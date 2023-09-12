Tử vi ngày 13/9/2023 của 12 con giáp: Dậu làm việc cực kì nguyên tắc, Sửu có vận kim tiền, Tuất được quý nhân giúp đỡ

Tâm linh - Tử vi 12/09/2023 14:16

Ngay trong ngày mới, 3 con giáp sau có nhiều chuyển biến rõ rệt, tài lộc vượng phát, công việc cũng thăng tiến rất nhanh.

Tuổi Dậu 

Tử vi ngày 13/9/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Dậu cứng rắn, làm việc cực kì nguyên tắc.  

Công việc: Người tuổi Dậu dày dặn kinh nghiệm công việc, cứng rắn trong giải quyết tình huống, không để việc riêng xen vào việc chung.   

Tình cảm: Hôm nay, người yêu đã từ nơi xa trở về, cả hai hội ngộ, hẹn hò lãng mạn.  

Tài lộc: Những tài chính đang có cần cải thiện tốt hơn.   

Sức khoẻ: Hãy siêu âm ngay, khi thấy vùng bụng thường đau. 

Tử vi ngày 13/9/2023 của 12 con giáp: Dậu làm việc cực kì nguyên tắc, Sửu có vận kim tiền, Tuất được quý nhân giúp đỡ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu 

Tử vi ngày 13/9/2023, người tuổi Sửu tràn đầy nhiệt huyết trong tháng mới. Bản mệnh phát huy điểm mạnh của một người chăm chỉ, cẩn thận, cần cù, nhờ đó mà bắt đầu gặt hái được những thành công đáng kể.

Bạn mở rộng giao tiếp để có thêm những cơ hội mới và được mọi người đón nhận. Tuy nhiên, cần lưu ý là bạn nên tránh tiếp xúc với những nguồn năng lượng tiêu cực từ người khác. Có thể họ cũng gây không ít ảnh hưởng đến bạn.

Chuyện tình cảm không còn rối ren như trước khi hai người đã có cố gắng trong việc tăng cường giao tiếp, bày tỏ những suy nghĩ của mình. Nhờ thế mà thời gian này cả hai đã hạn chế những hiểu nhầm, tranh cãi.

Tử vi ngày 13/9/2023 của 12 con giáp: Dậu làm việc cực kì nguyên tắc, Sửu có vận kim tiền, Tuất được quý nhân giúp đỡ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất 

Tử vi ngày mới của 12 con giáp cho thấy thứ Tư ngày 13/9/2023, tuổi Tuất có nghề tay trái, nối nghiệp gia đình sẽ gặp nhiều may mắn. Con giáp này làm gì cũng thuận lợi, nhất là việc buôn bán kinh doanh suôn sẻ, khách hàng ra vào nườm nượp.

Tài lộc ổn hơn mọi ngày, dễ trúng số, trúng thưởng hoặc mua được hàng chất lượng giá rẻ. Nhưng khi có tiền thì đừng nghĩ đến tiêu ngay vì có thể bản mệnh sẽ tiêu quá đà, thậm chí còn lớn hơn số tiền mình vừa nhận được.

Tình cảm bình ổn, bản mệnh biết chấp nhận và dễ dàng quên đi nên không giận dỗi ai được lâu. Bạn bè đôi khi giống như tờ tiền giấy vậy, có thật cũng có giả. Cái con giáp này cần là chất lượng chứ không phải số lượng.

Giờ tốt trong ngày: 17h - 19h

Quý nhân phù trợ: Ngọ, Mão

Tử vi ngày 13/9/2023 của 12 con giáp: Dậu làm việc cực kì nguyên tắc, Sửu có vận kim tiền, Tuất được quý nhân giúp đỡ - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Đúng 13h ngày mai, thứ Tư (13/9/2023): 3 con giáp thời tới cản không kịp, như xuân thêm lộc, như cây thêm hoa, viên mãn vẹn toàn

Đúng 13h ngày mai, thứ Tư (13/9/2023): 3 con giáp thời tới cản không kịp, như xuân thêm lộc, như cây thêm hoa, viên mãn vẹn toàn

Đúng 13/9, những con giáp này sẽ có nhiều niềm vui bất ngờ, chuyển mình giàu có, may mắn hơn người.

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