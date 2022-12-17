Đúng giờ Dần hôm nay (17/12), 3 con giáp TAM HỢP nâng đỡ, QUÝ NHÂN bám gót, sự nghiệp phất lên 'như diều gặp gió', thăng quan tiến chức, bản mệnh chạm đỉnh vinh quang

Trong lĩnh vực sự nghiệp, Thiên Ấn tạo điều kiện thuận lợi để người tuổi Ngọ khẳng định vị thế của mình trong tập thể. Bạn là người làm việc có đầu có đuôi, luôn nghiêm túc nên sẽ nhận được sự tin tưởng của lãnh đạo.

Ngũ hành tương sinh cho thấy sức khỏe của bản mệnh rất tốt. Đây là kết quả của việc con giáp này duy trì thói quen giữ gìn cơ thể, đảm bảo việc ăn uống đủ chất, ngủ ngơi đủ và không ngừng tập luyện bất kể yếu tố thời tiết nào đi chăng nữa.

Khi được giao cho những nhiệm vụ khó, con giáp này chớ nên nản lòng, bởi đó chính là cơ hội để bạn bước từng bước vững chắc trên con đường thăng tiến. Hãy rèn luyện bản thân không ngừng nghỉ để xứng đáng với địa vị tương lai của mình.

Trong lĩnh vực sự nghiệp, Thiên Ấn tạo điều kiện thuận lợi để người tuổi Ngọ khẳng định vị thế - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, thứ 7 ngày 17/12/2022 hôm nay mang tới vận may, những điều tuyệt vời mà tuổi Dậu nhận được từ ai đó xứng đáng được trân trọng và đánh giá cao. Đừng quên gửi lại họ những giá trị tốt đẹp tương xứng và dành cho họ những lời khen ngợi, khuyến khích phù hợp.

Ngũ hành tương sinh cho thấy không chỉ tình hình tài chính của bản mệnh có được tín hiệu lạc quan mà chuyện tình cảm lúc này cũng có cơ hội được cải thiện rõ rệt. Các cặp đôi có cơ hội để xoa dịu mâu thuẫn, gia tăng tình cảm đôi bên.

Dậu nhận được từ ai đó xứng đáng được trân trọng và đánh giá cao - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Theo tử vi hằng ngày của 12 con giáp, thứ 7 ngày 17/12/2022 hôm nay, nhờ cát tinh hỗ trợ nên thứ mà tưởng là một vấn đề rắc rối mà tuổi Hợi phải đối mặt trong ngày đầu tuần hóa ra lại không căng thẳng đến vậy. Nhờ thế mà con giáp này bước vào tuần mới với tinh thần thư giãn hơn rất nhiều. Thông qua đó bản mệnh cũng biết cách giải quyết vấn đề một cách hiệu quả và khéo léo hơn.

Tam Hợp đem tới cho người tuổi Hợi sự quyết tâm. Bạn muốn khẳng định vị trí, vai trò của mình trong tập thể nên không ngại đứng ra để bảo vệ quan điểm đúng đắn của mình. Bạn có thể khiến mọi người có cái nhìn khác về bản thân.



Người làm ăn kinh doanh cũng có thể tìm được đối tác phù hợp với mình ngay trong ngày hôm nay. Đây chính là người có cùng chí hướng với bạn, vì thế mà đôi bên có thể nhanh chóng bắt tay hợp tác để có thể thu về lợi nhuận lợi gấp nhiều lần dự tính.

Tam Hợp đem tới cho người tuổi Hợi sự quyết tâm - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo