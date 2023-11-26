Đúng ngày mai, thứ Hai 27/11/2023, 3 con giáp HUNG TINH CHIẾU MỆNH, làm gì cũng không được thuận lợi, thị phi vây quanh, tài chính thiếu kém

Đúng ngày mai, thứ Hai 27/11/2023, các mối quan hệ xã giao của tuổi Sửu không mấy tốt đẹp. Những chuyện chia bè kết phái chốn công sở là nguyên nhân sâu xa của những rắc rối sẽ đến nếu con giáp này bị cuốn vào.

Con giáp này và nửa kia vì bất đồng ý kiến mà nảy sinh tranh cãi, chẳng ai chịu nhường ai, mâu thuẫn vì thế mà lớn dần lên, những vết rạn nứt bắt đầu hình thành. Nếu cứ để mọi thứ tiếp diễn thế này thì chẳng mấy mà chuyện buồn sẽ đến đâu.

Đây là lúc để con giáp này thể hiện bản lĩnh của bản thân, không bị những cám dỗ của tiền bạc quyền thế làm mờ mắt mà hành động trái với lương tâm. Hãy luôn là chính mình, tập trung toàn lực và làm tốt việc của mình trước đã.

Con giáp tuổi Mão

Đúng ngày mai, thứ Hai 27/11/2023, cảnh báo nguy cơ mất tiền hoặc đầu tư thua lỗ của tuổi Mão. Con giáp này cần phải thận trọng hơn trong những quyết định liên quan tới tiền bạc, tránh nghe lời dụ dỗ, xúi bẩy của kẻ xấu mà đầu tư, hùn vốn vào những nơi không biết tương lai.

Ảnh minh họa: Internet

Bên cạnh đó, công việc của tuổi Mão cũng xảy ra chút rắc rối khiến bản mệnh có thể chịu thiệt thòi về mình, nhưng đừng mải mê tranh cãi mà hãy tập trung thời gian và sức lực để khắc phục vấn đề ngay. Hãy coi như đây là bài học để bản mệnh rút kinh nghiệm vào lần sau.

Trên phương diện tình cảm, những người có đôi nếu muốn tránh những cuộc tranh cãi vô bổ với nửa kia thì việc sẵn sàng thỏa hiệp là điều rất cần thiết. Người độc thân cần mạnh dạn hơn, chủ động hơn trong việc truy cầu hạnh phúc thay vì ỷ lại vào duyên số.

Con giáp tuổi Thân

Đúng ngày mai, thứ Hai 27/11/2023, Thương Quan nhắc nhở người tuổi Thân nên tập trung hơn cho công việc nếu không muốn hết ngày mà nhiệm vụ vẫn ngổn ngang chẳng xong. Bạn vốn có thể đạt được hiệu suất rất cao khi nghiêm túc làm cho xong việc, chỉ là thường xuyên để tâm trí “rong chơi” quá đà nên bỏ lỡ rất nhiều thời gian.

Ảnh minh họa: Internet

Nếu gặp khó khăn trong việc duy trì khả năng tập trung, bạn có thể thử vạch sẵn ra giấy một danh sách mọi việc phải làm, cho dù ngắn hay dài, bạn cũng sẽ có cảm giác hoàn thành khi gạch đi những việc đã làm và chuyển sang nhiệm vụ tiếp theo

Vận trình tình cảm của những chú Khỉ trong ngày này cũng không mấy êm đềm. Những mâu thuẫn trong cuộc sống vợ chồng khiến cho bản mệnh vô cùng mệt mỏi và thất vọng.

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