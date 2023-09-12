Vận hạn 12 con giáp ngày 13/9/2023: 3 tuổi vướng chuyện lao đao, mưu sự bấp bênh, đen cả tình lẫn tiền, đề phòng tai ương

Tâm linh - Tử vi 12/09/2023 16:08

Bước sang 13/9, 3 con giáp sau có nhiều vấn đề xảy ra, kéo theo tài chính hao hụt, tiền của không cánh mà bay.

Tuổi Mão 

Tử vi ngày 13/9/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Mão hôm nay còn vương vấn chuyện buồn, cố gắng vượt qua. 

Công việc: Hôm nay người tuổi Mão sự nghiệp đã được cải thiện, tuy nhiên hãy nhìn nhận năng lực và phát huy mạnh mẽ hơn nữa. 

Tình cảm: Hôm nay, bản thân bạn có mối tình cảm thân mật với người đã bấy lâu nay tìm hiểu. 

Tài lộc: Tiền bạc giúp bạn giải quyết được nhiều công việc, cố gắng hoàn thiện mức lương khi có nhiều cơ hội.

Sức khoẻ: Chạy bộ cần điều hòa nhịp tim tốt hơn, đừng chạy quá sức.

Vận hạn 12 con giáp ngày 13/9/2023: 3 tuổi vướng chuyện lao đao, mưu sự bấp bênh, đen cả tình lẫn tiền, đề phòng tai ương - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu 

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, thứ Tư ngày 13/9/2023, tuổi Sửu có một ngày làm việc lao lực, gánh vác việc của người khác, làm nhiều nhưng không được báo đáp. Con giáp này nhiệt tình, thích xông pha nhưng hôm nay thì không phải lúc, hãy làm tốt việc của mình.

May mắn là con giáp này có tin vui tài lộc. Bản mệnh không cần phải cả nể ai hết, cứ năng nhặt thì chặt bị, kiếm tiền chân chính bằng sức lao động của mình thì không ai chê được bản mệnh. Những kẻ chỉ lợi dụng tuổi Sửu thì nên cho họ ra khỏi vòng bạn bè.

Vận trình tình cảm bình ổn. Tuy nhiên tuổi Sửu hãy lắng nghe những nỗi buồn, chúng sẽ giúp bạn mệnh cảm thấy trân trọng niềm vui và hạnh phúc mình có được. Bản mệnh đáng được yêu thương hơn bản mệnh nghĩ.

Giờ tốt trong ngày: 9h - 11h

Quý nhân phù trợ: Tỵ, Dậu

Vận hạn 12 con giáp ngày 13/9/2023: 3 tuổi vướng chuyện lao đao, mưu sự bấp bênh, đen cả tình lẫn tiền, đề phòng tai ương - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý 

Ngày mới, người tuổi Tý luôn gặp phải những kẻ tiểu nhân ngáng đường khiến cho kế hoạch gần hoàn thành lại bị công cốc. Có kẻ còn nẫng tay trên của bạn, làm bẽ mặt bạn với đồng nghiệp và cấp trên mà bạn vẫn phải nín nhịn cho qua.

Chuyện tài chính cũng có nhiều vấn đề kéo theo khiến tiền tài hao hụt, kiếm được ít mà tiêu lại nhiều. Tháng 6 này mức chi tiêu của bạn phải bằng gấp 5 lần những tháng trước. Bạn cảm thấy bế tắc, có lúc không muốn cố gắng nữa vì kiếm mãi cũng vẫn không ra tiền lại còn bị bạn bè chơi xấu, lừa lọc.

Cũng vì chuyện này mà bạn phải suy nghĩ quá nhiều, mệt mỏi triền miên dẫn tới sức khỏe sa sút. Người ấy lại không ở bên để động viên quan tâm bạn nên càng làm bạn nghi ngờ tình cảm của đối phương, mọi thứ đang trên đà rạn nứt.

Vận hạn 12 con giáp ngày 13/9/2023: 3 tuổi vướng chuyện lao đao, mưu sự bấp bênh, đen cả tình lẫn tiền, đề phòng tai ương - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.         

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