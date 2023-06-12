Đúng ngày cuối tháng 6/2023 MỞ MẮT THẤY THẦN TÀI: 3 con giáp đổi đời, đầu tư thì sinh lời, yêu đương thì viên mãn, hưởng thụ cuộc sống sung túc vạn người mê

Tuổi Tỵ dần khẳng định được vị thế. Với thái độ quyết tâm không lùi bước trước khó khăn, bản mệnh dám nhận những công việc mà người khác tìm cách trốn tránh. Tương lai, bản mệnh sẽ nhận được phần thưởng xứng đáng. Việc làm ăn tiến triển hơn vào cuối tuần, khi bản mệnh dần khẳng định được vị thế của mình trên thị trường. Con giáp này buôn bán trung thực nên nhận được sự tin tưởng của khách hàng, ai mua hàng của bản mệnh cũng sẽ muốn quay lại.

Về mặt tình cảm, con giáp này vốn có nhân duyên khác giới khá tốt. Người độc thân có thể tự gặp được người ưng ý mà không cần người khác giới thiệu. Nếu bản mệnh có thiện cảm với ai, hãy chủ động kéo gần khoảng cách, đừng quá rụt rè, e ngại. Mối quan hệ của các cặp đôi cũng thêm gắn kết. Hai người dành nhiều thời gian để ở bên nhau, trò chuyện giúp hiểu rõ về nhau hơn. Càng lúc bản mệnh càng nhận thấy đối phương có sức hút khó có thể chối từ.

Người tuổi Ngọ dễ gặp khúc mắc với đồng nghiệp, thậm chí có kẻ thừa cơ nói xấu gây ảnh hưởng đến danh tiếng của bạn. Bạn cần nhắc nhở mình hết sức bình tĩnh khi đối diện với vấn đề. Những gì bản mệnh làm từ trước đến nay đều được lãnh đạo và mọi người xung quanh nhìn nhận rất rõ ràng. Những người tin tưởng bạn sẽ không quay lưng lại với bạn. Vì thế, bạn chỉ cần làm tốt nhiệm vụ của mình như mọi khi là được, thực tế sẽ chứng minh tất cả.



Hỏa sinh Thổ, con giáp này còn nhận được sự ủng hộ và thấu hiểu từ gia đình mình. Vì vậy, dù gặp vấn đề gì, bạn cũng hãy tâm sự với người thân để thấy nhẹ nhõm hơn, đồng thời người nhà cũng sẽ có gợi ý giúp bạn vượt qua vấn đề.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi cần giữ bình tĩnh, chớ hành động một cách nông nổi. Bạn không cần phải nổi nóng khi nghe thấy lời khích bác của người khác, nếu không dễ đẩy mình vướng vào rắc rối khó giải quyết. Với người làm ăn kinh doanh, sự cạnh tranh của đối thủ có thể khiến bạn cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Tuy nhiên, đừng vì thế mà có những suy nghĩ tiêu cực. Bạn cần coi khó khăn là động lực để mình tiến lên phía trước.

Theo Hải Thượng Lãn Ông, ngày này nhân thần ở phía trong ở xương cùng, đầu gối, bàn chân và sau ống chân. Tránh mọi sự tổn thương, va chạm, mổ xẻ, châm chích tại vị trí này.

Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm