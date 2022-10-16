Vận đỏ như son trong tuần mới (17-23/10), 3 con giáp được Thần Tài chỉ đích danh trúng số độc đắc, tiền tỷ chuyển nóng vào tài khoản, vàng đeo đỏ tay, châu báu phủ đầy người, giàu có ngút ngàn

Tâm linh - Tử vi 16/10/2022 15:29

Tham khảo bài viết dưới đây để biết 3 con giáp nào giàu có, tiền tài, châu báu đủ đầy trong tuần mới (17-23/10) nhé!

Vận đỏ như son trong tuần mới (17-23/10), 3 con giáp được Thần Tài chỉ đích danh trúng số độc đắc, tiền tỷ chuyển nóng vào tài khoản, vàng đeo đỏ tay, châu báu phủ đầy người, giàu có ngút ngàn - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Tuần mới (17-23/10), Tam Hợp giúp người tuổi Tỵ trở nên thu hút hơn, đặc biệt là đối với người khác giới. Bản mệnh đã có sẵn những nét quyến rũ riêng, giúp sức hút của bạn tỏa ra thật tự nhiên mà không cần dựa vào bất kỳ loại mỹ phẩm nào cả.

Ngày này nhờ có Chính Tài ghé thăm hỗ trợ cho con giáp tuổi Tỵ có cách nhìn nhận về tiền bạc khôn ngoan hơn. Nhiều người tập trung cải thiện thu nhập và cũng không ngừng học hỏi từ những người có nhiều kinh nghiệm.

Tuổi Dậu

Tuần mới (17-23/10), bằng sự thông minh, sáng tạo của mình, con giáp này đã khẳng định được vị trí trong công ty, gặt hái được thành công. Công việc như ý, lương tăng, tiền thưởng là điều tất yếu nhiều khiến bạn hài lòng, cấp trên cũng vui vẻ trao cơ hội cho bạn.

Chuyện tình cảm của người tuổi Dậu khá êm đềm trong khoảng thời gian này. Bạn và nửa kia duy trì được cảm xúc ổn định, thường xuyên chia sẻ suy nghĩ với nhau và cùng nhau trao đổi, giải quyết mọi vấn đề.

Tuổi Dần

Những con giáp cầm tinh con Hổ là người kiên quyết, mạnh mẽ, độc lập, thích đương đầu với mọi việc. Tuổi Hổ là người có vẻ ngoài hiền lành, dễ thương, tuy nhiên ẩn chứa bên trong họ là trái tim mạnh mẽ, bền bỉ tuyệt vời.

Tuần mới (17-23/10), người cầm tinh con giáp tuổi Dần sẽ được Cát Tinh ban cho tài lộc nên có nhiều cơ hội để phát huy năng lực. Đặc biệt, vận may sẽ liên tục đến với con giáp tuổi Dần, mưa thuận gió hòa, thêm nhiều tiền tài vượng phát, mong được hưởng phúc vô tận.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

 

 

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