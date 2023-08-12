Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp , chủ nhật ngày 13/8/2023 hôm nay, công việc của tuổi Sửu khởi sắc hơn hẳn. Người đang chờ tin tức xin việc, thi cử hoặc thăng quan tiến chức thì sẽ nhận tin tốt. Tâm trạng phơi phới cùng sự nhiệt huyết, hăng say giúp bản mệnh có thể hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ.

Tiếc là tình cảm lại kém sắc. Hôm nay tuổi Sửu cẩn thận coi chừng có xích mích với gia đình bên nội hoặc ức chế vì câu nói của người thân trong nhà. Hãy nhớ một nhịn chín lành cũng đừng mang hận thù trong lòng, chỉ thêm phiền não.

Tài lộc của con giáp này cũng khởi sắc không kém. Công việc thuận lợi nên dòng tiền đổ vào khá đều. Bản mệnh cũng là người giỏi ngoại giao, khéo léo trong cách đối nhân xử thế khi đi làm nên cũng dễ kiếm mối làm ăn, không thua kém bất cứ ai.

Giờ tốt trong ngày: 9h - 11h

Quý nhân phù trợ: Tỵ, Dậu

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Tử vi hôm nay ngày 13/8/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Dậu bạn luôn nổi bật giữa đám đông bởi lối ăn nói duyên dáng.

Công việc: Trong công việc người tuổi Dậu nhận được công việc mới nhờ vào cách ứng xử duyên dáng, hài hoà đôi bên.

Tình duyên: Người tuổi Dậu thích được chiều chuộng, thấu hiểu ngay cả khi bạn không nói gì, đôi khi làm khó đối phương bởi nhiều chiêu trò.

Tài lộc: Thành tựu hiện tại đã có, bạn đã học cách đầu tư nhiều năm giờ là lúc thể hiện gặt hái những thành quả chín mùi.

Sức khỏe: Bỏ qua những bữa cơm gia đình để làm việc, làm cho dạ dày thường đau nhói.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Theo tử vi 12 con giáp năm 2023, người tuổi Hợi sở hữu chỉ số trí tuệ cảm xúc cao. Tuy đôi khi con giáp này tỏ ra rụt rè nhưng họ làm việc gì cũng rất nguyên tắc, có thể đảm bảo không phạm sai lầm.

Con giáp tuổi Hợi thường rất tận tâm trong mọi việc họ làm. Họ luôn là người bạn có thể tin cậy và thường thể hiện tính chân thành trong mọi mối quan hệ, có khả năng làm việc độc lập và tự chủ.

Con giáp này không sợ đối mặt với thử thách và thường có khả năng tự quản lý cuộc sống. Gần đây, tuổi Hợi gặp khá nhiều khó khăn, căng thẳng trong công việc.

Tử vi cuối tuần này cho thấy, con giáp tuổi Hợi được sao tốt chiếu mệnh quý nhân đưa đường chỉ lối. Sự nghiệp của họ có những bước phát triển không ngừng. Người tuổi này nếu làm lãnh đạo sẽ giúp doanh nghiệp của mình phát triển vượt bậc.

Trong khi đó, người làm công ăn lương cũng có kỹ năng làm việc tốt, đạt hiệu suất công việc khả quan. ngày càng được cấp trên đánh giá cao. Con giáp này đạt thành tựu trong công việc, giúp đỡ mọi người xung quanh.

Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài viết mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!