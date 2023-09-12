Đúng 13h ngày mai, thứ Tư (13/9/2023): 3 con giáp thời tới cản không kịp, như xuân thêm lộc, như cây thêm hoa, viên mãn vẹn toàn

Tâm linh - Tử vi 12/09/2023 13:46

Đúng 13/9, những con giáp này sẽ có nhiều niềm vui bất ngờ, chuyển mình giàu có, may mắn hơn người.

Tuổi Dần 

Con giáp đầu tiên được thần May mắn gọi tên trong ngày 13/9/2023 chính là tuổi Dần. Thời gian tới, họ sẽ xây dựng được những mối quan hệ hài hòa, do đó được mọi người giúp đỡ nhiệt tình trong mọi việc. Những khó khăn sẽ được khắc phục, sự nghiệp tiến triển ổn định.

Trong thi cử, tuổi Dần chỉ cần chăm chỉ là gặt hái được trái ngọt. Còn khi làm ăn kinh doanh, sự may mắn giúp họ có được những đối tác triển vọng, dù có gặp khó khăn cũng được mọi người giúp đỡ vượt qua.

Trong chuyện tình cảm, tuổi Dần tháng 9 rất vượng. Các cặp đôi sẽ chia sẻ và thấu hiểu với nhau nhiều hơn. Người độc thân cũng trở nên nổi bật trong mắt người khác giới và có cơ hội để tìm thấy nửa kia của mình.

Đúng 13h ngày mai, thứ Tư (13/9/2023): 3 con giáp thời tới cản không kịp, như xuân thêm lộc, như cây thêm hoa, viên mãn vẹn toàn - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu 

Tử vi ngày 13/9/2023 của 12 con giáp cho thấy những người tuổi Sửu đáng tin cậy, nhiều người nhờ giúp đỡ khi khó khăn. 

Công việc: Người tuổi Sửu công việc tương đối, làm việc gì cũng thận trọng, không quá khắt khe với người khác. 

Tình cảm: Bạn dành tình cảm chân thành cho đối phương, nhưng đổi lại là sự dối trá. 

Tài lộc: Mức lương tuy ổn định, nhưng chưa giúp bạn khắc phục được những vấn đề khác. 

Sức khoẻ: Sức khỏe đã khá lên, hãy cố gắng vận động nhiều hơn. 

Đúng 13h ngày mai, thứ Tư (13/9/2023): 3 con giáp thời tới cản không kịp, như xuân thêm lộc, như cây thêm hoa, viên mãn vẹn toàn - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn 

Tử vi hằng ngày của 12 con giáp dự báo thứ Tư ngày 13/9/2023, tuổi Thìn dễ có lộc trong công việc. Bản mệnh giỏi ăn nói nên buôn bán rất được lòng khách hàng, có khách quen, buôn may bán đắt. Những ai làm việc liên quan đến tài chính, ngân hàng cũng gỡ được nhiều rắc rối.

Tuy nhiên tài lộc không vẹn toàn như mong muốn. Có điềm mất tiền, hao tài tốn của, không giữ được tiền mình làm ra. Lương về chưa kịp nóng chỗ đã trả nợ, tiêu hao gần hết, dạo gần đây bản mệnh hơi bị bí tiền.

Tình cảm cũng trắc trở không kém. Con giáp này dành quá nhiều sự quan tâm tới đối phương nhưng điều đó chưa chắc đã tốt, lạnh lùng quá cũng chẳng hay, điều quan trọng là phải cân bằng được hai yếu tố đó để cả hai không cảm thấy ngột ngạt hay bị xa cách quá.

Giờ tốt trong ngày: 21h - 23h

Quý nhân phù trợ: Dậu, Tý

Đúng 13h ngày mai, thứ Tư (13/9/2023): 3 con giáp thời tới cản không kịp, như xuân thêm lộc, như cây thêm hoa, viên mãn vẹn toàn - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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