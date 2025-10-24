Xót xa, người đàn ông tử vong thương tâm khi uống nhầm chất tẩy bồn cầu

Natthawut Phonkham, 44 tuổi đã tử vong tại nhà riêng ở tỉnh Buriram, đông bắc Thái Lan. Em gái anh, Pranom Kruechan cho biết, Natthawut nói với cô rằng anh đã uống rất nhiều rượu vào đêm hôm trước. Nghĩ rằng bên trong chai màu xanh lá cây là nước ngọt, anh đã uống chất lỏng đó vào khoảng 11h sáng ngày 12/10.
Video 1 giờ 11 phút trước

Vân Anh | Theo Phụ nữ sức khỏe

Cùng chuyên mục
Xem thêm

Khéo Tay

Cách làm bánh cuốn tại nhà "nhanh gọn lẹ" lại ngon chẳng kém ngoài hàng Cách làm bánh cuốn tại nhà "nhanh gọn lẹ" lại ngon chẳng kém ngoài hàng

Khỏe Đẹp

5 đồ uống giúp giảm triệu chứng sốt xuất huyết 5 đồ uống giúp giảm triệu chứng sốt xuất huyết

Đời Sống

Phụ huynh "chạy đua" tìm người trông con dịp nghỉ hè Phụ huynh "chạy đua" tìm người trông con dịp nghỉ hè

Hài Hước

Chỉ đứng ngáp, người phụ nữ đã khiến tấm cửa kính bất ngờ vỡ tan làm nhiều người ngơ ngác không hiểu chuyện gì vừa xảy ra Chỉ đứng ngáp, người phụ nữ đã khiến tấm cửa kính bất ngờ vỡ tan làm nhiều người ngơ ngác không hiểu chuyện gì vừa xảy ra

Showbiz

Diện trang phục quá "mát mẻ", nữ ca sĩ bị chỉ trích và màn đáp trả gây tranh cãi Diện trang phục quá "mát mẻ", nữ ca sĩ bị chỉ trích và màn đáp trả gây tranh cãi