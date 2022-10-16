Trúng số độc đắc vào 4 giờ chiều nay (16/10), 3 con giáp ‘mệt mỏi’ đếm tiền, vận may tìm đến tận nhà, giàu có khó tránh khỏi, thành công chặn đường, hạnh phúc tóm gọn

Tâm linh - Tử vi 16/10/2022 08:29

Tham khảo bài viết dưới đây để biết 3 con giáp nào giàu có, may mắn, thành công, hạnh phúc vào chiều nay nhé!

Trúng số độc đắc vào 4 giờ chiều nay (16/10), 3 con giáp ‘mệt mỏi’ đếm tiền, vận may tìm đến tận nhà, giàu có khó tránh khỏi, thành công chặn đường, hạnh phúc tóm gọn - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Người tuổi Dần rất có động lực để phấn đấu, dù ở bất cứ thời điểm nào. Năm nay, họ có cơ hội leo cao, thu hút được sự chú ý của lãnh đạo và quý nhân. Con giáp tuổi Dần làm việc rất có tổ chức, kỷ luật, luôn nhạy bén nắm bắt các cơ hội để nâng cao hiệu quả công việc, thu lợi nhuận lớn.

Hôm nay, vận may của họ luôn rất tốt, không những không xuống dốc mà còn gặp được quý nhân phù trợ, hiệu quả tăng lên gấp bội. Con giáp này đón tài lộc, công việc làm ăn thuận lợi, có thể đạt được mục tiêu đã định, công việc kinh doanh ngày càng khởi sắc.

Có thể nói, con giáp tuổi Dần sẽ "mệt mỏi" vì đếm tiền, không chỉ cuộc sống của bản thân no đủ mà còn dìu dắt gia đình cùng phát đạt.

Tuổi Tỵ

Họ là người rất sắc sảo, đầu óc sáng suốt, rất có tổ chức nên có đủ khả năng để thu xếp cuộc sống cá nhân, tạo dựng cho mình tương lai hạnh phúc, sung túc.

Hôm nay, tuổi Tỵ sẽ nắm bắt cơ hội làm ăn thuận lợi để công việc kinh doanh phát đạt hơn, tích lũy tài sản nhanh hơn. Có thể nói người tuổi Tỵ rất bận rộn nhưng họ đã thu về khoản tiền không nhỏ, giúp cho gia đình sung túc, viên mãn.

Tương lai, con giáp này cũng có nhiều triển vọng phát triển tốt hơn, không ngừng thăng tiến. Đương nhiên, họ cũng có thể nhanh chóng leo lên "ngai vàng" trong lĩnh vực mình phụ trách, trở nên nổi bật giữa mọi người.

Tuổi Tuất

Hôm nay, tuổi Tuất có thu nhập khá tốt. Họ có thể đảm đương việc lớn, thu được lợi nhuận tốt. Cuộc sống của họ cũng nhanh chóng thăng tiến, không thiếu tiền và nhanh chóng đạt được mục tiêu như ý.

Con giáp này là những người có lý tưởng và niềm tin rất vững vàng nên sẽ không bao giờ lo xuống dốc. Việc kiếm tiền của họ càng ngày càng suôn sẻ, không gặp trắc trở hay bị đối thủ cạnh tranh ngáng đường, cuộc đời tươi đẹp hơn trước rất nhiều.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

Trúng số độc đắc vào ngày ngày cuối cùng của tuần (16/10), Thần Tài ‘hợp vía’ 3 con giáp, dâng trọn tài lộc, tài khoản nhảy hơn 9 chữ số, may mắn không kể xiết, vạn điều suôn sẻ

Trúng số độc đắc vào ngày ngày cuối cùng của tuần (16/10), Thần Tài ‘hợp vía’ 3 con giáp, dâng trọn tài lộc, tài khoản nhảy hơn 9 chữ số, may mắn không kể xiết, vạn điều suôn sẻ

Tham khảo bài viết dưới đây để biết 3 con giáp nào nhận được tài lộc khủng và mau mắn vào ngày cuối cùng của tuần (16/10) nhé!

Xem thêm
Từ khóa:   3 con giáp may mắn con giáp giàu có tử vi may mắn

TIN MỚI NHẤT

Người phụ nữ đã cố gắng xuống tàu nhưng mất thăng bằng và ngã xuống sân ga, bị mắc kẹt bên dưới

Người phụ nữ đã cố gắng xuống tàu nhưng mất thăng bằng và ngã xuống sân ga, bị mắc kẹt bên dưới

Video 16 phút trước
Thiên thời - địa lợi - nhân hòa, 3 con giáp thu hái tài lộc, công việc thăng tiến, ví tiền căng đầy, giàu to thấy rõ trong tháng 10

Thiên thời - địa lợi - nhân hòa, 3 con giáp thu hái tài lộc, công việc thăng tiến, ví tiền căng đầy, giàu to thấy rõ trong tháng 10

Tâm linh - Tử vi 46 phút trước
Khinh thông gia quê nhà lên chơi, mẹ chồng nhận cái kết sốc sau câu nói của mẹ tôi

Khinh thông gia quê nhà lên chơi, mẹ chồng nhận cái kết sốc sau câu nói của mẹ tôi

Tâm sự gia đình 46 phút trước
Ô tô lao xuống sông khiến 3 thiếu niên tử vong, tài xế may mắn sống sót

Ô tô lao xuống sông khiến 3 thiếu niên tử vong, tài xế may mắn sống sót

Video 1 giờ 16 phút trước
Nửa đầu tháng 10 dương lịch, 3 con giáp Thiên Tuế chọn mặt gửi vàng, kiếm tiền cực đỉnh, làm ít hưởng nhiều, an nhàn hưởng Lộc

Nửa đầu tháng 10 dương lịch, 3 con giáp Thiên Tuế chọn mặt gửi vàng, kiếm tiền cực đỉnh, làm ít hưởng nhiều, an nhàn hưởng Lộc

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 46 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài nổ lộc, trúng số độc đắc, Tài Lộc chạm 'đỉnh của chóp', sự nghiệp bước sang chương mới

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài nổ lộc, trúng số độc đắc, Tài Lộc chạm 'đỉnh của chóp', sự nghiệp bước sang chương mới

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 46 phút trước
Chú khỉ bất ngờ đột nhập cửa hàng rượu, tự mở chai vodka uống rồi lăn ra ngủ gục

Chú khỉ bất ngờ đột nhập cửa hàng rượu, tự mở chai vodka uống rồi lăn ra ngủ gục

Video 2 giờ 16 phút trước
15 giờ ngày 1/10 hôm nay, giá xăng E10 lên gần 27.189 đồng một lít

15 giờ ngày 1/10 hôm nay, giá xăng E10 lên gần 27.189 đồng một lít

Đời sống 2 giờ 42 phút trước
Từ ngày 21 đến cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp hoan hỷ được Phật thương trời độ, liên tiếp đón tin vui, đại phú đại quý

Từ ngày 21 đến cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp hoan hỷ được Phật thương trời độ, liên tiếp đón tin vui, đại phú đại quý

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 46 phút trước
Bắt sống rắn hổ mang chúa dài 3,3 mét ẩn nấp dưới gầm giường

Bắt sống rắn hổ mang chúa dài 3,3 mét ẩn nấp dưới gầm giường

Video 3 giờ 16 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 1/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 1/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thiên thời - địa lợi - nhân hòa, 3 con giáp thu hái tài lộc, công việc thăng tiến, ví tiền căng đầy, giàu to thấy rõ trong tháng 10

Thiên thời - địa lợi - nhân hòa, 3 con giáp thu hái tài lộc, công việc thăng tiến, ví tiền căng đầy, giàu to thấy rõ trong tháng 10

Nửa đầu tháng 10 dương lịch, 3 con giáp Thiên Tuế chọn mặt gửi vàng, kiếm tiền cực đỉnh, làm ít hưởng nhiều, an nhàn hưởng Lộc

Nửa đầu tháng 10 dương lịch, 3 con giáp Thiên Tuế chọn mặt gửi vàng, kiếm tiền cực đỉnh, làm ít hưởng nhiều, an nhàn hưởng Lộc

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài nổ lộc, trúng số độc đắc, Tài Lộc chạm 'đỉnh của chóp', sự nghiệp bước sang chương mới

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài nổ lộc, trúng số độc đắc, Tài Lộc chạm 'đỉnh của chóp', sự nghiệp bước sang chương mới

Từ ngày 21 đến cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp hoan hỷ được Phật thương trời độ, liên tiếp đón tin vui, đại phú đại quý

Từ ngày 21 đến cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp hoan hỷ được Phật thương trời độ, liên tiếp đón tin vui, đại phú đại quý

Đúng 2 tháng tới, 3 con giáp được Thần Tài báo mộng dù nghèo đến mấy cũng giàu, tiền bạc dư dả, của ăn của để chất đống trong nhà

Đúng 2 tháng tới, 3 con giáp được Thần Tài báo mộng dù nghèo đến mấy cũng giàu, tiền bạc dư dả, của ăn của để chất đống trong nhà

Bước qua tháng 10/2026, 3 con giáp được Thần Tài gọi tên, tiền nhiều đếm không xuể, cơ hội vàng đến tay, giàu sang phú quý hơn người

Bước qua tháng 10/2026, 3 con giáp được Thần Tài gọi tên, tiền nhiều đếm không xuể, cơ hội vàng đến tay, giàu sang phú quý hơn người