Tử vi tuần mới 14/8-20/8/2023: 3 con giáp có hung tin, hạn chế đến những nơi đông người, cẩn trọng trong mọi việc

Tâm linh - Tử vi 12/08/2023 23:26

Tử vi tuần mới dự báo 3 con giáp sau đôi lúc mất đi tính kiên nhẫn, dễ nổi nóng, cần chú ý lời ăn tiếng nói.

Tuổi Hợi 

Theo tử vi tuần mới 14/8-20/8/2023, tuổi Hợi đi làm khá cô độc, không được lòng mọi người xung quanh. Con giáp này càng nhún nhường, người khác càng lấn tới, được đà nói xấu sau lưng. Vốn hiền lành nên ai cũng nghĩ bản mệnh dễ ăn hiếp, đừng để người ta lấn át mình, hãy cứ vùng lên.

Phương diện tài chính cũng kém may mắn. Làm bao nhiêu thì tiêu hết bấy nhiêu không để dư được một đồng nào. Trong gia đình cũng cần đến tiền khá nhiều, chuyện gì cũng đến tay con giáp này lo, vừa tốn tiền vừa tốn thời gian.

Bù lại vận trình tình cảm là tươi sáng. Người còn độc thân có thể nhận được tín hiệu đáng mừng từ người khác. Con người không có ai hoàn hảo, bản mệnh nên có cái nhìn tích cực hơn để nhận ra được những ưu điểm của mọi người và cho người khác cơ hội sửa sai.

Giờ tốt trong ngày: 9h - 11h

Quý nhân phù trợ: Mùi, Mão

Tử vi tuần mới 14/8-20/8/2023: 3 con giáp có hung tin, hạn chế đến những nơi đông người, cẩn trọng trong mọi việc - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ 

Tử vi tuần mới 14/8-20/8/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Tỵ hôm nay bạn đã mất nhiều năng lượng cho việc cãi nhau với người khác.   

Công việc: Công việc người tuổi Tý đôi lúc bạn mất đi tính kiên nhẫn, dễ nổi nóng và hôm nay bạn và đồng nghiệp cãi nhau. 

Tình duyên: Người tuổi Tỵ yêu thương gia đình hết mức, lúc cô đơn nhất luôn có gia đình bên cạnh.

Tài lộc: Thu nhập cá nhân có chút sụt giảm, chú ý cách sử dụng tiền bạc, giữ gìn cẩn thận.    

Sức khỏe: Bạn luôn có người bạn đồng hành tập luyện thể thao, tăng cường sức khoẻ mỗi ngày.

Tử vi tuần mới 14/8-20/8/2023: 3 con giáp có hung tin, hạn chế đến những nơi đông người, cẩn trọng trong mọi việc - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi 

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Tuất theo đuổi sự hoàn hảo nhưng họ không phải là người cực đoan.

Con giáp này sẽ cố gắng hết sức để làm tốt mọi việc trong cuộc sống. Tất nhiên tiền đề là họ phải làm hài lòng bản thân và những người xung quanh chứ không chỉ tính đến lợi ích cá nhân.

Công việc làm ăn của người tuổi Tuất sẽ ngày càng khởi sắc vào tuần mới, nhân duyên hanh thông, cuộc sống cũng dễ dàng hơn.

Nhờ vậy, mọi việc của con giáp này trở nên đơn giản, không quá phức tạp, có thể nắm bắt thành công và của cải. Họ sẽ không còn phải bươn chải vất vả, lo lắng căng thẳng mà vẫn "làm giàu không khó".

Tử vi tuần mới 14/8-20/8/2023: 3 con giáp có hung tin, hạn chế đến những nơi đông người, cẩn trọng trong mọi việc - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài viết mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!

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