

Bây giờ nhận hưởng xong rồi

Dắt nhau già trẻ về nơi âm phần

Tín chủ thiêu hóa kim ngân

Cùng với quần áo đã được phân chia

Cẩn cáo Tôn thần

Chứng minh công đức

Cho tín chủ con tên là: ..........

Năm nay ..... tuổi

Ngụ tại: ...........

Con Nam mô A Di Đà Phật (lặp lại 3 lần)

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