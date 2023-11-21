Đúng 6h30 sáng mai (22/11/2023): 3 con giáp có căn phú quý, khắp người dát vàng, cầu tài đắc tài, cầu lộc đắc lộc

Tử vi hằng ngày của 12 con giáp cho hay, thứ Tư ngày 22/11/2023, tuổi Thân nhanh nhạy và đầy năng lượng, dẫn đến tăng cường hiệu suất làm việc đáng kể. Điều này giúp bản mệnh trải qua một ngày làm việc không quá căng thẳng.

Tuy nhiên, trên phương diện tình cảm, con giáp này có thể trở nên cứng đầu và không sẵn sàng chia sẻ hoặc thảo luận với nửa kia. Điều này có thể dẫn đến xung đột và kết quả tiêu cực trong mối quan hệ.

Tài chính của tuổi Thân cũng đang ổn định hơn nhờ vào việc duy trì kế hoạch quản lý tài chính đúng đắn, tiết kiệm trong chi tiêu, và từ bỏ một số khoản mua sắm không cần thiết.

Giờ tốt trong ngày: 9h - 11h

Quý nhân phù trợ: Thìn, Tý

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Những người sinh năm Tý thường có tính cách cởi mở, độc lập và sáng tạo. Từ ngày 22/11, họ sẽ có cơ hội thể hiện sự sáng tạo và tinh thần mạo hiểm, từ đó tìm kiếm thêm nhiều dự án làm giàu.

Những người sinh năm Tý có thể gặp nhiều cơ hội “kiếm tiền” bất ngờ trong giai đoạn này, chẳng hạn như các dự án đầu tư hoặc hợp tác kinh doanh. Những cơ hội này sẽ mang lại cho người tuổi Tý khoản lợi nhuận kếch xù và nhanh chóng làm giàu tài sản tích luỹ.

Thời gian tới, người tuổi Tý nên tận dụng tối đa các cơ hội thực hiện ước mơ và dũng cảm theo đuổi mục tiêu của mình. Đồng thời, con giáp này cũng nên giữ bình tĩnh, lý trí và đánh giá cẩn thận rủi ro trước khi đưa ra bất kỳ quyết định nào.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Tử vi ngày 12/11/2023 của 12 con giáp cho thấy những người tuổi Sửu hôm nay bạn chịu nhiều thiệt thòi, không được nhiều người giúp đỡ.

Công việc: Người tuổi Sửu có nhiều thiệt thòi trong công việc, bạn có thể vùng dậy bước ra khỏi nơi an toàn.

Tình cảm: Sự quan tâm luôn được bạn đề cao, cả hai ở cạnh nhau bền lâu.

Tài lộc: Tài chính tương đối, chưa có sự ổn định.

Sức khoẻ: Cơ thể khoẻ, thường xuyên chạy bộ.

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.