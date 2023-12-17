Đúng ngày mai, thứ Hai 18/12/2023, 3 con giáp dính họa tiểu nhân, thị phi kéo đến, làm gì cũng không như ý, mất hết lộc trời

Đúng ngày mai, thứ Hai 18/12/2023, ảnh hưởng của cục diện tương hình, tuổi Mão phải chịu không ít áp lực. Công việc không mấy suôn sẻ thuận lợi khiến cho con giáp này khó kiểm soát cảm xúc của bản thân, dễ vì nóng nảy mà hành xử lỗ mãng.

Vận tình cảm có dấu hiệu chùng xuống. Vợ chồng không hiểu ý nhau nên dễ nảy sinh hiểu lầm. Sự mất bình tĩnh khiến bạn gây ra những hành động phản cảm, nói lời tổn thương đến nửa kia mà bình thường bạn sẽ không làm vậy.

Tương Phá cục báo trước xui xẻo trong chuyện tiền bạc của Mão. Ngày mới chớ cho người lạ vay tiền, cẩn thận mất tiền vì tin người, dễ bị lừa tiền. Có điềm phá tài, hỏng hóc đồ đạc có giá trị trong nhà hoặc phải tiêu tiền oan, nên cẩn thận.

Con giáp tuổi Tỵ

Đúng ngày mai, thứ Hai 18/12/2023, vận trình sự nghiệp của tuổi Tỵ không được suôn sẻ. Bản mệnh làm gì cũng dễ sai sót khiến tinh thần rối bời, phải tốn thời gian và công sức để khắc phục. Con giáp này có cảm giác mọi thứ như đang chống đối mình nên cảm xúc rất sa sút.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ được khuyên nên giữ bình tĩnh trong mọi tình huống để sự việc không trở nên tồi tệ hơn. Bất cứ việc gì cũng sẽ có lý do, biết đâu sau sự cố này bản mệnh lại tìm được hướng đi mới tốt hơn. Hãy nhớ càng nóng nảy thì mọi chuyện càng trở nên rối ren, càng khó để tháo gỡ.

Thêm vào đó, sức khỏe của tuổi Tỵ cũng có chút vấn đề. Con giáp này dễ bị nóng trong, ăn uống kém ngon, khó ngủ... Bản mệnh nên nghĩ đến việc cải thiện thể chất bằng một chế độ luyện tập thể dục nghiêm túc, đừng chỉ tập hời hợt một vài động tác cho có.

Con giáp tuổi Dậu

Đúng ngày mai, thứ Hai 18/12/2023, tuổi Dậu lâm Thiên Quan khiến Dậu lao đao vì công việc. Bạn làm việc gì cũng thường xuyên đắn đo, người khác hơi để ý hay buông câu gì cũng suy nghĩ quá nhiều. Thời gian tới nên tránh những chuyện liên quan đến pháp luật, kiện tụng, tranh đấu ở cơ quan.

Ảnh minh họa: Internet

Cục diện ngũ hành Hỏa khắc Kim gây ra những mâu thuẫn trong chuyện tình cảm của Dậu, nhiều người đang đứng bên bờ tan vỡ. Rồi sẽ một đến ngày bạn gặp được một người khiến bạn hạnh phúc nhưng không phải là bây giờ, hãy kiên nhẫn chờ thêm chút nữa.

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