Đúng ngày cuối tháng 6/2023 MỞ MẮT THẤY THẦN TÀI: 3 con giáp đổi đời, đầu tư thì sinh lời, yêu đương thì viên mãn, hưởng thụ cuộc sống sung túc vạn người mê

Tâm linh - Tử vi 12/06/2023 23:24

Ngày 3/6, có 3 con giáp sẽ được thần tài và các vị thần may mắn chiếu cố, bất kể làm việc gì cũng suôn sẻ, thuận lợi khiến ai cũng phải ghen tị.

Tuổi Tỵ

Tuổi Tỵ dần khẳng định được vị thế. Với thái độ quyết tâm không lùi bước trước khó khăn, bản mệnh dám nhận những công việc mà người khác tìm cách trốn tránh. Tương lai, bản mệnh sẽ nhận được phần thưởng xứng đáng. Việc làm ăn tiến triển hơn vào cuối tuần, khi bản mệnh dần khẳng định được vị thế của mình trên thị trường. Con giáp này buôn bán trung thực nên nhận được sự tin tưởng của khách hàng, ai mua hàng của bản mệnh cũng sẽ muốn quay lại.

Về mặt tình cảm, con giáp này vốn có nhân duyên khác giới khá tốt. Người độc thân có thể tự gặp được người ưng ý mà không cần người khác giới thiệu. Nếu bản mệnh có thiện cảm với ai, hãy chủ động kéo gần khoảng cách, đừng quá rụt rè, e ngại. Mối quan hệ của các cặp đôi cũng thêm gắn kết. Hai người dành nhiều thời gian để ở bên nhau, trò chuyện giúp hiểu rõ về nhau hơn. Càng lúc bản mệnh càng nhận thấy đối phương có sức hút khó có thể chối từ.

Đúng ngày cuối tháng 6/2023 MỞ MẮT THẤY THẦN TÀI: 3 con giáp đổi đời, đầu tư thì sinh lời, yêu đương thì viên mãn, hưởng thụ cuộc sống sung túc vạn người mê - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Người tuổi Ngọ dễ gặp khúc mắc với đồng nghiệp, thậm chí có kẻ thừa cơ nói xấu gây ảnh hưởng đến danh tiếng của bạn. Bạn cần nhắc nhở mình hết sức bình tĩnh khi đối diện với vấn đề. Những gì bản mệnh làm từ trước đến nay đều được lãnh đạo và mọi người xung quanh nhìn nhận rất rõ ràng. Những người tin tưởng bạn sẽ không quay lưng lại với bạn. Vì thế, bạn chỉ cần làm tốt nhiệm vụ của mình như mọi khi là được, thực tế sẽ chứng minh tất cả.
 

Hỏa sinh Thổ, con giáp này còn nhận được sự ủng hộ và thấu hiểu từ gia đình mình. Vì vậy, dù gặp vấn đề gì, bạn cũng hãy tâm sự với người thân để thấy nhẹ nhõm hơn, đồng thời người nhà cũng sẽ có gợi ý giúp bạn vượt qua vấn đề. 

Đúng ngày cuối tháng 6/2023 MỞ MẮT THẤY THẦN TÀI: 3 con giáp đổi đời, đầu tư thì sinh lời, yêu đương thì viên mãn, hưởng thụ cuộc sống sung túc vạn người mê - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi cần giữ bình tĩnh, chớ hành động một cách nông nổi. Bạn không cần phải nổi nóng khi nghe thấy lời khích bác của người khác, nếu không dễ đẩy mình vướng vào rắc rối khó giải quyết. Với người làm ăn kinh doanh, sự cạnh tranh của đối thủ có thể khiến bạn cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Tuy nhiên, đừng vì thế mà có những suy nghĩ tiêu cực. Bạn cần coi khó khăn là động lực để mình tiến lên phía trước.

Theo Hải Thượng Lãn Ông, ngày này nhân thần ở phía trong ở xương cùng, đầu gối, bàn chân và sau ống chân. Tránh mọi sự tổn thương, va chạm, mổ xẻ, châm chích tại vị trí này.

Đúng ngày cuối tháng 6/2023 MỞ MẮT THẤY THẦN TÀI: 3 con giáp đổi đời, đầu tư thì sinh lời, yêu đương thì viên mãn, hưởng thụ cuộc sống sung túc vạn người mê - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

VƯƠN LÊN TỪ TAY TRẮNG: 3 con giáp được quý nhân giúp đỡ, giàu đổi vận giàu nứt vách, thành công như ý, may mắn dạt dào, tiền bạc tiêu sướng tay không ai sánh bằng, gặp ý trung nhân trong 10 ngày cuối tháng 6/2023

VƯƠN LÊN TỪ TAY TRẮNG: 3 con giáp được quý nhân giúp đỡ, giàu đổi vận giàu nứt vách, thành công như ý, may mắn dạt dào, tiền bạc tiêu sướng tay không ai sánh bằng, gặp ý trung nhân trong 10 ngày cuối tháng 6/2023

Tính cách có thể làm nên số phận của một con người. Trong số 12 con giáp, có 3 con giáp có tính cách tuyệt vời, nhờ vậy mà cuộc sống tương lai luôn gặp được nhiều thành công và may mắn.

