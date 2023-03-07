Với người làm công ăn lương, đường sự nghiệp tuy có chút vất vả nhưng thu được nhiều thắng lợi lớn. Cấp trên chắc chắn sẽ dành những lời khen ngợi và những phần thưởng xứng đáng cho những ai cố gắng không ngừng, không nề hà nhiệm vụ khó.

Tuổi Dần là người tự tin, năng động và quyết đoán, vì thế không khó để con giáp này trở thành “ngôi sao chốn công sở”. Tuy nhiên đôi khi họ lại bị nhiều người ghen ghét vì tính cách nóng nảy, bảo thủ của mình.

Với người làm ăn kinh doanh, bạn hoạt bát, nhanh nhảu nên cũng không lo về chuyện tiền bạc trong tuần này. Bạn cứ tự làm tự tiêu, phát huy thế mạnh và chẳng nhờ vả ai nên đỡ được nhiều rắc rối. Nếu muốn kiếm tiền nhiều hơn thì chăm chỉ ngoại giao sẽ có cơ hội.

Thời gian này, con giáp này sẽ cần đến sự giúp đỡ của bạn bè, đồng nghiệp xung quanh để có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Vì vậy, tuổi Dần cần điềm tĩnh và khiêm tốn hơn.

Ngoài công việc quen thuộc, con giáp này sẽ may mắn tìm được một vài việc làm thêm thú vị. Đây không chỉ là công việc phù hợp với sở thích của tuổi Dần mà còn mang đến cho họ một nguồn thu lớn. Con giáp này nên chú ý hơn khi làm việc và chắt chiu từng cơ hội nhỏ để giúp túi tièn thêm rủng rỉnh.

Ngoài công việc quen thuộc, tuổi Dần sẽ may mắn tìm được một vài việc làm thêm thú vị mang đến một nguồn thu lớn. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Dậu có đầu óc tốt và rất nhiệt tình. Họ rất được bạn bè và đồng nghiệp yêu quý. Họ có đầu óc thông minh, trở thành cánh tay đắc lực cho các quý nhân.

Con giáp tuổi Dậu luôn có ý tưởng tốt, nhanh chóng giải quyết các khó khăn đồng thời có khả năng kiếm tiền tốt nên sẽ không gặp nhiều áp lực. Chỉ cần tạo dựng được đồng đội tốt thì sự nghiệp của họ sẽ phát triển đặc biệt thuận lợi.

Mọi sự của người tuổi Dậu diễn ra suôn sẻ, sự nghiệp phát triển ổn định. Trên con đường cạnh tranh khốc liệt, con giáp này không chỉ thuận lợi gặt hái được của cải mà còn có thể dẫn dắt cộng sự tạo nên những bước ngoặt mới.

Mọi sự của người tuổi Dậu diễn ra suôn sẻ, sự nghiệp phát triển ổn định. Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo