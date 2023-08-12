Qua 00h đêm nay, 13/8/2023: 3 con giáp trúng số độc đắc tiền tỷ, có vận kim tiền, sớm đổi đời năm Quý Mão

Tâm linh - Tử vi 12/08/2023 23:40

Tử vi cuối tuần này cho thấy, 3 con giáp sau được sao tốt chiếu mệnh, quý nhân đưa đường chỉ lối, tình duyên công danh đều như ý.

Tuổi Sửu 

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, chủ nhật ngày 13/8/2023 hôm nay, công việc của tuổi Sửu khởi sắc hơn hẳn. Người đang chờ tin tức xin việc, thi cử hoặc thăng quan tiến chức thì sẽ nhận tin tốt. Tâm trạng phơi phới cùng sự nhiệt huyết, hăng say giúp bản mệnh có thể hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ.

Tài lộc của con giáp này cũng khởi sắc không kém. Công việc thuận lợi nên dòng tiền đổ vào khá đều. Bản mệnh cũng là người giỏi ngoại giao, khéo léo trong cách đối nhân xử thế khi đi làm nên cũng dễ kiếm mối làm ăn, không thua kém bất cứ ai.

Tiếc là tình cảm lại kém sắc. Hôm nay tuổi Sửu cẩn thận coi chừng có xích mích với gia đình bên nội hoặc ức chế vì câu nói của người thân trong nhà. Hãy nhớ một nhịn chín lành cũng đừng mang hận thù trong lòng, chỉ thêm phiền não.

Giờ tốt trong ngày: 9h - 11h

Quý nhân phù trợ: Tỵ, Dậu

Qua 00h đêm nay, 13/8/2023: 3 con giáp trúng số độc đắc tiền tỷ, có vận kim tiền, sớm đổi đời năm Quý Mão - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu 

Tử vi hôm nay ngày 13/8/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Dậu bạn luôn nổi bật giữa đám đông bởi lối ăn nói duyên dáng.

Công việc: Trong công việc người tuổi Dậu nhận được công việc mới nhờ vào cách ứng xử duyên dáng, hài hoà đôi bên. 

Tình duyên: Người tuổi Dậu thích được chiều chuộng, thấu hiểu ngay cả khi bạn không nói gì, đôi khi làm khó đối phương bởi nhiều chiêu trò. 

Tài lộc: Thành tựu hiện tại đã có, bạn đã học cách đầu tư nhiều năm giờ là lúc thể hiện gặt hái những thành quả chín mùi. 

Sức khỏe: Bỏ qua những bữa cơm gia đình để làm việc, làm cho dạ dày thường đau nhói.

Qua 00h đêm nay, 13/8/2023: 3 con giáp trúng số độc đắc tiền tỷ, có vận kim tiền, sớm đổi đời năm Quý Mão - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi 

Theo tử vi 12 con giáp năm 2023, người tuổi Hợi sở hữu chỉ số trí tuệ cảm xúc cao. Tuy đôi khi con giáp này tỏ ra rụt rè nhưng họ làm việc gì cũng rất nguyên tắc, có thể đảm bảo không phạm sai lầm.

Con giáp tuổi Hợi thường rất tận tâm trong mọi việc họ làm. Họ luôn là người bạn có thể tin cậy và thường thể hiện tính chân thành trong mọi mối quan hệ, có khả năng làm việc độc lập và tự chủ.

Con giáp này không sợ đối mặt với thử thách và thường có khả năng tự quản lý cuộc sống. Gần đây, tuổi Hợi gặp khá nhiều khó khăn, căng thẳng trong công việc.

Tử vi cuối tuần này cho thấy, con giáp tuổi Hợi được sao tốt chiếu mệnh quý nhân đưa đường chỉ lối. Sự nghiệp của họ có những bước phát triển không ngừng. Người tuổi này nếu làm lãnh đạo sẽ giúp doanh nghiệp của mình phát triển vượt bậc.

Trong khi đó, người làm công ăn lương cũng có kỹ năng làm việc tốt, đạt hiệu suất công việc khả quan. ngày càng được cấp trên đánh giá cao. Con giáp này đạt thành tựu trong công việc, giúp đỡ mọi người xung quanh.

Qua 00h đêm nay, 13/8/2023: 3 con giáp trúng số độc đắc tiền tỷ, có vận kim tiền, sớm đổi đời năm Quý Mão - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài viết mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!

Đúng 6h30 sáng mai (13/8/2023): 3 con giáp rước hên vào nhà, tình cảm thăng hoa, sự nghiệp hanh thông

Đúng 6h30 sáng mai (13/8/2023): 3 con giáp rước hên vào nhà, tình cảm thăng hoa, sự nghiệp hanh thông

Cuối tuần này, 3 con giáp sau may mắn về tiền bạc khi đường tài lộc khởi phát vô cùng, được đồng nghiệp thường xuyên quan tâm và chia sẻ công việc. 

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