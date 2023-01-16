Vận đen chấm dứt, Nhật Nguyệt soi chói dẫn đường Quý Nhân đến nhà 3 con giáp vào đúng Thứ 4 ngày 18/01/2023: Vận đỏ ngút trời, tiền bạc kéo đến ầm ầm, may mắn bao quanh cả nhà, vạn sự suôn sẻ, tỷ sự như ý

Tâm linh - Tử vi 16/01/2023 19:30

Từ thứ 4 ngày 18/01/2023, ba con giáp được Thần Tài phù hộ vận may, 'làm mưa làm gió' thu về bạc triệu, tài lộc ngày càng vượng.

Tuổi Sửu

Tuổi Sửu cũng là một trong những con giáp có những nổ lực vượt khó tuy thành quả nhận được chưa xứng tầm nhưng Sửu vẫn không bỏ cuộc. Tuy nhiên tuổi Sửu không cần lo lắng, vì câu nói "Vạn sự khởi đầu nan" vô cùng đúng với họ trong thời điểm này.

Theo các chuyên gia phong thủy, tuổi Sửu may mắn nằm trong số những con giáp có số đỏ nhất vào thời điểm này đặc biệt là những người làm về kinh doanh sẽ thu về số lợi nhuận khổng lồ. Những người làm trong các lĩnh vực khác cũng có cơ hội tăng lương, thưởng và thăng chức.

Vận đen chấm dứt, Nhật Nguyệt soi chói dẫn đường Quý Nhân đến nhà 3 con giáp vào đúng Thứ 4 ngày 18/01/2023: Vận đỏ ngút trời, tiền bạc kéo đến ầm ầm, may mắn bao quanh cả nhà, vạn sự suôn sẻ, tỷ sự như ý - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tử vi học có nói, qua được nhiều khó khăn thì thành quả càng lớn vì thế tuổi Sửu sẽ gặp được nhiều chuyện tốt lành trong thời điểm này đặc biệt là các cơ hội làm ăn tuyệt vời. Hãy luôn chăm chỉ, nỗ lực và làm nhiều hơn nói như tính cách đặc trưng của mình, tuổi Sửu sẽ có cơ hội làm chủ vận mệnh và tạo nên những cột mốc đáng nhớ trong sự nghiệp.

Tuổi Hợi

Chẳng cần phải bàn cãi về sự may mắn mà trời ban cho những người tuổi Hợi. Họ vốn sinh ra mang nhiều phước lành và đặc biệt là tài vận luôn dồi dào theo năm tháng.

Đặc biệt trong thời điểm này, cũng là thời điểm rực rỡ nhất trong cuộc đời của họ, bởi lẽ đó là cơ hội để tuổi Hợi tranh thủ tạo dựng một sự nghiệp vững chắc và xây dựng một cuộc sống êm đềm không lo nghĩ đến suốt đời.

Vận đen chấm dứt, Nhật Nguyệt soi chói dẫn đường Quý Nhân đến nhà 3 con giáp vào đúng Thứ 4 ngày 18/01/2023: Vận đỏ ngút trời, tiền bạc kéo đến ầm ầm, may mắn bao quanh cả nhà, vạn sự suôn sẻ, tỷ sự như ý - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Những người tuổi Hợi hãy yên tâm, các bạn sẽ không bao giờ phải chịu cảnh nghèo khó và túng thiếu, nếu cuộc sống có chông gai sóng gió thì chỉ là những lúc phiền não liên quan đến đời sống tình cảm. Cơ bản về vật chất thì tuổi Hợi không thiếu bất cứ thứ gì. Không chỉ có hậu vận, mà nhìn chung cuộc đời tuổi Hợi là những chuỗi ngày an nhàn và sung túc, những con giáp khác nếu ở cùng tuổi Hợi cũng sẽ được hưởng phước lành cùng họ.

Tuổi Tuất

Thời điểm này hứa hẹn có nhiều thành công ngoài mong đợi. Người tuổi Tuất chăm chỉ và nỗ lực nên sự bứt phá của bạn cũng được thể hiện rõ trong thời gian tới qua khía cạnh công việc. Cấp trên chắc chắn rất hài lòng và đang xem xét cơ hội thăng chức hoặc tăng lương cho bạn đấy.

Với người làm ăn kinh doanh, do ảnh hưởng của Dịch Mã nên bạn sẽ vất vả hơn khi phải đi lại thường xuyên. Tuy nhiên, mọi công sức bạn bỏ ra đều được đền đáp xứng đáng bằng khoản tiền rủng rỉnh. Cuối tuần là thời gian bạn dành cho gia đình và thư giãn sau những ngày làm việc vất vả.

Vận đen chấm dứt, Nhật Nguyệt soi chói dẫn đường Quý Nhân đến nhà 3 con giáp vào đúng Thứ 4 ngày 18/01/2023: Vận đỏ ngút trời, tiền bạc kéo đến ầm ầm, may mắn bao quanh cả nhà, vạn sự suôn sẻ, tỷ sự như ý - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Trong chuyện tình cảm, người độc thân may mắn tìm được người khác giới phù hợp. Bạn không kỳ vọng vào điều gì quá lớn lao và biết trân trọng cách người ấy đối xử với mình. Thông qua quá trình trò chuyện, hai người cũng dần hiểu thêm về nhau.

Những cặp vợ chồng có thể sắp xếp một chuyến du lịch ngắn ngày cùng gia đình nhỏ của mình để hâm nóng tình cảm. Chắc hẳn các thành viên gia đình bạn đều sẽ có thêm những kỉ niệm khó quên đấy.

*Bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.

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