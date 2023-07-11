Bắt đầu từ ngày 17/7: 3 con giáp được Thần Phật đồ trì, sự nghiệp vươn tầm cao, làm chơi hưởng thật, tiền lúc nào cũng rủng rỉnh, giàu ú ụ, cuộc sống như ý, vẹn tròn đến bên bạn đời

Người tuổi Mùi có sự chủ động hơn trong công việc cũng như cuộc sống. Nhờ vậy, bạn sẽ đẩy nhanh được tiến độ hoàn thành mục tiêu của mình. Con giáp này sẽ bất ngờ vì năng lực của bản thân đấy. Bản mệnh còn may mắn gặp được quý nhân phù trợ trên đường tài lộc. Kinh doanh buôn bán thuận lợi, mọi chuyện suôn sẻ đến bất ngờ. Ngay cả những việc dự tính mất khá nhiều thời gian thì lại làm rất nhanh, nhờ thế mà mọi gánh nặng đều vơi bớt đi đáng kể.

Vận mệnh đào hoa cũng đang ôm lấy người độc thân và cho tuổi Mùi nhiều cơ hội tuyệt vời để hẹn hò hay kết giao đối tượng phù hợp. Con giáp này có thể tìm hiểu, trò chuyện, biết đâu sẽ tìm thấy những điểm chung về sở thích cũng như đồng điệu về tâm hồn với đối phương.

Người tuổi Thân có quyết tâm cao độ để giải quyết các công việc mới cũ. Bạn làm việc khoa học, biết cách phân chia từng việc theo mức độ ưu tiên riêng nên luôn đảm bảo được thời gian và tiến độ. Thái độ làm việc nghiêm túc cũng giúp bạn rất nhiều. Bù lại đường tài lộc của Thân tạm ổn định, tiền bạc vẫn còn thoải mái để chi tiêu. Con giáp này cũng cảm thấy không chật vật lắm, điều đó phần nào an ủi nỗi buồn tình cảm trong lòng. Để cải thiện thu nhập, bạn có thể tìm thêm những công việc tay trái hay kinh doanh một mặt hàng nào đó.

Tuy nhiên, do ngũ hành Hỏa – Kim xung khắc nên chuyện tình cảm có rạn nứt. Vốn dĩ bản mệnh muốn đem đến cho người ấy một sự bất ngờ, nhưng rồi những chuyện không đâu xảy ra khiến cho bản mệnh dễ dàng cáu giận và nói ra những lời tổn thương đến đối phương, từ đó trở thành một vết nứt trong chuyện tình cảm giữa hai người.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Vận trình sự nghiệp của tuổi Dậu có dấu hiệu sa sút ngoài tầm kiểm soát. Dù con giáp này đã cố gắng rất nhiều nhưng thành công vẫn nằm ngoài tầm tay, vất vả rất nhiều nhưng không có thành quả xứng đáng. Ngoài ra, tuổi Dậu còn có điềm báo dễ bị lừa gạt trong chuyện tiền bạc vì quá thật thà. Mặc dù bản mệnh được khen ngợi vì luôn biết cách tạo dựng mối quan hệ, nhưng trong kinh doanh làm ăn thì phải lựa chọn đối tác phù hợp để tránh những sự cố không mong đợi.

Về tình cảm, con giáp này nên mở lòng hơn và thôi để chuyện cũ ám ảnh, trở thành rào cản ngăn bản mệnh đến với những điều tốt đẹp hơn. Bản mệnh cần tự hàn gắn vết thương lòng, để không bỏ lỡ chân tình vì sự do dự, e ngại của mình.

Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm