Đúng ngày mai, thứ Hai 4/12/2023, 3 con giáp mất lộc Thần Tài, tiền bạc cháy túi, xui rủi vây quanh, tình duyên buồn phiền

Tâm linh - Tử vi 03/12/2023 09:08

Xin chia buồn với 3 con giáp xui xẻo trong công việc, sự nghiệp, tình duyên vào đúng ngày mai, thứ Hai 4/12/2023.

 

Con giáp tuổi Thân

Đúng ngày mai, thứ Hai 4/12/2023, vận trình của tuổi Thân vô cùng ảm đạm. Tài lộc bị ảnh hưởng nhiều nhất khi các kế đều gặp ít nhiều trục trặc. Tiền bạc bỏ ra như muối bỏ biển, khó thu hồi vốn. Công sức bấy lâu trở thành vô ích khiến con giáp này xót xa vô cùng.

Đúng ngày mai, thứ Hai 4/12/2023, 3 con giáp mất lộc Thần Tài, tiền bạc cháy túi, xui rủi vây quanh, tình duyên buồn phiền - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Cũng bởi đang vướng bận quá nhiều vấn đề riêng nên không thể tập trung vào công việc. Điều này dẫn tới việc dễ mắc sai sót, không hoàn thành công việc đúng thời hạn. Nếu gặp vấn đề khó khăn, bản mệnh cũng nên báo cáo với cấp trên để được thông cảm, tránh để bị hiểu lầm là người thiếu trách nhiệm.

Vận trình tình cảm cũng nhiều sóng gió, con giáp này thấy bất an và vô cùng lo lắng. Giữa hai người xảy ra quá nhiều vấn đề lại thêm tình trạng xa mặt cách lòng, tuy muốn gắn bó với nhau nhưng có thể sẽ gặp phải nhiều trở ngại.

Con giáp tuổi Thìn

Đúng ngày mai, thứ Hai 4/12/2023, Tương Xung, người tuổi Thìn có thể tự tay đẩy các mối quan hệ xã hội vốn đang tốt đẹp của mình rơi vào tình trạng rắc rối vì cách hành xử bốc đồng của mình. Con giáp này không thể hiểu được tại sao mình có thể hành xử thiếu suy nghĩ đến vậy. Điều này có thể ảnh hưởng rất nhiều đến cuộc sống cũng như công việc của bản mệnh.

Đúng ngày mai, thứ Hai 4/12/2023, 3 con giáp mất lộc Thần Tài, tiền bạc cháy túi, xui rủi vây quanh, tình duyên buồn phiền - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Phương diện tài lộc không có nhiều biến động. Công việc không tiến triển như mong đợi nên tài chính của con giáp này vẫn giậm chân tại chỗ. Đối với những người làm ăn kinh doanh, bạn cần phải tỉnh táo và suy nghĩ thật kỹ trước khi đưa ra quyết định đầu tư lớn hơn bởi đây không phải là thời điểm thuận lợi để mạo hiểm.

Con giáp tuổi Hợi

Đúng ngày mai, thứ Hai 4/12/2023, vận trình của tuổi Hợi không mấy tốt đẹp. Các mối quan hệ xã giao không mấy hài hòa, nhất là với những người có chức quyền. Con giáp này nên cẩn trọng trong hành xử lời nói kẻo gây thù chuốc oán vào mình.

Đúng ngày mai, thứ Hai 4/12/2023, 3 con giáp mất lộc Thần Tài, tiền bạc cháy túi, xui rủi vây quanh, tình duyên buồn phiền - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Kẻ tiểu nhân chỉ chờ con giáp này rơi vào hoàn cảnh thất thế này để được đà lấn tới hạ bệ. Về phương diện tình cảm, những bất đồng liên tục nảy sinh khiến mối quan hệ của con giáp này gặp không ít vướng mắc. Với cái tôi quá cao của cả hai, chẳng ai chịu nhún nhường nên tình hình chỉ càng thêm căng thẳng. Nếu không sớm hóa giải, mâu thuẫn sẽ khiến vết rạn nứt ngày càng lớn thêm.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo

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Xin chia buồn với 3 con giáp xui xẻo vào đúng ngày mai, thứ Hai 27/11/2023. Một ngày không may mắn nên bản mệnh hãy kiên trì và tiền cách vượt qua, may mắn sẽ tìm đến.

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