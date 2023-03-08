Đúng 7 ngày tới (9/3-15/3), 3 con giáp được Thần Tài 'nhắm trúng', rinh tài lộc về nhà, sự nghiệp thăng hạng, nắm trong tay cơ hội đổi đời

Tâm linh - Tử vi 08/03/2023 10:49

Đúng 7 ngày tới, 3 con giáp này được dự đoán sẽ gặp may mắn trong cuộc sống cũng như sự nghiệp, thu nhập từ đó cũng tăng lên.

Tuổi Tị

Đúng 7 ngày tới, người tuổi Tị được sao tốt Thiên môn chiếu mệnh nên vận khí tốt. Thời gian tới nếu biết tận dụng may mắn này, quý nhân sẽ giúp đỡ Tị trong công việc, cuộc sống ngày càng hạnh phúc. Bên cạnh đó, một số người tuổi Tị còn có đào hoa nở rộn, quý nhân phù trợ. Dù thất bại cũng không làm Tị đánh mất sự tự tin.

Tới đây, người tuổi Tị được ban sức mạnh tổng hợp của âm và dương. Khi gặp vận may thì tài lộc bao trùm, của cải và thành quả có được không ai sánh kịp. Bên cạnh đó, người tuổi Tị sẽ cải thiện mức sống vật chất và leo lên những đỉnh cao hơn. Đồng thời Tị nên biết rằng tốt nhất là không nên bình luận về những vấn đề không liên quan đến cá nhân.

Đúng 7 ngày tới (9/3-15/3), 3 con giáp được Thần Tài 'nhắm trúng', rinh tài lộc về nhà, sự nghiệp thăng hạng, nắm trong tay cơ hội đổi đời - Ảnh 1
Đúng 7 ngày tới, người tuổi Tị được sao tốt Thiên môn chiếu mệnh nên vận khí tốt. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Vốn dĩ Mùi luôn được đánh giá là con giáp thông minh, có tầm nhìn xa trông rộng nên dù làm nghề gì, trong lĩnh vực nào cũng có thể nhanh chóng thích nghi, đạt được vị trí nhất định. 

Tuổi Mùi trong 7 ngày tới do được dự đoán có nhiều chuyển biến tích cực ở các lĩnh vực, đặc biệt là phương diện tiền bạc. Bản mệnh sẽ có cơ hội mở mang thêm, có dấu hiệu đạt lợi nhuận cao về kinh doanh, đầu tư.

Đối với những người làm công ăn lương hay đang khởi nghiệp, tự làm chủ công việc, tuổi Mùi đều có thể gặp được những cơ hội phát triển tốt. Người theo nghiệp kinh doanh được Thần Tài chiếu cố, tài lộc cứ thế đổ về. 

Đúng 7 ngày tới (9/3-15/3), 3 con giáp được Thần Tài 'nhắm trúng', rinh tài lộc về nhà, sự nghiệp thăng hạng, nắm trong tay cơ hội đổi đời - Ảnh 2
Tuổi Mùi trong 7 ngày tới do được dự đoán có nhiều chuyển biến tích cực ở các lĩnh vực, đặc biệt là phương diện tiền bạc. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Mão là con giáp sở hữu chỉ số thông minh và chỉ số trí tuệ cảm xúc cao. Họ kiếm được nhiều tiền lại biết quản lý tài sản nên sau này ắt trở nên giàu có. Con giáp này luôn biết cách giữ mối quan hệ tốt với mọi người.

 

Đúng 7 ngày tới, người tuổi Mão có nhiều cơ hội để tiến xa trong sự nghiệp. Tài lộc của họ ngày càng nhiều. Người tuổi này chớ nên mạo hiểm, hãy làm việc theo hướng chậm mà chắc thì thành công sẽ bền vững.

Con giáp tuổi Mão kiên trì, có lý tưởng sẽ nhận được cơ hội phát huy khả năng. Chỉ cần nắm bắt đúng cơ hội thì họ sẽ kiếm được nhiều tiền, thăng quan tiến chức. Người tuổi Mão giữ vững lòng tin, nỗ lực không ngừng thì sẽ đạt được thành quả.

Đúng 7 ngày tới (9/3-15/3), 3 con giáp được Thần Tài 'nhắm trúng', rinh tài lộc về nhà, sự nghiệp thăng hạng, nắm trong tay cơ hội đổi đời - Ảnh 3
Đúng 7 ngày tới, người tuổi Mão có nhiều cơ hội để tiến xa trong sự nghiệp. Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo

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