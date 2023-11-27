Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 27/11/2023, 3 con giáp Thần Tài bỏ quên, tài lộc giảm sút, làm đâu bại đó, tiền bạc tiêu tan

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 27/11/2023, tuổi Dần sẽ phải đối mặt với nhiều rắc rối trong công việc do những lời đồn thổi, gièm pha sai sự thật. Đối thủ cạnh tranh đang tìm cách hãm hại, tung tin đồn thất thiệt nhằm tạo nên tiếng xấu và ảnh hưởng đến uy tín cá nhân của bạn. Tuổi Dần phải thực sự bình tĩnh, giữ cho mình một cái đầu lạnh để xử lý linh hoạt trước mọi tình huống khó khăn.

Ở thời điểm này, đường tình duyên của những bạn độc thân không có nhiều chuyển biến. Con giáp này tạm thời không có nhiều thời gian để nghĩ suy về tình cảm mà còn phải tập trung vào công việc, vào chuyện kiếm tiền. Còn với người đã có đôi, ngũ hành xung khắc có thể khiến cả hai tranh cãi không ngớt.

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 27/11/2023, tuổi Mão bị hung tinh Thiên Quan cản trở nên công việc trong ngày khó đạt hiệu quả như mong muốn. Bạn cảm thấy mông lung về tương lai, làm việc không mục đích, có nhiều thời điểm còn không biết phải làm gì trong hôm nay. Con giáp này còn có tính bán tín bán nghi, tự xa lánh đồng nghiệp. Ngày này điềm báo tử vi cho thấy Mão rất dễ vướng rắc rối chốn quan trường. Bạn nên kiềm chế tính nóng nảy để tránh mâu thuẫn, xô xát với người khác.

Ảnh minh họa: Internet

Chuyện tình cảm trong ngày cũng khiến cho bạn khá mệt mỏi. Giữa lúc bao chuyện phải lo toan, người ấy còn liên tục chất vấn, đòi hỏi bản mệnh phải làm những chuyện không đáng. Bạn cũng chẳng có hơi đâu mà giải thích từng vấn đề. Mối quan hệ ngày càng căng thẳng.

Con giáp tuổi Tuất

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 27/11/2023, Sửu Tuất Tương Hình cho thấy người tuổi Tuất, đặc biệt là người trẻ tuổi thường quan tâm đến nhiều vấn đề khác nhau trong cuộc sống, chưa xác định được hướng đi đúng đắn cho mình. Bạn có thể nhanh chóng bắt đầu một công việc nhưng lại dễ cảm thấy chán nản, muốn từ bỏ để bắt đầu một nhiệm vụ khác. Nếu cứ tiếp tục làm việc thiếu định hướng như vậy, bạn sẽ chẳng thể nào phát triển được như mong muốn.

Ảnh minh họa: Internet

Thổ vượng cũng khuyên bản mệnh nên quan tâm hơn đến tình hình sức khỏe của bản thân, chớ nên làm việc quá sức, đặc biệt nếu bạn đã cao tuổi. Đồng thời, bạn cũng nên có chế độ sinh hoạt điều độ, chớ thức khuya dậy sớm, ăn đồ dầu mỡ.

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