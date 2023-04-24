Đúng 9h sáng mai, thứ Ba 25/4/2023: 3 con giáp có bước chuyển mình lớn nhất trong năm, thời điểm thích hợp để làm việc lớn, cưới hỏi, sửa nhà, mua đất

Tâm linh - Tử vi 24/04/2023 17:17

Theo tử vi 12 con giáp tháng 4/2023, đây có thể là thời điểm tốt để những con giáp này thực hiện việc quan trọng.

Tuổi Tuất 

Tử vi vui hôm nay ngày 25/3/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Tuất nên cẩn trọng tiền bạc, phòng ngờ trộm cắp, kẻ xấu xung quanh. 

Công việc: Công việc chưa có tiến triển thuận lợi, còn chênh vênh với công việc đang làm. Có ý định chuyển công ty.

Tình duyên: Nhận được ủng hộ từ đối phương, gia đình người ấy luôn quý trọng bạn. 

Tài lộc: Tiền tài chi tiêu hoang phí cho các buổi ăn chơi không cần thiết. 

Sức khỏe: Chú ý di chuyển cẩn thận bên các đường đèo. 

Đúng 9h sáng mai, thứ Ba 25/4/2023: 3 con giáp có bước chuyển mình lớn nhất trong năm, thời điểm thích hợp để làm việc lớn, cưới hỏi, sửa nhà, mua đất - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ 

Tử vi ngày mai cho rằng công việc của tuổi Ngọ diễn ra tương đối dễ dàng. Quý Nhân giúp sức nên người tuổi này gặp nhiều may mắn trên con đường phát triển sự nghiệp. Năng lực được công nhận đồng nghĩa với việc bản mệnh được cấp trên trao cho nhiều cơ hội thể hiện bản lĩnh của mình. 

Tài lộc: Vận trình tài lộc dư dả, dồi dào. Dù là người làm công ăn lương hay làm kinh doanh cũng đều có khoản thu nhập tương đối ổn định. Do đó, con giáp này chẳng cần lo lắng đến vấn đề này trong ngày. 

Tình cảm: Vận trình tình cảm tiến triển tốt đẹp. Quý Nhân trợ mệnh giúp cho bạn nhận ra rằng bản thân trước đây quá vô tâm với người ấy. Ngay lập tức, bạn dành phần lớn thời gian để quan tâm và chăm sóc đối phương nhiều hơn. 

Đúng 9h sáng mai, thứ Ba 25/4/2023: 3 con giáp có bước chuyển mình lớn nhất trong năm, thời điểm thích hợp để làm việc lớn, cưới hỏi, sửa nhà, mua đất - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ 

Tử vi hôm nay ngày 24/4/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Tỵ  người tuổi Tị có một khoản tiền rủng rỉnh trong ngày hôm nay. Một số người may mắn nhận được tiền từ các khoản trúng thưởng, trúng số, bạn nên có cách chi tiêu hợp lý để khoản tiền này trở nên hữu ích hơn.

Những ai đã chăm chỉ với công việc tay trái trong suốt khoảng thời gian vừa qua cũng có cơ hội nhận được khoản tiền thù lao hậu hĩnh. Công sức bạn bỏ ra được trả giá xứng đáng, nhờ thế mà bạn có động lực để tiếp tục cố gắng hơn.

Công việc: Công việc người tuổi Tý công danh đạt thành tựu lớn, chăm chỉ và nỗ lực trong công việc hiện tại giúp bạn đạt được thành quả hơn cả mong đợi.

Tình duyên: Tình cảm chưa có nhiều may mắn gặp được người tốt.

Tài lộc: Không bao giờ trong túi bạn thiếu tiền, có đầy đủ và có thể dư dả chia sẻ với người có số phận kém may mắn hơn.

Sức khỏe: Tìm đến cơ sở uy tín giúp bạn thư giãn vùng vai đau nhức.

  • Giờ tốt: 1h-3h
  • Màu sắc cát tường: Đỏ, hồng
  • Quý nhân phù trợ: Dậu, Sửu, Thân
Đúng 9h sáng mai, thứ Ba 25/4/2023: 3 con giáp có bước chuyển mình lớn nhất trong năm, thời điểm thích hợp để làm việc lớn, cưới hỏi, sửa nhà, mua đất - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

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