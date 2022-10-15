Trúng số độc đắc vào ngày ngày cuối cùng của tuần (16/10), Thần Tài ‘hợp vía’ 3 con giáp, dâng trọn tài lộc, tài khoản nhảy hơn 9 chữ số, may mắn không kể xiết, vạn điều suôn sẻ

Tâm linh - Tử vi 15/10/2022 16:51

Tham khảo bài viết dưới đây để biết 3 con giáp nào nhận được tài lộc khủng và mau mắn vào ngày cuối cùng của tuần (16/10) nhé!

Trúng số độc đắc vào ngày ngày cuối cùng của tuần (16/10), Thần Tài ‘hợp vía’ 3 con giáp, dâng trọn tài lộc, tài khoản nhảy hơn 9 chữ số, may mắn không kể xiết, vạn điều suôn sẻ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Ngày cuối cùng của tuần (16/10), tam hợp trợ giúp tuổi Mùi rất nhiều cho việc ký kết, hợp tác làm ăn. Quý nhân có thể là người ngay bên cạnh hỗ trợ bản mệnh không nhỏ để vận trình ngày càng nhiều điều thuận lợi và suôn sẻ hơn. Hợp tác làm ăn có lợi, tài lộc thu về nhiều không kể xiết.

May mắn cũng sẽ mỉm cười với tuổi Mùi trong những vấn đề liên quan đến các mối quan hệ cá nhân, đặc biệt là tình yêu đôi lứa. Hai bên tìm được tiếng nói chung và không còn giận dỗi với nhau nữa. Khúc mắc lúc trước chỉ càng khiến hai người thêm hiểu và trân trọng nhau hơn.

Vận trình tình cảm viên mãn. Tình cảm gia đình được bồi dưỡng bằng tình yêu, sự quan tâm sẻ chia của những người trong cuộc. Người độc thân không tốn nhiều thời gian để tìm được người phù hợp trao gửi tình cảm.

Tuổi Hợi

Ngày cuối cùng của tuần (16/10), vận khí may mắn, có thể thuận lợi phát huy tài năng và bản lĩnh của mình. Đường công danh hứa hẹn sẽ đạt được bước tiến mới, chỉ chờ con giáp này nhanh chân bắt lấy thời cơ. Vận trình tài lộc rủng rỉnh. Đây là cơ hội thuận lợi để con giáp này tính tới việc đầu tư tài chính phù hợp.

Về phương diện tình cảm tiến triển tốt đẹp. Nếu người tuổi Hợi đã yêu một khoảng thời gian dài thì có thể tính tới chuyện kết hôn được rồi, hoặc nhân dịp này thì cầu hôn nửa kia của mình đi. Vợ chồng kết hôn nhiều năm rồi thì nên tổ chức một bữa tiệc kỷ niệm, nhờ vậy mà tình cảm ngày càng gắn bó khăng khít hơn.

Tuổi Thìn

Những người tuổi Thìn vốn có chí tiến thủ, kiên trì chờ đợi thời cơ đến với mình. Đa số những người tuổi Thìn không được sinh ra trong gia đình ấm no sung túc nhưng họ lại có khả năng tự tạo sự phú quý cho chính mình, biết lao động tích lũy giúp bản thân và gia đình ngày càng đủ đầy, không thiếu thứ gì.

Ngày cuối cùng của tuần (16/10), vận may nằm trong tay, chỉ cần phát huy là có thể thăng hoa. Tuổi Thìn sẽ gặp được quý nhân, được giúp đỡ để tháo gỡ những vấn đề tưởng chừng như không thể giải quyết được. Từ giai đoạn này trở đi, tuổi Thìn sẽ được thần tài và quý nhân chiếu cố nồng hậu, cuộc sống được nâng lên tầm cao mới, có thể sẽ đổi đời trong một nốt nhạc.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

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