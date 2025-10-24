Đúng hôm nay, thứ Sáu 24/10/2025, 3 con giáp như 'mèo mù vớ cá rán', công danh xán lạn, thu nhập khấm khá, tiền của chất đầy nhà, tiêu xài phủ phê

Tâm linh - Tử vi 24/10/2025 05:50

3 con giáp như 'mèo mù vớ cá rán', công danh xán lạn, thu nhập khấm khá, tiền của chất đầy nhà, tiêu xài phủ phê.

Tuổi Ngọ

Thần Tài mang lại may mắn bất ngờ cho người tuổi Ngọ, có người trúng thưởng, đầu tư có lãi, nhân rộng kinh doanh một cách nhanh chóng. Những người làm ăn kinh doanh đều phất “lên như diều gặp gió”, nhờ đó mà con giáp này có được nguồn thu nhập liên tục tăng không ngừng.

Vận trình tình cảm của con giáp may mắn này sẽ đón nhận tin vui mới. Các cặp đôi đang trong giai đoạn tìm hiểu dần tính đến chuyện cưới sinh. Song song đó, tình cảm gia đình luôn giữ được sự hài hòa nhờ sự nỗ lực bồi đắp tình cảm của người trong cuộc. 

Đúng hôm nay, thứ Sáu 24/10/2025, 3 con giáp như 'mèo mù vớ cá rán', công danh xán lạn, thu nhập khấm khá, tiền của chất đầy nhà, tiêu xài phủ phê - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Mọi việc làm của người tuổi Mùi sẽ diễn ra tốt đẹp. Người tuổi này tập trung cao độ và có tinh thần trách nhiệm cao với công việc hiện tại nên nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ được giao. Vận trình tài lộc trên đà tăng cao. Nguồn thu nhập “khủng” mà con giáp này có được chính là nhờ thu về một khoản lợi nhuận rủng rỉnh, dồi dào từ những dự án đầu tư và hợp tác. 

Ngoài ra, duyên phận đến bất ngờ khiến chính bản mệnh cũng không thể tin được, song số mệnh an bài để trái tim hai người hướng về nhau nên hãy thoải mái đón nhận những điều ngọt ngào mà đối phương mang tới nhé.

Đúng hôm nay, thứ Sáu 24/10/2025, 3 con giáp như 'mèo mù vớ cá rán', công danh xán lạn, thu nhập khấm khá, tiền của chất đầy nhà, tiêu xài phủ phê - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Nhờ có Quan Thế Âm che chở, người tuổi Dậu sẽ không còn phải lo lắng quá nhiều về những rắc rối đang gặp phải trong công việc trong thời gian tới. Cát tinh này giúp đầu óc bạn minh mẫn và sáng suốt, từ đó nhìn ra vấn đề nằm ở đâu và giải quyết nhanh chóng. 

Đường tình duyên của con giáp may mắn này nở hoa rực rỡ. Bạn hạnh phúc khi dù chuyện gì xảy ra cũng luôn có một người thấu hiểu mình để chia sẻ. Đắm chìm trong hạnh phúc ngọt ngào, bạn dường như quên hết muộn phiền âu lo.

Đúng hôm nay, thứ Sáu 24/10/2025, 3 con giáp như 'mèo mù vớ cá rán', công danh xán lạn, thu nhập khấm khá, tiền của chất đầy nhà, tiêu xài phủ phê - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

