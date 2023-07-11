Điểm mặt 3 con giáp HỐT SẠCH LỘC TRỜI, giàu sức sáng tạo, ghi dấu ấn riêng trong mắt cấp trên, sự nghiệp lên hương, tiền ầm ầm chui vào túi, cuộc đời suôn sẻ, hạnh phúc sau ngày Tam Nương 14/7

Người tuổi Thân cần có sự dứt khoát hơn, nhất là khi đứng trước những cơ hội mang tính bước ngoặt cho sự nghiệp của mình. Nếu bạn cứ dùng dằng, do dự, cơ hội tốt đẹp vốn đang bày ra trước mắt bạn sẽ rơi vào tay người khác. Cũng cần xem xét lại mối quan hệ đồng nghiệp hiện tại, có thể một vài hiểu lầm trong quá khứ đang khiến cho sự tương tác của đôi bên trở nên rời rạc. Bạn nên vận dụng sự thông minh và khéo léo của mình để giải quyết chuyện này, để có thể hỗ trợ nhau tối đa trong công việc.

Hỏa – Kim xung khắc báo hiệu chuyện tình cảm không mấy êm đềm. Nếu đã yêu thì bạn nên chấp nhận con người thực của nhau, đừng cố thay đổi đối phương trở thành hình mẫu trong mơ của mình, bởi nó chỉ khiến người ấy bị tổn thương và muốn rời xa bạn.

Người tuổi Dậu nên chuẩn bị tinh thần cho những biến cố bất ngờ ập đến. Công việc không được thuận lợi khi mối quan hệ với đồng nghiệp có nhiều mâu thuẫn, bất đồng. Trước khi làm việc gì trong ngày hôm nay bạn cũng nên suy tính trước sau thật cẩn thận, tránh gặp phải tình trạng xôi hỏng bỏng không. Về phương diện tài chính, con giáp này không nên quá tin vào một ai đó hoặc nghe theo những lời dụ dỗ đường mật mà tiêu tốn tiền bạc của mình. Dù sao bạn cũng mới là người bỏ tiền đầu tư, nếu thua lỗ thì cũng là tự mình gánh chịu, tốt nhất nên tự tìm hiểu thông tin để đầu tư hiệu quả chứ đừng vội vàng đưa ra quyết định.

Trong chuyện tình cảm, bản mệnh và người ấy dù xảy ra bất đồng gì thì cũng đừng nên im lặng mà nên cùng nhau tìm cách tháo gỡ. Để mọi thứ chìm vào im lặng sẽ khiến mâu thuẫn bị dồn nén, đến một lúc quá giới hạn chịu đựng chắc chắn sẽ nổ tung và đe dọa hạnh phúc của bạn.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Con giáp này năng nổ hơn trong mọi khía cạnh nên đây là thời điểm để cải thiện kỹ năng cũng như thể hiện năng lực để có được sự tín nhiệm của cấp trên, cũng nhờ vậy sẽ được giao phó nhiều trọng trách hơn nữa. Tuy nhiên, bản mệnh cũng nên tìm cách cân bằng giữa làm việc và nghỉ ngơi. Sau giờ làm đừng nên tham công tiếc việc mà mang việc về nhà làm, mọi thứ đang rất ổn nên không phải cố ép bản thân mình. Hãy để mình được thư giãn thì mới đủ tỉnh táo để đưa ra những quyết định quan trọng.

Vận trình tình cảm vô cùng êm đẹp. Con giáp này và nửa kia ngày càng thấu hiểu nhau hơn, luôn biết nhường nhịn đối phương mỗi khi xảy ra tranh cãi, chính vì thế mà mâu thuẫn đều có thể giải quyết một cách nhẹ nhàng.

Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm