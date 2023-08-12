Vận hạn 12 con giáp ngày mai, 13/8/2023: 3 con giáp có hung tinh, làm việc kém hiệu quả, cẩn thận với các khoản đầu tư

Tử vi ngày mới của 12 con giáp dự báo chủ nhật ngày 12/8/2023 hôm nay, công việc của tuổi Tuất dễ dính vào thị phi hoặc tranh đấu với cấp trên, cãi cọ với đồng nghiệp. Con giáp này năng động, uy nghiêm, nhanh nhẹn nhưng dễ bị kích động, tính ngang ngược chỉ thích làm theo ý mình nên hay gây ra mâu thuẫn.

Tuy nhiên con giáp này kém may về mặt tình cảm. Các cặp đôi có thể xảy ra tranh cãi. Vợ chồng có một vài quan điểm không phù hợp với nhau là chuyện bình thường, bản mệnh chớ nên vì điều ấy mà thất vọng hoặc nói ra những lời gây tổn thương đối phương.

May mắn là vận tài lộc khá ổn, không có mất mát tiền bạc lại kiếm được kha khá. Hãy để mọi người xung quanh nhận thấy và công nhận khả năng của mình. Bản mệnh chẳng hề thua kém bất cứ ai và chẳng thèm dựa dẫm ai hết, tự làm tự ăn không ngửa tay xin ai một xu.

Giờ tốt trong ngày: 19h - 21h

Quý nhân phù trợ: Ngọ, Dần

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Tử vi vui hôm nay ngày 13/8/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Hợi hôm nay dễ cảm do thời tiết đang thay đổi.

Công việc: Người tuổi Hợi thích được ngao du nhiều nơi, nhờ công việc thường di chuyển nhiều nên bạn có cơ hội mở mang tầm hiểu biết cảu bản thân.

Tình duyên: Tình duyên nên hạn chế tìm hiểu những người bạn thực sự không yêu thích

Tài lộc: Kinh tế có chút thay đổi tiêu cực, nhưng bạn đừng quá lo lắng sẽ chuyển biết khác nhanh chóng.

Sức khỏe: Thành thạo nhiều môn võ sở trường.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Tử vi cho biết những người tuổi Thìn chính là top 3 con giáp vướng nạn tam tai vào năm Quý Mão 2023. Tuy nhiên, do là năm thứ 3 vướng tam tai nên hạn của tuổi Thìn có phần nhẹ hơn đôi chút. Nhưng người tuổi Thìn không nên chủ quan mà vẫn cần phải thận trọng trong mọi việc để giảm tải rủi ro.

Sức khoẻ của những con giáp này cũng không được tốt khi dễ mắc chứng bệnh liên quan đến thận, khí huyết hay thương tật tứ chi. Các cặp đôi đang hẹn hò mà tính chuyện kết hôn e rằng khó thành đôi.

Áp lực do phiền muộn cuộc sống khiến đương số phải suy nghĩ nhiều mà ảnh hưởng đến sức khoẻ, khó tránh được các chứng bệnh thần kinh cũng như hệ tiêu hoá như đau đầu, đau dạ dày, giảm thị lực...

Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài viết mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!