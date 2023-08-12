Đúng 3 ngày cuối tháng 7 Âm lịch: 3 con giáp có Lục Hợp độ mệnh, gặp dữ hóa lành, cuộc sống thăng hoa, làm gì cũng thuận buồm xuôi gió

Đúng 3 ngày cuối tháng 7 Âm lịch, tuổi Dậu công việc xen lẫn hung và cát, chỉ có lợi cho những người làm nghề giảng dạy hoặc đang đi học. Tính tình bản mệnh khá hiền lành, thông minh, nhân ái nhưng chưa có chí tiến thủ, không dám làm việc lớn nên công việc chưa thể bứt phá.

Vận trình tình cảm của tuổi Dậu lại có phần ảm đạm. Sự chân thành của bản mệnh được hồi đáp bằng sự giả tạo, bản mệnh cảm thấy đau lòng. Rồi khi lòng tốt bị lợi dụng, con giáp này sẽ thấy thất vọng, có những người tưởng thân thiết nhưng lại vô cùng vô tâm.

Nếu có việc cần phải đi xa trong ngày mới này, tuổi Dậu nên xuất phát vào giờ hoàng đạo và lựa chọn những hướng đi tốt để không mất tiền oan. Công việc vốn đã không như ý thì đừng để tài lộc xuống dốc vì tính chủ quan của bản thân.

Giờ tốt trong ngày: 9h - 11h

Quý nhân phù trợ: Tỵ, Sửu

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Đúng 3 ngày cuối tháng 7 Âm lịch, người tuổi Ngọ đã có những lúc bế tắc, bạn muốn tìm hướng đi cho bản thân phù hợp.

Công việc: Người tuổi Ngọ hôm nay có chút bế tắc trong lúc tìm công việc mới, bạn luôn mong đợi kỳ tích xảy ra với bản thân.

Tình duyên: Có tình cảm đặc biệt với người đối diện, trên cả tình bạn nhưng cả hai ngại ngùng chưa thể tiến đến tình yêu.

Tài lộc: Tiêu tiền là cách bạn có động lực hơn để nỗ lực làm việc, tìm kiếm cơ hội.

Sức khỏe: Thường ăn khuya, uống nhiều nước có cồn không tốt cho sức khoẻ.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Tuổi Dần đại diện cho những người quyền lực, mạnh mẽ, năng động trong cuộc sống. Họ thích những công việc mạo hiểm, đem đến vinh quanh, thành công rực rỡ cho mình. Người tuổi này có tài lãnh đạo, luôn nhiệt tình giúp đỡ những người xung quanh và ra sức bảo vệ gia đình của mình.

Hết tháng cơ hồn, có Thực Thần trợ vận mở ra nhiều cơ hội kiếm tiền nên Dần may mắn lọt vào danh sách con giáp may mắn cuối tháng 7 Âm lịch 2023. Lại được sự che chở của quý nhân, con giáp này có thêm cơ hội làm giàu, chỉ cần nỗ lực của bản thân bạn sẽ sớm có được cơ hội tốt để thăng quan tiến chức, giàu sang phú quý, cuộc sống cũng được cải thiện rất nhiều trong thời gian tới.

Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài viết mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!