Tử vi ngày 28/11/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Tuất đang làm việc chỉn chu làm cho nhiều người cảm thấy vui.

Tình cảm: Tình yêu của bạn đến bất ngờ, dành cho nhau những cảm thông.

Công việc: Người tuổi Tuất trong công việc được có cách tiếp nhận mới, hoàn thành nhiều việc.

Tài lộc: Hãy giới hạn hạn mức thu chi, chi tiêu quá lớn cho sinh hoạt.

Sức khoẻ: Cẩn thận khi làm việc, dành thời gian ngủ nhiều hơn.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Đúng 28/11, tuổi Dậu chính là con giáp nhờ có sao Hồng Loan chiếu mệnh Dậu sẽ phát tài phát lộc, sung túc giàu có khiến ai cũng ghen tỵ.

Tuổi Dậu khi sinh ra đã mang mệnh phú quý, sung sướng từ trong trứng nước. Những người này dù không cần phải bỏ ra quá nhiều tâm tư tài lộc vẫn chảy vào túi tuổi Dậu ào ào như thác đổ. Nếu theo nghiệp kinh doanh, buôn bán tuổi Dậu sẽ phất lên cực nhanh, có tiền tỷ trong thời gian ngắn.

Thời gian này, nhờ có sao Hồng Loan chiếu mệnh tuổi Dậu sẽ phát tài phát lộc, sung túc đủ đầy. Nếu đang có ý định mở rộng kinh doanh hay lấn sân sang lĩnh vực mới thì đây chính là thời cơ nghìn năm có một để Dậu cả đời hưởng vinh hoa phú quý.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Tử vi ngày mới của 12 con giáp nói rằng thứ Ba ngày 28/11/2023, tuổi Tý có cơ hội củng cố địa vị, danh dự trong mắt mọi người. Cứ làm việc hết sức mình, không cần quá quan tâm tới những lời ca ngợi hay chê bai từ ai đó vì điều đó cũng không tác động gì tới công việc của bản mệnh.

Bản mệnh càng cố gắng thì vận trình càng gặp nhiều may mắn, nỗ lực vươn lên thì sự nghiệp thành công là chuyện trong tầm tay. Thậm chí nếu tập trung cao độ là có thể hoàn thành nhiệm vụ cả ngày trong buổi sáng, thời gian còn lại hãy nghiên cứu, bổ sung thêm kiến thức để phát triển chuyên môn.

Con giáp này nên bắt đầu rèn luyện thể thao ngay từ hôm nay. Sức khỏe của bản mệnh đang có dấu hiệu giảm sút, việc ít vận động là nguyên nhân chính dẫn đến nhiều bệnh tật, đừng chủ quan cho dù cơ thể trông có vẻ như vẫn rất bình thường.

Giờ tốt trong ngày: 7h - 9h

Quý nhân phù trợ: Thìn, Thân

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.