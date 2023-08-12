Đúng 00h đêm nay (13/8/2023): 3 con giáp sau được Thần Tài hiển linh ban lộc, may mắn phú quý ngất trời, sung sướng đến cuối đời

Tử vi ngày mới của 12 con giáp cho biết chủ nhật ngày 13/8/2023 hôm nay, trên phương diện sự nghiệp, tuổi Thân có tiếng nói trong công việc. Ít ra bản mệnh cũng là người nói được làm được, dù chức vụ chưa cao, mọi người vô cùng yêu quý. Những người có chức quyền không nên hạch sách, khiêm tốn chẳng bao giờ thừa.

Vận trình tình cảm cũng không mấy vui vẻ. Vợ chồng cẩn thận cãi nhau vì những chuyện không đâu. Hơn thế nữa, vận may không nhiều nên con giáp này càng dễ bị rơi vào lưới tình, đặc biệt là các bạn trẻ, khi hẹn hò nên tìm hiểu kỹ kẻo bị lừa.

Tuy nhiên hôm nay, tuổi Thân không nên làm những việc lớn liên quan đến tiền bạc như khai trương, đầu tư hay mua bán vì không may mắn. Đi ra ngoài không nên đem theo quá nhiều tiền, đi đường cẩn thận kẻo vi phạm luật giao thông lại phải mất tiền vì sự hấp tấp.

Giờ tốt trong ngày: 9h - 11h

Quý nhân phù trợ: Thìn, Tý

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Tử vi hôm nay ngày 13/8/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Mão tài lộc có thể thay đổi nếu bạn biết cách vận dụng cơ hội.

Công việc: Công danh người tuổi Mão nắm vững từng chi tiết ngọn ngành công việc, nhưng chưa biết cách giao tiếp tốt nên thường chưa nắm bắt cơ hội khi đến với bạn.

Tình duyên: Tình cảm nhận được sự quan tâm lớn từ đối phương, tình cảm cả hai thường được gia đình hai bên vun đắp.

Tài lộc: Tài lộc có thể đang đến với bạn, dù chi tiêu nhiều nhưng bạn luôn có khoảng phòng hờ.

Sức khỏe: Có sức khoẻ tốt, tinh thần làm việc đôi lúc không có.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Tuổi Dần đại diện cho những người quyền lực, mạnh mẽ, năng động trong cuộc sống. Họ thích những công việc mạo hiểm, đem đến vinh quanh, thành công rực rỡ cho mình. Người tuổi này có tài lãnh đạo, luôn nhiệt tình giúp đỡ những người xung quanh và ra sức bảo vệ gia đình của mình.

Ngày mới, có Thực Thần trợ vận mở ra nhiều cơ hội kiếm tiền nên Dần may mắn lọt vào danh sách con giáp may mắn đầu tháng 8 âm lịch 2022. Lại được sự che chở của quý nhân, con giáp này có thêm cơ hội làm giàu, chỉ cần nỗ lực của bản thân bạn sẽ sớm có được cơ hội tốt để thăng quan tiến chức, giàu sang phú quý, cuộc sống cũng được cải thiện rất nhiều trong thời gian tới.

Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài viết mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!