Xem thêm
Từ khóa:   tu vi 12 con giap con giap may man

TIN MỚI NHẤT

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Tâm linh - Tử vi 25 phút trước
Giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại quả xanh quen thuộc

Giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại quả xanh quen thuộc

Dinh dưỡng 55 phút trước
Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Xã hội 1 giờ 6 phút trước
Ra tòa chấm dứt hôn nhân, tôi đeo trang sức 2 tỷ khiến chồng cũ đổi sắc mặt

Ra tòa chấm dứt hôn nhân, tôi đeo trang sức 2 tỷ khiến chồng cũ đổi sắc mặt

Tâm sự 1 giờ 12 phút trước
Bác sĩ chạy đua cứu sản phụ bị xoắn tử cung 180 độ

Bác sĩ chạy đua cứu sản phụ bị xoắn tử cung 180 độ

Tin y tế 1 giờ 15 phút trước
Trong 3 ngày cuối tuần (25, 26, 27 tháng 9), 3 con giáp Tài Lộc rủng rỉnh, sự nghiệp bắt đầu chuyển biến như cá gặp nước, tài lộc kéo dài, giàu sang Phú Quý

Trong 3 ngày cuối tuần (25, 26, 27 tháng 9), 3 con giáp Tài Lộc rủng rỉnh, sự nghiệp bắt đầu chuyển biến như cá gặp nước, tài lộc kéo dài, giàu sang Phú Quý

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 25 phút trước
Danh tính chủ cơ sở sản xuất hơn 250.000 gói súp bột giả

Danh tính chủ cơ sở sản xuất hơn 250.000 gói súp bột giả

Đời sống 1 giờ 31 phút trước
Thần Tài mở kho vàng sau ngày 24/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Thần Tài mở kho vàng sau ngày 24/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 55 phút trước
Đã tìm thấy cụ ông 83 tuổi đi lạc 6 ngày trong rừng cách nhà 40km

Đã tìm thấy cụ ông 83 tuổi đi lạc 6 ngày trong rừng cách nhà 40km

Đời sống 2 giờ 5 phút trước
Đêm khuya con khóc mãi, tôi ra ban công dỗ con và vô tình phát hiện bí mật của chồng

Đêm khuya con khóc mãi, tôi ra ban công dỗ con và vô tình phát hiện bí mật của chồng

Tâm sự 2 giờ 19 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

Qua đêm nay, 3 con giáp chuẩn bị túi HỨNG LỘC TRỜI CHO, của cải ngập nhà, kiếm tiền không ai bì kịp, thoải mái tiêu xài

Qua đêm nay, 3 con giáp chuẩn bị túi HỨNG LỘC TRỜI CHO, của cải ngập nhà, kiếm tiền không ai bì kịp, thoải mái tiêu xài

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Trong 3 ngày cuối tuần (25, 26, 27 tháng 9), 3 con giáp Tài Lộc rủng rỉnh, sự nghiệp bắt đầu chuyển biến như cá gặp nước, tài lộc kéo dài, giàu sang Phú Quý

Trong 3 ngày cuối tuần (25, 26, 27 tháng 9), 3 con giáp Tài Lộc rủng rỉnh, sự nghiệp bắt đầu chuyển biến như cá gặp nước, tài lộc kéo dài, giàu sang Phú Quý

Thần Tài mở kho vàng sau ngày 24/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Thần Tài mở kho vàng sau ngày 24/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, 3 con giáp mất lộc Quý Nhân, Thần Tài ghét bỏ, khó khăn trăm bề, nghèo càng thêm nghèo

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, 3 con giáp mất lộc Quý Nhân, Thần Tài ghét bỏ, khó khăn trăm bề, nghèo càng thêm nghèo

3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng sau ngày 24/9/2026

3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng sau ngày 24/9/2026

Thời tới cản không kịp, 3 con giáp Thần Tài soi chiếu, cát lộc hanh thông, vận trình xán lạn, gặp toàn vận may, thuận lợi thăng tiến trong 5 ngày tới

Thời tới cản không kịp, 3 con giáp Thần Tài soi chiếu, cát lộc hanh thông, vận trình xán lạn, gặp toàn vận may, thuận lợi thăng tiến trong 5 ngày tới