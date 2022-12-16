Nếu muốn đạt những thành tựu mới trong công việc, bạn nên cố gắng chăm chỉ cũng như trau dồi kỹ năng, kiến thức nhiều hơn. Ngoài việc học hỏi ở công ty, bạn có thể đăng ký các lớp trực tuyến hay tham gia các khóa học ngắn hạn nhằm nâng cao kỹ năng của bản thân.

Ngũ hành Hỏa sinh Thổ, may mắn thay nửa kia của con giáp này luôn là một người khoan dung và thấu hiểu. Nếu gặp vướng mắc trong bất cứ vấn đề gì trong công việc hay cuộc sống hãy tâm sự với đối phương, bản mệnh sẽ cảm thấy nhẹ lòng hơn nhiều. Hẳn là đối phương có thể đưa ra những gợi ý hữu ích.

Về tài chính, một vài cơ hội kiếm tiền đang xuất hiện trước mắt bạn. Bên cạnh yếu tố nhanh nhạy, nắm bắt tốt thị trường, bạn nên cập nhật thêm thông tin mới để sẵn sàng ứng biến trước những thay đổi, thử thách có thể xảy ra.

Ngũ hành Hỏa sinh Thổ, may mắn thay nửa kia của con giáp này luôn là một người khoan dung và thấu hiểu - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Thời vận của tuổi Sửu đang đến nên bạn không phải vất vả, suy nghĩ quá nhiều mà vẫn đạt được những gì bản thân mong muốn. Tuy vậy, bạn vẫn nên cẩn trọng trong lời ăn tiếng nói. Đừng để những giây phút nóng vội ảnh hưởng đến kết quả công việc của bạn.

Mối quan hệ tình ái giữa bạn và người ấy vẫn đang tiến triển tốt đẹp. Bạn có nhiều cơ hội gần gũi cũng như trò chuyện với đối phương nhiều hơn.

Dưới sự che chở của Thiên Tài, người tuổi Sửu có thể sẽ nhận được tin mừng tài lộc trong ngày thứ 7 này. Người làm công ăn lương bỗng được giới thiệu cho mối làm ăn ngon nghẻ. Tuy thời gian của bạn sẽ trở nên eo hẹp và bận rộn hơn nhưng có thêm tiền bạc thì có há gì.

Dưới sự che chở của Thiên Tài, người tuổi Sửu có thể sẽ nhận được tin mừng tài lộc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Cục diện Tam Hợp xuất hiện trong tử vi thứ 7 của người tuổi Dần che chở cho đường tình duyên của bản mệnh thêm phần thăng hoa. Người độc thân nhận ra đâu là yêu thương đích thực, cứ tìm kiếm ở tận đâu nhưng bạn chẳng thể ngờ được đó lại là một người luôn ở bên cạnh quan tâm và chăm sóc cho mình bấy lâu.

Tử vi hàng ngày của 12 con giáp nói rằng thứ 7 ngày 17/12/2022, tuổi Dần luôn hăng hái khi bắt tay vào bất cứ công việc gì, đồng thời luôn nhiệt tình giúp đỡ tất cả mọi người. Bản mệnh được khen thưởng hoặc tuyên dương trước tập thể nhờ sự nỗ lực và cố gắng trong suốt thời gian vừa qua.

Con giáp này cũng tỏ ra khá nhanh nhẹn, năng động nhưng cần phải nhẫn nại, tỉ mỉ để tránh mắc sai lầm. Nếu tuổi Dần phải đưa ra quyết định quan trọng thì nên tìm hiểu, nghiên cứu trước, tham khảo ý kiến của những người đi trước, có kinh nghiệm để thêm thông tin hữu ích cho mình.

Dần luôn hăng hái khi bắt tay vào bất cứ công việc gì - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo