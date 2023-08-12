Đúng 6h30 sáng mai (13/8/2023): 3 con giáp rước hên vào nhà, tình cảm thăng hoa, sự nghiệp hanh thông

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp , chủ nhật ngày 13/8/2023 hôm nay, tuổi Mùi làm quản lý, có chức quyền hoặc chuẩn bị thi công chức, đòi quyền lợi sẽ thành công. Con giáp này vốn không phải là người xốc nổi, chăm chỉ chịu khó, năng nhặt chặt bị nên lúc nào cũng được đánh giá cao.

Vận trình tình cảm không tốt. Con giáp này liên tục dính thị phi trong ngày chỉ vì nói chuyện lỡ lời. Đôi lúc sự thẳng thắn lại phản tác dụng đó, nên phải tùy cơ ứng biến, đừng thấy ai cũng góp ý, cứ mặc kệ họ, im lặng là vàng.

Vận trình tiền bạc hanh thông, ăn nên làm ra nhưng nên nhớ tiết kiệm là tiêu chí hàng đầu. Phóng tay quá đến lúc có việc cần lại không biết bấu víu vào đâu. Người thân trong nhà mà nhắc đến tiền với bản mệnh thì cũng nên bình tĩnh, nóng giận lại mất khôn.

Giờ tốt trong ngày: 13h - 15h

Quý nhân phù trợ: Ngọ, Mão

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Tử vi hôm nay ngày 13/8/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Thân được đồng nghiệp thường xuyên quan tâm và chia sẻ công việc.

Công việc: Công việc người tuổi Thân vận trình công danh bình ổn, bạn không muốn có quá nhiều sự thay đổi trong công việc, bạn luôn có đồng nghiệp chia sẻ những khó khăn trong công việc hiện tại.

Tình duyên: Tìm người thích hợp hẹn hò nhưng mãi chưa tìm ra đối tượng hợp gu.

Tài lộc: Tiết kiệm đúng đắn, giữ gìn tiền bạc cẩn thận.

Sức khỏe: Ăn nhiều rau xanh, hạn chế các tinh bột không cần thiết.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu có tính tự lập cao, tuyệt đối không ỷ lại, dựa dẫm vào người khác. Thành công họ đạt được đều dựa trên sự chăm chỉ, kiên nhẫn và cố gắng nỗ lực của bản thân. Hơn nữa, tuổi Sửu có lập trường riêng của mình, không dễ dàng bị lay chuyển bởi người khác, vì vậy khi đã đặt ra mục tiêu, họ sẽ kiên trì tới cùng. Đôi khi phải đối mặt với khó khăn, áp lực, họ có sức chịu đựng kì diệu mà không phải ai cũng làm được.

Cuối tuần này, tuổi Sửu may mắn về tiền bạc khi đường tài lộc khởi phát vô cùng. Lại được Lục Hợp nâng đỡ, con giáp này dù vất vả một chút nhưng đổi lại vận trình tài lộc bứt phá, thăng tiến nhanh chóng, sự nghiệp của bản mệnh trong tháng mới sẽ thăng tiến, giá trị bản thân cũng được tăng cao.

Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài viết mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!