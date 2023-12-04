Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 4/12/2023, 3 con giáp Tương Xung với Thần Tài, làm hoài vẫn mãi thất bại, tiền mất tật mang, tình duyên buồn phiền

Tâm linh - Tử vi 04/12/2023 03:26

Xin chia buồn với 3 con giáp xui xẻo trong vận trình tài lộc, sự nghiệp, tình duyên và cuộc sống vào đúng hôm nay, thứ 2 ngày 4/12/2023.

 

Con giáp tuổi Dần

Đúng ngày mai, thứ 2 ngày 4/12/2023, Dần Thân Tương Xung, người tuổi Dần cần phải chú ý đến cách đối nhân xử thế của mình. Bản mệnh cần suy nghĩ kỹ càng hơn trước khi nói chuyện hoặc thực hiện bất cứ việc gì, như vậy mới không phá hỏng các mối quan hệ.

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 4/12/2023, 3 con giáp Tương Xung với Thần Tài, làm hoài vẫn mãi thất bại, tiền mất tật mang, tình duyên buồn phiền - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Đặc biệt, trong môi trường công sở, khi mọi người mâu thuẫn ý kiến với nhau, bạn cần chú ý giữ bình tĩnh và thuyết phục mọi người bằng lý lẽ của mình. Khi ai làm việc gì không như ý mình, chớ nên nổi nóng mà hãy nhìn nhận lại vấn đề.

Kim khắc Mộc, bạn và người ấy có thể rơi vào trạng thái chiến tranh lạnh do một vài quan điểm bất đồng. Hãy hạ cái tôi cá nhân xuống và đặt mình vào vị trí đối phương, như vậy thì vấn đề mới có thể được giải quyết.

Con giáp tuổi Mùi

Đúng ngày mai, thứ 2 ngày 4/12/2023, tuổi Mùi có thể vướng phải mâu thuẫn với cấp trên. Con giáp này không nên dùng lời nói đao to búa lớn, khiến người nghe phản cảm. Điều này sẽ ảnh hưởng không tốt đến con đường thăng tiến của bản mệnh.

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 4/12/2023, 3 con giáp Tương Xung với Thần Tài, làm hoài vẫn mãi thất bại, tiền mất tật mang, tình duyên buồn phiền - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Ngoài ra, tuổi Mùi cũng khó có thể hòa hợp với đồng nghiệp vì cái tính cố chấp, chỉ thích làm theo ý của riêng mình. Nếu không hợp tác với mọi người, bản mệnh sẽ thấy công việc nào cũng khó khăn, gặp trở ngại cũng không ai giúp đỡ.

Vận trình tình duyên của người tuổi Mùi hiện đang ổn định nhưng có những mâu thuẫn với nửa kia. Tuy nhiên, may mắn là những khó khăn này có thể được giải quyết nhanh chóng và không gây ra nhiều rắc rối.

Con giáp tuổi Thân

Đúng ngày mai, thứ 2 ngày 4/12/2023, tuổi Thân có vận trình hung cát đan xen. Con giáp này phải đối mặt với cục diện tương xung, có thể phá hỏng hết những kế hoạch mà bản thân dự tính từ trước. Công việc không được thuận lợi khi mối quan hệ với đồng nghiệp có nhiều mâu thuẫn, bất đồng. Vận khí không được hanh thông cho nên Tuổi Thân trước khi làm việc gì trong ngày hôm nay cũng nên suy tính trước sau thật cẩn thận, tránh gặp phải tình trạng xôi hỏng bỏng không.

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 4/12/2023, 3 con giáp Tương Xung với Thần Tài, làm hoài vẫn mãi thất bại, tiền mất tật mang, tình duyên buồn phiền - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Trong chuyện tình cảm, Tuổi Thân muốn tạo cho nửa kia sự bất ngờ, nhưng rồi những chuyện không đâu xảy ra khiến cho bản mệnh dễ dàng cáu giận và nói ra những lời tổn thương đến đối phương. Chỉ vì giây phút thiếu kiểm soát ấy mà trở thành một vết nứt trong chuyện tình cảm giữa hai người.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo

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