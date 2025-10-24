Vào 3 ngày cuối tuần (24/10-26/10): 3 con giáp VẬN ĐỎ NHƯ SON, tiền về chật két, được THẦN TÀI chiếu cố ban cho bạc vàng tiêu pha thả ga

Mọi công việc của người tuổi Dần sẽ diễn ra hanh thông. Người có tài không sợ không được trọng dụng nên bản mệnh hãy cứ yên tâm thể hiện năng lực và trí tuệ của mình.

Bản mệnh cũng có được nguồn thu nhập tương đối ổn định từ công việc kinh doanh nhờ có các mối quan hệ hợp tác đầu tư thuận lợi. Người làm công ăn lương vẫn duy trì nguồn thu nhập đều đặn.

Tháng mới xuất hiện những vấn đề đòi hỏi tuổi Mão tốn khá nhiều công sức, ít người giúp đỡ. Thế nhưng trong đó cũng ẩn tàng những cơ hội để bạn tạo ra sự đột phá. Nhất là ai đang làm việc có kế hoạch, có tổ chức thì càng gia tăng được hiệu quả trong thời gian ngắn.

Người làm công ăn lương có thu nhập tốt hơn, trong khi người làm ăn kinh doanh có doanh thu ổn định, đều đặn, nhưng không có doanh thu bất thường nào cả. Lời khuyên là bạn nên kiên trì, đừng mơ mộng về chuyện giàu có sau một đêm kẻo bị vướng vào những cạm bẫy.

Bản mệnh được yêu chiều, vì thế mới sinh ra giận hờn và thiếu đi sự lắng nghe. Con giáp tuổi Mão nhớ rằng, nếu được người ấy nhường nhịn thì cũng phải biết điều nhé.

Nguyệt lệnh Bệnh cho thấy có thể vì bận rộn, căng thẳng nên tuổi Mão có thể sinh bệnh. Lời khuyên cho bạn trong thời gian này đó là mỗi ngày bạn phải tìm cách giải tỏa hết căng thẳng trước khi lên giường ngủ đi nhé.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Tuổi Sửu là con giáp chăm chỉ, nghị lực, và bên bỉ. Họ khi đã quyết tâm làm gì là sẽ làm tới tận cùng, không bao giờ bỏ dở. Sau ngày này là lúc số mệnh của họ có nhiều thay đổi, tuổi Sửu chính thức bước vào chu kỳ may mắn về tài chính, làm gì cũng ra tiền, sinh lời sinh lộc.

Nhờ tinh thần kiên trì, chăm chỉ bền bỉ, không ngại khó không ngại khổ, tuổi Sửu cuối cùng cũng thấy được trái ngọt. Công việc đang trì trệ bế tắc bỗng có tín hiệu khởi sắc khiến họ có thêm sự phấn chấn để bứt phá. Người làm công ăn lương dễ có cơ hội nhận thưởng, tăng lương hoặc thăng chức lên vị trí cao như mong đợi.

Người kinh doanh thì buôn may bán đắt, lợi nhuận tăng vù vù. Đặc biệt, tuổi Sửu càng siêng năng và quyết liệt, vận may lại càng đến nhanh, đừng chần chừ mà bỏ lỡ mất thời cơ . Tài lộc cứ thế “chảy về”, mang lại cảm giác vui như đón Tết sớm. Đây là thời điểm vàng để tuổi Sửu tích lũy tài sản, tính chuyện đầu tư và nâng cấp cuộc sống.

Ảnh minh họa: Internet

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!