Xót xa, người đàn ông tử vong thương tâm khi uống nhầm chất tẩy bồn cầu

Natthawut Phonkham, 44 tuổi đã tử vong tại nhà riêng ở tỉnh Buriram, đông bắc Thái Lan. Em gái anh, Pranom Kruechan cho biết, Natthawut nói với cô rằng anh đã uống rất nhiều rượu vào đêm hôm trước. Nghĩ rằng bên trong chai màu xanh lá cây là nước ngọt, anh đã uống chất lỏng đó vào khoảng 11h sáng ngày 12/10.

1 giờ 11 phút trước Vân Anh | Theo Phụ nữ sức khỏe

