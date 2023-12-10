Đúng ngày mai, thứ Hai 11/12/2023, 3 con giáp cục diện Tương Hại, khó khăn muôn trùng, mất hết tiền của, tình đổi đối mặt kẻ thứ 3

Đúng ngày mai, thứ Hai 11/12/2023, tuổi Dần sẽ gặp phải một số rắc rối do Tương Hại với địa chi ngày. Trong công việc, hôm nay bạn sẽ phải đưa ra những lựa chọn khá khó khăn và chắc chắn bạn không được phép phạm phải bất kì một sai lầm nào.

Mộc sinh xuất cho Hỏa cảnh báo các cặp đôi có thể sẽ phải đối mặt với nguy cơ kẻ thứ 3 chen chân vào giữa mối quan hệ. Khoảng cách giữa cả hai ngày càng xa nhau chính là cơ hội tuyệt vời để kẻ khác có cớ chiếm đoạt hạnh phúc của bạn.

Ở thời điểm này, thay vì quan tâm đến những chuyện của người khác, bạn hãy tập trung làm tốt việc của mình đi thì hơn. Thương Quan có thể khiến bạn mất tập trung, hay lo chuyện bao đồng nên cũng dễ để xảy ra sai sót hơn.

Con giáp tuổi Mùi

Đúng ngày mai, thứ Hai 11/12/2023, Kiếp Tài có thể đang đẩy con giáp tuổi Mùi rơi vào tình huống tiến thoái lưỡng nan. Trong mọi trường hợp, hãy luôn cư xử trung thực với mọi người, tránh dối trá, lừa gạt nhé. Mùi Tuất Tương Phá quá trình giao tiếp với đồng nghiệp và đối tác kém hiệu quả, có thể ảnh hưởng tới tiến trình công việc, thậm chí bạn có thể sẽ phải tăng ca cho kịp tiến độ.

Ảnh minh họa: Internet

Việc chi tiêu cho các kế hoạch lớn nên đặc biệt thận trọng. Khả năng cao là bạn bè sẽ tìm đến đề nghị hợp tác làm ăn với bạn, tốt nhất bạn không nên tham gia, vì rủi ro tiềm ẩn quá lớn.

Con giáp tuổi Hợi

Đúng ngày mai, thứ Hai 11/12/2023, những mâu thuẫn bất đồng cứ liên tục nảy sinh khiến tuổi Hợi khó có thể tập trung vào công việc. Tâm lý bất an khiến con giáp này dễ để xảy ra ra sai sót, khiến uy tín bị sụt giảm đáng kể.

Ảnh minh họa: Internet

Lại thêm hung tinh giáng mệnh, con giáp này cần hết sức cẩn trọng trong các quyết định liên quan đến tiền bạc trong ngày mới này. Đừng dễ dàng tin vào lời dụ dỗ ngon ngọt của người khác mà đem tiền đặt vào nơi nguy hiểm.

Về mặt tình cảm cho thấy mối quan hệ giữa con giáp này và nửa kia cũng không mấy tốt đẹp. Chiến tranh lạnh kéo dài chính là nguyên nhân khiến khoảng cách hai người cứ ngày một xa hơn. Nếu không sớm hàn gắn, sự rạn nứt đổ vỡ sẽ là điều khó tránh.

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