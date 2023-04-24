Đúng 15h 5 phút trưa mai, thứ Ba 25/4/2023: 3 con giáp được Thần Tài ban phát lộc, 99% TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, may mắn ngập tràn, cơn mưa vàng bạc rơi trước cửa nhà

Tử vi hôm nay ngày 25/3/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Thân hôm nay công việc được đồng nghiệp quý mến, và nâng đỡ.

Tình duyên: Tình cảm của người độc thân có thay đổi, gặp được đối tượng bản thân đã từng thích.

Công việc: Công việc người tuổi Thân có nhiều thay đổi mới trong vị trí làm việc, được lòng đồng nghiệp và cấp trên nâng đỡ.

Tài lộc: Đường tài lộc bất ngờ vào cuối ngày.

Sức khỏe: Chú ý vệ sinh cơ thể mỗi ngày, tránh các bệnh về nấm da.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Tử vi cho biết công việc của tuổi Dậu diễn ra không có nhiều biến động trong ngày. Đây là ngày mà người tuổi này gặp khá nhiều may mắn khi làm việc. Đó cũng chính là lý do mà bản mệnh mau chóng hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Tài lộc: Vận trình tài lộc được đà tăng tiến. Nguồn thu nhập cải thiện đáng kể từ công việc chính và công việc tay trái. Ngoài ra, bạn còn biết tiết kiệm để dành cho những chuyến du lịch sắp tới

Tình cảm: Vận trình tình cảm hanh thông. Lúc này là thời điểm thích hợp để người độc thân bắt đầu mối quan hệ mới. Nếu đã có người yêu, bạn và người ấy có thể tiến xa hơn và đưa mối quan hệ đến một ngưỡng cửa tiếp theo.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Tử vi vui hôm nay ngày 24/4/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Ngọ dễ vướng phải họa thị phi, mâu thuẫn trong ngày hôm nay. Tốt nhất con giáp này không nên lo chuyện bao đồng, hãy tập trung hoàn thành cho tốt nhiệm vụ của mình chứ đừng quan tâm đến chuyện người khác.

Nếu gặp phải tranh cãi trong công việc nhóm, bạn cũng nên chú ý cách hành xử và lựa lời mà nói với mọi người. Những lời quá thẳng thắn có thể vô tình gây tổn thương cho người khác, thậm chí là gây thù chuốc oán với kẻ tiểu nhân.

Công việc: Người tuổi Ngọ hôm nay chưa có quyết định rõ ràng trong công việc, nên có suy nghĩ riêng của bản thân đưa ra ý kiến có chủ đích.

Tình duyên: Tình cảm cản trở bởi gia đình và người thân, cả hai khó khăn và hy vọng gia đình chấp nhận đối phương.

Tài lộc: Chưa có nhiều, vướng vào các khoản vay không cần thiết.

Sức khỏe: Thường xuyên thiếu ngủ, chất lượng giấc ngủ rất quan trọng cần đặc biệt chú tâm.

Giờ tốt: 19h-21h

Màu sắc cát tường: Tím, đỏ

Quý nhân phù trợ: Tuất, Mão, Dần

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm