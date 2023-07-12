Đúng 7 ngày tới 19/7 VƯỢT QUA CHÔNG GAI: 3 con giáp con đường công danh, sự nghiệp đạt thành quả, nguồn thu ổn định, đều đặn, đón tin vui trong gia đình

Tâm linh - Tử vi 12/07/2023 23:42

Tiền tài công danh, hạnh phúc trong gia đình sẽ đến với 3 con giáp sau. Bên cạnh đó, trong công việc luôn diễn ra một cách suôn sẻ và trôi chảy giúp mang lại nguồn thu ổn định, đều đặn.

Tuổi Thìn

Tuổi Thìn đang phải bươn chải sẽ đòi được quyền lợi, công bằng trong công việc. Mọi việc đâu còn có đó, con giáp này cứ có chí tiến thủ, không chịu an phận thì chẳng ai ăn hiếp được. Tuy nhiên, tài lộc không mấy thuận lợi bởi có điềm báo họa mất tiền, bị cướp công. Đôi khi an phận thủ thường không phải là cách tốt cho tai vận, phải đặt mục tiêu lớn và mạo hiểm hơn mới thu về thành quả lớn.

Vận trình tình cảm bình ổn. Tuổi Thìn hiền lành, sống được lòng người nên ai cũng quý mến. Tuy nhiên đôi khi bản mệnh đừng nhiệt tình giúp người ngoài quá mức kẻo người thân lại bị bỏ rơi, trong khi mình lại gặp phải kẻ ăn cháo đá bát.

Đúng 7 ngày tới 19/7 VƯỢT QUA CHÔNG GAI: 3 con giáp con đường công danh, sự nghiệp đạt thành quả, nguồn thu ổn định, đều đặn, đón tin vui trong gia đình - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Tuổi Tỵ được Chính Quan nâng đỡ nên những bạn đang chờ tin tức xin việc, thi cử, học hành, bầu cử dễ nhận được tin vui. Bản mệnh được quý nhân trợ giúp nên phúc đức nhiều cộng thêm trách nhiệm với công việc cao nên công việc tiến lên rất nhanh. Những ai muốn nộp hồ sơ, xin việc, khai trương có thể tận dụng ngày này. Nhờ Hỏa sinh Thổ nên Tỵ có các mối quan hệ xã giao vô cùng tốt đẹp, nhờ tài ăn nói khéo léo nên gây được ấn tượng tốt với mọi người. Dù nửa kia có khó tính tới đâu thì con giáp này cũng giữ được sự bình tĩnh, hài hòa, tạo thiện cảm tốt có lợi cho mình.

Tài lộc được Tam Hội cục chiếu cố nên khá vượng phát, thu được một khoản khá và mở ra con đường làm ăn lâu dài, lợi nhuận thu về không ít. Những bạn nhập hàng, khai trương, xuất ngoại làm ăn cực kỳ có lộc tiền bạc.

Đúng 7 ngày tới 19/7 VƯỢT QUA CHÔNG GAI: 3 con giáp con đường công danh, sự nghiệp đạt thành quả, nguồn thu ổn định, đều đặn, đón tin vui trong gia đình - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Cảnh báo con giáp này không nên cứng đầu trong chuyện công việc, kiện cáo cũng nên tránh kẻo gây rắc rối về lâu về dài. Quá nhiều hoạt động cũng như kế hoạch dồn vào một ngày giữa tuần khiến bạn dễ nổi cáu.

 

Tam Hội cho thấy sự tiến triển tích cực trong chuyện tình cảm của Ngọ. Con giáp này có thể thở phào nhẹ nhõm vì tiền bạc rủng rỉnh trong tay, không phải lo nghĩ gì nhiều. Nữ giới tuổi này hay được nam giới giúp đỡ trong chuyện làm ăn, tiền bạc. Đường tình cảm của Ngọ may mắn nhờ ngũ hành Hỏa Thổ tương sinh. Vì có đủ sự bao dung và rộng lượng nên bạn có cái nhìn cực thoáng trong chuyện được mất khi yêu. Bên cạnh đó bạn cũng được nhiều người yêu mến vì rất thích làm việc thiện.

Đúng 7 ngày tới 19/7 VƯỢT QUA CHÔNG GAI: 3 con giáp con đường công danh, sự nghiệp đạt thành quả, nguồn thu ổn định, đều đặn, đón tin vui trong gia đình - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

Điểm mặt 3 con giáp HỐT SẠCH LỘC TRỜI, giàu sức sáng tạo, ghi dấu ấn riêng trong mắt cấp trên, sự nghiệp lên hương, tiền ầm ầm chui vào túi, cuộc đời suôn sẻ, hạnh phúc sau ngày Tam Nương 14/7

Điểm mặt 3 con giáp HỐT SẠCH LỘC TRỜI, giàu sức sáng tạo, ghi dấu ấn riêng trong mắt cấp trên, sự nghiệp lên hương, tiền ầm ầm chui vào túi, cuộc đời suôn sẻ, hạnh phúc sau ngày Tam Nương 14/7

3 con giáp tận dụng được hết những khả năng của mình đồng thời có quý nhân phù trợ nên phất lên như diều gặp gió. Bạn được thử sức trong vai trò làm lãnh đạo và đã làm rất tốt.

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